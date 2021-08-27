BCS数字城市安全论坛顺利召开 业界共话数字城市新理念

8月26日下午，2021北京网络安全大会（BCS2021）数字城市安全论坛隆重开幕。该论坛由中国电子信息产业集团指导，奇安信集团主办，中国电子云支持。论坛以“打造数字城市安全防护体系 保障数字城市健康稳定运行”为主题，聚焦数字经济时代下的数字城市安全建设，深入探讨如何打造数字城市安全防护体系、保障数字城市健康稳定运行。

中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、数字办常务副主任、中电互联党委书记、董事长朱立锋表示，开展城市数据治理要在保证数据安全的前提下激活数据要素，在推动数据要素市场化配置的工作中，我们坚持“打造‘一库双链’，培育三级市场”的核心理念，着力打造“数据金库”基础设施，充分利用“数据元件”可析权、可计量、可定价的价值属性，积极推动从数据资源到数据元件、再从数据元件到数据产品的“两次赋能”，加快培育数据资源、元件、产品三级市场，实现数据“资源化、资产化、资本化”的三次“蝶变”。

中国电子云副总裁陈磊在会上表示，城市信息化和数字化已经全面铺开，建设数字城市，要坚持安全为先，选择更可信的数字基础设施。中国电子云基于新一代可信云架构，围绕数字城市健康发展提供安全、绿色、先进的数字基础设施，护航数字中国建设。

赛迪顾问研究业务总监高丹表示，未来城市高质量发展的基本动力仍将是工业化和城镇化，而经济高质量发展、产业高效协调将为城市工业化和城镇化注入动力，因此，网络安全问题现已成为城市数字化建设关注的焦点。赛迪顾问建议未来可从顶层设计、持续运营、评价体系、人才培养四方面着手加强城市数字化转型过程中的网络安全建设。

长沙市数据资源管理局党组书记、局长张武分享了他在城市网络安全运营中心的经验。他表示，随着信息化发展越深入、对网络安全的要求就越高，建立城市网络安全运营中心就是要给整个城市修城墙。集合智慧城市、重点行业和关键信息基础设施领域网络安全建设的发展核心，能有效地监控城市网络安全状态，守护城市网络安全运行，让城市具备自适应、自主和自成长的安全能力，提高城市网络空间安全的整体防护水平。

香港警务处网络安全及科技罪案调查科总警司罗越荣分享了香港警方是如何采取积极措施打击科技犯罪，其中在2021年网络安全和科技犯罪的行动重点清单中提到以下四点方法：提高公众对于网络犯罪的认知，加强与法律执法机构或不同利益方之间的合作，加强协调与共享专业知识，采取更加积极主动的措施去调查与打击网络犯罪活动。

嘉兴市大数据中心主任屠勇刚在会上分享，围绕浙江省数字化改革总目标，应坚持系统安全观，按照“全面覆盖、深度融合”的安全理念，强化政务网络安全体系，同时在日常安全运营中，围绕“云、网、端、数据、业务”的安全风险，全面落实网络安全“三同步”要求，构建与数字化融合的内生安全防护能力，强化数据要素安全保障，提升网络安全防护与实战对抗能力，打造坚实的网络安全底座，保障数字化改革的安全稳步推进。

奇安信集团副总裁张龙表示，城市安全运营中心兼顾监管机构和政企客户的网络安全诉求，采用集约化、标准化的建设方案。运营通过整体评估、环比分析、同比分析了解安全情况。同时，通过运营推动改进，基于当前的安全状况及未来的趋势，持续推动管理及技术的改进。用产业落地、产教合作的办法，建设数字城市的网络安全运营能力。

此次数字城市安全论坛由奇安信集团安全运营中心总经理万京平主持。中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、数字办常务副主任、中电互联党委书记、董事长朱立锋，中国电子云副总裁陈磊，赛迪顾问研究业务总监高丹，长沙市数据资源管理局党组书记、局长张武，香港警务处网络安全及科技罪案调查科总警司罗越荣，嘉兴市大数据中心主任屠勇刚，奇安信集团副总裁张龙分别分享了自己的思考和见解。

本届2021北京网络安全大会以“经营安全，安全经营”为主题，内容涉及政策形势、产业发展、前沿技术等多个方向。为期三天的大会分为战略日、产业日和技术日，并由3场峰会、18场论坛，多场特色活动共同组成。200余位国内外顶级网络安全专家共同出席，超过200家机构参加了此次峰会。