2018年中国教育云市场趋势分析

在2018年，中国教育云市场将会表现出怎样的趋势呢？本文将结合教育云部署实践与行业动态，为大家带来以下趋势分析。

在“互联网+教育”实践持续优化的背景下，通过虚拟化与云计算提升教育信息化系统的敏捷性与可用性已经成为显着的趋势，教育云市场也迎来了巨大的发展契机。那么，在2018年，中国教育云市场将会表现出怎样的趋势呢？本文将结合教育云部署实践与行业动态，为大家带来以下趋势分析。

一、教育云服务体系建设迈入深度实践

随着普惠教育理念的进一步深化，教育资源共享已经成为当前教育改革的重点。其中，教育云平台凭借其资源敏捷性、共享性的优势，已经成为普惠教育实践的优先工具。国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》曾明确提出，要实施在线教育普惠行动，到2020年，基本建成数字教育资源公共服务体系，形成覆盖全国、多级分布、互联互通的数字教育资源云服务体系。

在过去两年，众多学校纷纷开展了数字教育资源公共服务体系建设的试点工作，与国家教育云平台实现对接，并与省级教育云平台实现互联互通。随着试点工作逐渐接近尾声，笔者预测，在2018年，互联互通的数字教育资源云服务体系将在各级学校全面铺开：未来学校将整合接入云平台的应用系统，并将课堂自动录播教室、移动学习终端、校园电视台等应用统一接入平台，构建教育资源中心、信息汇聚中心、教学应用中心和师生家长交互中心，满足教育信息化环境对于深度共享的需求。

在2018年，教育云服务体系建设将重点体现在基础设施建设与应用拓展上，具体建设目标会因为教育机构规模、性质等因素而有所不同：对于高校来说，会优先选择自有教育云基础设施的建设，推进建设业务支撑平台、科研实验平台、教学实训平台、数字化校园和智慧校园云平台、双活数据中心等子系统的建设。而中小学校则更加侧重于将应用接入到教育部门统一构建的教育云平台上，打通教育资源之间的壁垒。

二、云桌面将在大量教育机构落地

对于大部分教育机构来说，终端系统难管理、难维护的问题一直都比较突出。教育机构经常需要对于终端的硬件与应用进行开发和升级，有时还会部署全新的系统，由于数量巨大，其部署、升级乃至日后的维护都是一个沉重的负担，而且很容易会因为安全等问题影响终端系统的整体可用性。在此背景下，虚拟化和云桌面模式得到了快速的发展，其能够通过虚拟化的方式交付桌面应用，解决了系统与软件的部署、更新等问题，降低了运维难度。

笔者预测，在2018年，教育行业的虚拟化和云桌面市场将持续快速增长，这一方面是因为服务器性能、网络带宽和虚拟化技术在不断提升，虚拟化和云桌面技术不断成熟，实用性显着增强；另外一方面，对于教育机构来说，虚拟化和云桌面契合了“智慧课堂”的需求，其将资源的交付方式转移到云端，能够更快速的对于教育应用进行更新，让数字教育资源互通互享变得更加便捷。

同时，在2018年，教育机构将更加倾向于部署以用户为中心的下一代云桌面，与上一代的传统云桌面相比，下一代云桌面将VDI模式和VOI模式进行了无缝融合，将虚拟化的交付分发延伸到了云端。既可以充分发挥服务器强大计算资源为瘦终端、手机、平板访问电脑桌面提供支撑，也能通过分布式技术让PC电脑的CPU 、硬盘 及内存等资源得到完全的使用。对于教育机构来说，在部署了下一代云桌面之后，不仅能满足移动化的需求，更能提供高性能的稳定性体验。

目前，联想、360、和信创天等企业已经推出了下一代云桌面系统，并立足于教育机构的实际应用需求，定制了多节点、课表任务、混合式运算、快速交付等教育特色功能，有望引领教育行业云桌面的发展趋势。

三、教育云平台为移动教育赋能

作为“互联网+教育”的重要一环，移动教育在几年前就得到了各级学校的的普遍重视，大量学校都采购了平板电脑作为“电子书包”应用于日常的教学之中。但是，经过几年的实践，很多学校都发现，移动教育的实践效果不尽如人意，其中的问题突出体现在：很难对移动终端上的教育应用进行更新、难以完全避免学生利用移动终端从事与学习无关的活动、移动终端由于复杂的应用环境容易损坏等，这些问题让很多学校的移动教育体系建设都陷入到困境。

受益于教育云平台的发展，在2018年，可以预计的是这些问题将会得到很大解决，云平台+移动终端管控的模式将会迅速推广到各级学校之中。这一模式的优势在于，云平台将会集中管理教育资源，实现教育应用的统一部署与更新，移动终端管控系统将会通过安全桌面、应用黑白名单、应用防卸载等关键功能，实现封锁无关应用、安全锁等功能，在保证移动教育环境的同时，提升系统的整体可用性，这将为移动教育的发展注入强大活力。

另外，受益于下一代云桌面的部署，移动桌面系统可以通过云端统一分发给教育专用移动设备，这就进一步简化了移动教育的运维管理、从云端实现统一的安全防护，同时还在很大程度上消弭了不同设备间的性能差距，提升了系统的整体应用体验。

四、传统存储与云存储的结合

随着教育云平台建设的普遍开展，传统的存储解决方案逐渐变得不合时宜，而由于很多教育机构难以负担全面实现存储云化所带来的高昂成本，将传统存储系统与云存储系统结合也就成为了一个更优化的选择方案。对于教育机构来说，大量数据量庞大、数据保密级别较低、使用不频繁的“冷”数据依然可以存储在传统基于本地的平台上，而那些需要频繁共享调用、安全等级较高的“热”数据则可以转移到云存储平台之上，实现快速、安全的云存储应用。

以和信创天提供的云存储解决方案为例，其可以在教育机构内部机房之中架设一组云存储服务器，置于防火墙之内且受内部安全策略及管理制度的保护，将数据真正掌控在自己的手中，降低安全风险。与此同时，教师、学生则可以通过便捷的云存储快速访问需要的教育资源，极大的提升了教育资源的利用率。

五、教育云平台的数据安全将会遇到更多挑战

在近两年，教育系统的数据泄露事件频繁发生。众多网络犯罪分子将学校的数据库列为目标，发动网络攻击并窃取机密信息，造成了大量学生信息泄露，这些隐私信息往往会在地下黑色市场进行交易，给电信诈骗等网络非法活动创造了大量可乘之机。

和信创天董事长何钦淋表示：“由于教育云平台集中存储了大量机密的教育信息，因此可以预见其在2018年会成为黑客的重要攻击目标之一。为提升教育云平台的安全性，建议通过云桌面统一安全更新、虚拟补丁修补、增强安全可视性洞察等方式，全面保护云平台免遭网络攻击威胁，创造更加健康的教育环境。”