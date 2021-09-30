筑基云端 链接世界 锐捷网络携行业前沿产品亮相2021 PT展

2021年9月27日，主题为“创新点亮数字化未来”的第三十届中国国际信息通信展览会（PT EXPO 2021）在北京如期开幕。展会汇聚业内的科技创新技术专家和优秀企业，共同探讨数字化创新的新趋势、新场景、新成果。

2021年9月27日，主题为“创新点亮数字化未来”的第三十届中国国际信息通信展览会（PT EXPO 2021）在北京如期开幕。展会汇聚业内的科技创新技术专家和优秀企业，共同探讨数字化创新的新趋势、新场景、新成果。

作为运营商领域的优秀合作伙伴及ICT行业的领导品牌，锐捷网络应邀赴会，展出了400G/100G极简数据中心、Wi-Fi 6 Plus黑科技、5G云小站、三擎云桌面等前沿创新产品和方案。锐捷网络运营商系统部5G解决方案总监竺向宇应邀在“5G创新发展高峰论坛”做《深入场景，提供灵活创新的5G解决方案》主题报告，展现了锐捷网络优异的垂直行业创新能力和5G网络技术水平。

锐捷亮相PT EXPO 2021

新云网：新架构开启新时代

云计算是当前运营商业务转型的主要方向之一，锐捷网络不断推进数据中心网络架构演进。锐捷网络数据中心RG-N18000-X系列核心交换机已经大量部署在运营商数据中心，如中国移动、中国电信的公有云、私有云和网络云/电信云。锐捷数据中心核心交换机上已支持100G/200G/400G线卡，为数据中心建设开启了100G/400G高速体验。

本次展会上，锐捷网络全面展示了能够近一步提升网络架构灵活性和经济性的400G/100G、100G/25G、100G/10G小核心架构的数据中心交换机产品。锐捷将数据中心网络架构提升到400G小核心时代，不仅推动数据中心网络在更高速、更灵活、更智能方面不断迭代，更为运营商和云商不断提供更为经济的组网方案。

新云网展区

5G云小站：经济灵活全覆盖

锐捷网络从2018年投入资源开展5G研发，并业界首推x86平台开放架构的5G小站，并率先通过三大运营商研究院互通性测试。目前，锐捷网络已配合移动、电信、联通在智慧工厂、商贸体、营业厅等不同场景的5G应用试点，并配合移动完成了对接5G现网的场外试点。

锐捷网络5G云小站已迭代至框式BBU，最大支持128个RRU。锐捷网络RRU支持移动160MHz的多频多模、 电信/联通200MHz的 4G/5G多模，支持新建5G带4G等不同场景覆盖需求。同时，还能够灵活支持多种5G toC与 toB网络融合共建的部署模式。借助锐捷云小站整体方案，运营商可根据场景需要，更加灵活、经济的分期分阶段建设5G室内覆盖网络。

5G云小站展区

新无线：黑科技确保新体验

Wi-Fi 6为企业用户提供万兆级无线吞吐和千兆级无线接入能力。但实际应用中，Wi-Fi 6网络仍然存在三大痛点影响性能体验：首先，与高速终端并存的低速终端会拉低整个无线网络的性能；其次，钓鱼AP对无线网络安全产生威胁；第三，云端服务器难以应对大规模Wi-Fi增值应用，边缘AP计算能力和性能不足以处理无线大数据分析计算。

为了让用户真正享受到新一代无线技术Wi-Fi 6的升级体验，锐捷网络面向企业级客户推出Wi-Fi 6 plus ，确保Wi-Fi6终端的高速率体验，针对流氓钓鱼AP确保网络安全。同时与锐捷云端的WIS无线智能优化系统联动，真正实现无线大数据边云协同。

另外，锐捷网络支持WiFi、5G、IoT网络融合的WIS智能无线网优系统、跟进5G超低时延行业应用标准的C-V2X车联网方案和智能组网方案也在本次展会亮相

新无线展区

信息通信业肩负着推动“制造强国、网络强国、数字中国”建设的重要使命。当前5G、AI、物联网、云计算、边缘计算、工业互联网等新技术和新业态蓬勃发展，锐捷网络持续深耕运营商行业，不断针对运营商行业应用创新场景化解决方案。未来，锐捷网络将携手更多产业伙伴，持续与运营商客户深度合作，继续做深做透，不断创新，助力实现数字创新的美好成果的真正共享，推动数字化美好未来。