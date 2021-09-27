齐向东：企业要避免成为数字鸿沟的牺牲品

9月27日，奇安信集团董事长齐向东在2021年乌镇世界互联网大会“一带一路”互联网国际合作论坛上强调，数据代表信息、质量、生产力和生命线，企业要加快数字化转型，同时要守住数据流动的红线。

“企业要避免成为数字鸿沟的牺牲品。”9月27日，奇安信集团董事长齐向东在2021年乌镇世界互联网大会“一带一路”互联网国际合作论坛上强调，数据代表信息、质量、生产力和生命线，企业要加快数字化转型，同时要守住数据流动的红线。

数字化转型一路高歌猛进，正在以超乎想象的速度改变着人类社会的生产生活方式。但是，数字技术在普及、应用、接受和掌握等方面存在延迟，普惠性还没有完全发挥出来，全世界都不可避免地面临数字鸿沟难题。

齐向东认为，目前，我国需要严防三条数字鸿沟。首先，企业要避免成为数字鸿沟的牺牲品。对于企业来说，数据代表信息，信息不准，可能会导致市场竞争失败；数据代表质量，数字化手段让每一件产品都有原始数据，让合格率接近100%；数据代表生产力，完全自动化解放了劳动力，极大提高生产效率；数据还代表生命线，今年7月，包括滴滴出行在内的25款App，因严重违法违规收集使用个人信息，被全部下架。

他还提出，政府要避免数字鸿沟再次拉大城乡差距，着重提升农村居民的数字素养；和谐社会要消除年龄间的数字鸿沟，提供适应老龄化社会的数字化产品和数字服务。

“弥合数字鸿沟可以从扩大数字技术接入面、增强数字资源利用能力，以及建立缩小数字鸿沟的志愿者队伍三方面入手。”齐向东说道。

他进一步表示，奇安信集团也在为缩小数字鸿沟做努力。一方面，加入“数字化转型伙伴计划”，推出“安全数据港”、“安全虎符卫士”和“安全移动办公”三大项目，弥合中小企业和大企业间的数字鸿沟。另一方面，深入贫困乡镇，输送数字设备和资源，助力数字乡村建设，弥合城乡间的数字鸿沟。

在齐向东看来，消弭数字鸿沟是一项浩大工程，需要全社会共同打造公平公正的数字生态，健全数据要素的市场规则，平衡数据安全能力建设，维护数字正义，让“数字鸿沟”真正转变成“数字红利”。