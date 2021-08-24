Palo Alto发布第四季度财报 网络安全业务继续高歌猛进

Palo Alto Networks昨天公布第四季度财报，该季度Palo Alto在不计入股票补偿等特定成本下的每股利润为1.60美元，收入为12亿美元，同比增长28%，高于上个季度的24%。业绩结果也轻松超出了华尔街的预期，使其在延长交易中飙升。

Palo Alto Networks昨天公布第四季度财报，并实现了令人印象深刻的收入增长，业绩结果也轻松超出了华尔街的预期，使其在延长交易中飙升。

该季度Palo Alto在不计入股票补偿等特定成本下的每股利润为1.60美元，收入为12亿美元，同比增长28%，高于上个季度的24%。

此前华尔街预期的每股利润为1.43美元，收入为11.7亿美元。此外，该季度Palo Alto的净营业收入为1.619亿美元。全年来看，收入增长了25%，达到43亿美元。

Palo Alto以销售企业网络安全平台为主，其中包括了旨在保护网络、云、端点和其他IT基础设施的硬件和软件产品。

Palo Alto一直是一颗冉冉升起的新星，今年早些时候Palo Alto被市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante评为四家“四星级安全厂商”之一。

Palo Alto公司董事长、首席执行官Nikesh Arora表示，强劲的季度业绩是公司战略得到稳健执行的结果，该战略覆盖了产品创新、平台整合、商业模式转型、以及对产品上市部门的投入。

“特别是我们看到Strata、Prisma和Cortex平台的大客户交易实现了显著增长，”Arora说。

根据财报，该季度Palo Alto的营业额同比增长34%至19亿美元，整个2021财年营业额增长27%至55亿美元。同时，递延收入同比增长32%至50亿美元，剩余履约收入增长36%至59亿美元。

这些数据让投资者们倍感兴奋，Palo Alto股价在盘后交易中上涨了10%多。

Arora在与分析师的电话会议中表示，Palo Alto正在将硬件产品的价格小幅提高个位数，以应对导致组件成本增加的供应链挑战，但同时他也表示，价格的上涨并没有吓倒客户。

“在高端硬件方面，我们已经开始看到更新升级的迹象，这是此前受到压制的趋势，现在随着企业的复工复产，我们意识到疫情带来的影响已经有所缓解。”Arora讲到。

Arora还提到，其看到云在几乎所有行业的普及应用所带来的机会，而Palo Alto正在尝试利用这一趋势，通过优化自己对云资源的使用来扩大利润空间。

Arora说，客户对勒索软件所带来的威胁颇为担忧，这提供了更多的机会。Arora在分析师电话会中指出，2021年上半年黑客提出的赎金要求有所增加，现在Palo Alto已经300多个和勒索软件相关的商机，对业务来说是一个很好的机会。

所有这些机会最终意味着不久的将来可能会再次迎来一个超出预期的财季。Palo Alto公布了对第一季度的指引，收入在11.9亿美元至12.1亿美元之间，高于华尔街预期的11.5亿美元，预计2022财年全年收入在52.75亿美元至53.25亿美元之间。