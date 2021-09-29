云短信服务孰优孰劣？博睿数据重磅发布云短信评测报告

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（公司简称/股票简称：博睿数据，股票代码688229）十余年专注APM领域，已为超过2000余家大型企业提供专业数据服务。

长期以来企业短信市场一直缺乏客观的、可量化的服务质量监控手段，用以衡量真实用户在短信服务上的体验，如是否收到短信，是否能在较短时间内收到短信等等。为了解决这一问题，博睿数据依托先进的测评技术及丰富的行业经验，将从2021年8月开始构建中立、客观、公开透明的监控短信服务质量的云短信排行榜单，助力企业轻松掌控短信服务质量与提升用户体验。

本排行基于Bonree Net短信网关监测产品的监控数据，定期输出评测报告，致力于解决当前企业面对诸多短信供应商无法迅速选型，对于已有供应商短信服务的到达率、整体性能、到达时延等数据缺乏有效的监控手段等痛点问题，帮助企业预先感知+实时监测短信服务质量，助力短信服务问题的解决方式从被动通知向主动感知转变，及时调优短信策略，极大程度上保证精准量化企业短信的服务质量与用户体验。

评测说明

【评测工具】Bonree Net短信网关监测产品，基于博睿数据的WAP会员能力，提供遍布全国各省市的10000+稳定在线的真机短信监测节点，在相同的测试环境下创建短信监测任务，从真实用户角度感知业务应用体验。

【评测对象】 本报告共选择了7家国内主流云提供商的短信服务，最终确定6家提供短信服务的主流云厂商：阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、金山云、UCloud。其中，京东云短信服务因API调用方式相较于其他云厂商更复杂，适配难度较大，未进行适配，因此本次未纳入评测。

【评测周期】2021年8月

【评测范围】综合了移动、联通、电信三大运营商，以及青海、山东、内蒙古、宁夏、福建、江西、新疆、上海、天津、广东、甘肃、辽宁、云南、浙江、海南、广西、河北、吉林、江苏、山西、北京、四川、陕西、湖北、安徽、河南、黑龙江、贵州、湖南29个省级行政区维度数据。

【评测内容】从到达率和整体性能两大项进行评测。

注：本次评测中Bonree Net与各云厂商对于短信到达的定义不相同。云厂商将短信网关接收到短信到达回执定义为短信到达，而Bonree Net站在终端用户角度，将真实手机监测点实际接收到短信定义为短信到达，如短信网关显示发送成功，实际手机未收到或者手机将收到的短信进行了骚扰拦截，在博睿数据报告中均定义为未收到短信。

以下为Bonree数据研究中心发布的《2021年8月云短信排行评测报告》：

此报告综合了18166份手机真机短信监测节点数据，反映了各短信运营商在短信到达率以及整体性能综合实力上的排行。

短信到达率排行榜

在2021年8月短信到达率排行榜中，总体到达率平均值为92.59%，其中腾讯云、华为云、金山云位列前三。

短信整体性能排行榜

1、整体性能

在2021年8月短信整体性能排行榜中，整体性能均值12.937s，其中UCloud、腾讯云、华为云位列前三。值得一提的是，UCloud虽然在到达率排行榜上表现不佳，但其整体性能却表现出色，在三千多份样本数据中，其整体性能均值能达到10.482s。

网关处理耗时

在2021年8月短信网关处理耗时排行榜中，网关处理耗时均值为0.109s，其中百度智能云、金山云、UCloud位列前三，并且百度智能云、金山云的网关处理耗时均在0.05s之内，短信服务响应十分迅速。

2、短信送达耗时

在2021年8月短信送达耗时排行榜中，短信送达耗时均值为12.288s，其中UCloud、腾讯云、华为云位列前三。

总结

总体来说，在2021年8月云短信评测中，腾讯云、华为云在云短信服务整体上表现优异，无论是在到达率还是整体性能上，都名列前茅；UCloud虽然在到达率上表现不尽人意，但是在整体性能上表现亮眼。

【各榜排名情况】

该榜单是以到达率为排序关键指标，到达率相同的将按照整体性能指标进行排序。

想看“Bonree数据研究中心”发布的更多排名？请通过官网查询https://www.bonree.com/index.html。

指标释义

整体性能：从Bonree Net（短信任务服务）向短信网关发出请求开始，到真实手机监测点接收到短信为止的总耗时。

短信送达耗时：从短信网关将短信发出开始，到真实手机监测点接收到短信为止的耗时。

网关处理耗时：从Bonree Net（短信任务服务）向短信网关发出请求开始，到Bonree Net（短信任务服务）收到短信网关的响应为止的耗时。

到达率：执行监测任务的真实手机收到短信的成功率。到达率=有效监测次数/总监测次数*100%。

总监测次数：Bonree Net（短信任务服务）向短信网关发出1次短信发送请求记为1次监测。

有效监测次数：Bonree Net（短信任务服务）向短信网关发出1次短信发送请求600秒内，真实手机监测点接收到该短信记为1次有效监测。