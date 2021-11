Check Point引领数字化智能时代的安全发展新态势

跌宕起伏的2021年已经接近尾声,目前国内疫情已经基本平息,而在世界上还有很多国家在深受疫情困扰。由此在未来的2022年,亚太乃至世界范围市场会出现什么样的变化?这种新变化,又会对企业IT技术应用产生什么新改变?对此,Check Point公司大中华区董事总经理何伟国先生和大中华区渠道总监黄海宏先生近日首次接受国内媒体采访中,向我们进行了解答。

Check Point公司大中华区董事总经理何伟国先生

后疫情时代,市场经济与IT技术变革所面临的新威胁

在对何总的访谈中,我们了解到:早在去年,Check Point全球CEO已经在开始推动战略转变。Check Point的公司愿景口号从“Welcome to the future of Cyber security(欢迎来到网络安全的未来)” 转变为“Secure Your Everything(保护你的一切)”。针对后疫情时代的IT安全需求,Check Point更将今年的战略定位于:New World,New Opportunities(新世界新机遇),

这代表在后疫情期间,每个人的工作、生活方式都将发生改变。居家办公和办公室办公的混合模式将成为主流。而居家与办公模式混合存在的前提条件就是互联网。对互联网的空前依赖也催生了多维度、跨区域、跨设备的第五代网络威胁。尤其是5G 、IOT相继落地,更使得每个行业、每个企业甚至每个个人都会随时面临全新的网络安全威胁。

为此,Check Point有针对性的将以前的安全产品架构进行了重新规划。可以总结为三个方向:

第一个,是针对网络安全的Quantum解决方案;第二个,是有关云的CloudGuard;第三个则是是面向终端的Harmony。通过这样划分,用户可以更直观的选择适合自身业务需求的安全解决方案。同时Check Point将管理集成在统一的平台infinity之上,用户可以通过这个平台直接管理、部署安全解决方案。

此外Check Point威胁情报库 -- ThreatCloud现在已经落地到中国。Threat Cloud落地中国后,可以为中国用户提供更加优质的本地化服务,中国的企业客户在进行威胁情报查询时,速度也更加快速稳定可靠。并且这个落地中国的威胁情报库与Check Point全球的威胁情报库保持同步实时更新,从而提高中国客户的整体安全防护能力。国内用户使用Check Point的任何一款安全产品或解决方案,都可以体验到ThreatCloud的带来的多样化的网络安全威胁情服务,并确保情报分析服务符合中国信息数据规范、符合中国的法律规范。从而帮助本地的每一家用户在数据不离境的情况下体验优质的网络安全服务。,可以更好的提供服务。

IT变革引发的安全技术发展

作为一个老牌安全企业,Check Point积累了丰富的安全经验,温故而知新,依据Check Point多年安全情报分析能力,又发现在后疫情时代新出现什么新的威胁?这些威胁Check Point又会用什么样的技术具体的去应对?

首先,何总就目前国内安全状态进行了一下分析:现在每个行业里面都有安全的需求,Check Point认为有软件的地方,就有安全的需求。从工业4.0,到云计算,再到物联网,只要涉及IT应用,Check Point都可以提供安全服务。同时中国市场最特别之处地方就是APP很多。电动车、新能源……很多使用场景都离不开APP,因此Check Point提供的不仅仅是网络安全,也包括APP安全,以及数据安全。宏观上讲,Check Point已经致力于帮助客户进行“安全左移”,在业务架构搭建之初,就导入安全解决方案。就像习近平总书记提出的“没有网络安全就没有国家安全”一样。从企业的角度来讲,每一个软件每一个应用都需要相应的安全策略,所以我相信未来全平台安全将成为每一行业、每一家企业发展的主要方向。

接下来Check Point中国区技术总监王跃霖先生更详细就全新的网络安全态势及Check Point安全解决方案进行了讲解:Check Point目前在市场上为用户提供三套完整的解决方案,分别是Quantum系列、CloudGuard系列和Harmony系列。通过这三个系列的产品,Check Point将帮助用户全面应对来自网络各维度的安全威胁。同时,通过后端具有强大威胁追踪、实时防护能力的威胁情报云,在新型或未知攻击出现时,Check Point将为用户提供业内领先的零日防护能力。由于Check Point安全架构的高弹性与可扩展性,用户可以在新威胁出现,或业务需求发生变化时,直接按需部署新安全策略、整体架构不需要进行大规模调整,从而在保证安全架构完整性同时,有效控制部署成本。因此,Check Point不仅能够应对今天的第五代网络攻击,甚至可以帮助用户从容面对第六代更新型的网络威胁。。

未来Check Point的中国市场发展

最后,何总和黄海宏先生畅谈了未来Check Point在中国市场的发展与投入,以及如何更好的协助国内企业,更加安全的进行数字化转型:后疫情时代,中国市场的高速增长将成为全球经济恢复的主要驱动力。除了ThreatCloud情报库落地,Check Point还将增加中国的本地化投入,包括合作伙伴培训与本地技术人员培训。在未来Check Point也将开始与本地的厂商一起合作,并加大与国企、央企的合作力度。现在Check Point,也开始发力培育二线、三线城市场,帮助更多客户可以更加安全的推进数字化转型。此外,Check Point也将覆盖更多垂直行业,尽力与用户一起在中国打造更加安全的网络环境。