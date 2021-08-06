面向“未来互联网” 思科以连接、保护和自动化重新定义金融服务

在应用为王的时代，针对金融行业所面临的数字化需求，如离柜率、服务能力及风控等要求，思科大中华区资深副总裁、北方区总经理、运营商及金融行业总经理贺骏认为金融服务需要被重新定义。

今天，互联网经济、电商经济已经深深的植根于我们的社会生活当中，如“双十一”、“6.18”等消费品牌的树立更衍生出了电子商务平台市场的诸多分支与服务。而这一切的改变都给传统金融市场带来了新的挑战和机遇。据统计中国金融移动支付比例占到全球86%，所带来的金融类服务的离柜率已接近90%。

在这种新的金融服务环境下，数字化已经成为金融行业业务转型的重要技术支撑与抓手。中国人民银行在2019年下发的209号文件中对金融科技（FinTech）做了2019年-2021年的发展规划，其中强调了6个目标：金融科技应用先进可控；金融服务能力稳步增强；金融风控水平明显提高；金融监管效能持续提升；金融科技支撑不断完善；金融科技产业繁荣发展。

思科大中华区资深副总裁、北方区总经理、运营商及金融行业总经理 贺骏

在应用为王的时代，针对金融行业所面临的数字化需求，如离柜率、服务能力及风控等要求，思科大中华区资深副总裁、北方区总经理、运营商及金融行业总经理贺骏认为金融服务需要被重新定义。

重新定义的金融服务体系

在各行各业加速数字化转型的今天，技术解决方案的水平直接影响企业的业务效率和发展速度。传统金融机构与科技公司通力合作，这已成为推动金融数字化转型的重要途径之一。

贺骏表示，“针对当前的金融市场，数字化转型除了要提供流程、技术之外，团队的数字化能力也需要提高和延伸，基础架构也要做出相应的调整。做到风险控制、安全可视可控。在这些方面，思科都具备从战略到技术的完整执行能力，所以思科认为数字化融合的需求对金融行业的发展非常重要。”

据了解，针对金融供应商，包括银行、保险、期货团队的数字化能力能否满足新的市场要求，思科都有相应的解决方案，同时对传统的基础架构，如OA等也都可以实现可见、可控、可预见的效果。

而作为一家IT企业，思科的战略重点是帮助客户在云优先的世界中实现万物互联、安全防护和自动化，为客户加速打造敏捷灵活的数字化能力。贺骏指出，“当们我们在思考如何使客户在‘以云为先’的世界中加速其数字化的敏捷性时，我们希望能够帮助客户实现连接、保护和自动化的能力。”

思科大中华区副总裁、大中华区技术总监 侯胜利

思科大中华区副总裁、大中华区技术总监侯胜利表示，“思科正在重新定义创新，围绕安全敏捷的网络、优化应用体验、面向未来的工作模式、未来互联网和端到端的安全防护等战略重点，全面赋能金融行业打造数字化业务新体验，提升业务处理水平，创造高质量服务。”

面向5G时代的“未来互联网”

随着5G+移动互联网的加速落地，金融企业在产品服务的多样性方面纷纷加大投入，力争快速获得用户，抢占市场。而金融行业电算化历史悠久，历史负担重，同时又面临互联网经济不断加剧的需求增长，以及远高于一般企业的合规、安全和稳定性要求。这些都给金融行业的业务支撑带来了全新的挑战。

对此，今年4月思科宣布重新定义“未来互联网”的战略。一方面创新和技术得到不断的进步，思科在过去三十多年来一直处在互联网技术和推动互联网技术进步的前沿。另一方面，思科正在通过路由光网络解决方案，精简IP和光纤网络，进一步简化互联网架构，以重新定义“未来互联网”。

而思科路由光网络 (RON，Routed Optical Networking)是一种架构转变，简单说就是将IP网络和光线网络进行融合（converge IP and optical networks），并驱动大规模的网络简化，这具有重大的经济效益。

贺骏表示，“过去，我们使用的是两套完全不同的网络体系，一套是光交换网络，另一套是IP网络。其挑战在于，光纤网络和IP网络是两套完全独立的网络体系。思科今年4月正式宣布将继续引领芯片、路由和光传输及网络自动化等领域，打造面向5G时代的“未来互联网”。

另一方面，针对广域网的连接。思科路由交换采用了专门的芯片，所有算法都是硬件+软件的形式，2019年11月，思科推出了一款著名的Silicon One芯片一号，其是业界首款仅单个ASIC即可突破10 Tbps性能的路由芯片。到2021年4月，在短短15个月内，思科Silicon One平台推出了从3.2 Tbps到25.6 Tbps不等的10款网络芯片的创新技术，成为市场上性能最高的可编程路由和交换芯片。

同时，贺骏指出，“思科的网络层面一定是安全敏捷的，通过智能控制的连接性去进行软件定义、安全互通，这不光是机器和机器的连接，也包括流程的管理都会有相应的策略部署。”

立足“云优先”战略

在思科的整体战略中特别强调“云优先”。包括公有云、私有云和行业云在内，思科和目前市场上领先的云供应商都有相应合作，其中涵盖本土与全球的云服务平台，这让思科具备了很好的海外输出优势。贺骏表示，“我们帮助很多国内企业走向了海外，借助于国内国外的云平台，把企业的生产力进一步向外输出。”

而对于思科而言，如私有云、园区网、企业网都是思科的强项，但思科本身不做公有云服务的提供商，作为一个Enabler施能者，思科和所有云服务商的合作都非常中立，在技术上帮助云服务商从计算能力、网络能力、存储能力、所有协调和安全管理等方面提供解决方案。

贺骏表示，“思科始终是赋能云服务商，为最终用户提供更好的云服务。所以，思科通过软件、硬件、解决方案和顾问咨询服务帮助云服务商提供高质量的服务。能够从物到人连接整个IoT，连接到人、流程、应用和平台，整个过程当中需要通过态势感知和自动化提供端到端的安全，通过接入整个安全结构的方式提供解决方案，以帮助客户进行数字化转型。”

打造金融领域的最佳实践

在金融领域，思科积累了丰富的行业经验和最佳实践，能够基于具体客户的快速发展和转型需求提供相对应的解决方案。

贺骏表示，"思科主要从六个方面赋能金融行业数字化转型，其中包括连接、安全和自动化。并提供安全的SDWAN、多云互联，及云上云下的整体机制和策略，同时还提供智能运维和客户体验的多种实现方式。如在'双十一'这类场景中对银行结算压力、智能运维等高峰期需求的满足方面都有自己的经验积累和最佳实践。"

另外，贺骏认为应用是企业的生命线，尤其是对金融企业客户来讲，应用越来越依赖复杂的云原生架构，以实现更快，更大规模的开发和部署。这就需要依托云优先的理念，帮助金融企业实现更丰富的服务模式，并确保应用的性能、可见性和可扩展性。

此外，贺骏还指出IT需要具备快速反应的能力，这样才能保障客户的最佳体验，边缘业务需要有边缘计算去支撑，包括人工智能、边缘计算、智能终端这些应用场景如何与云数据中心结合并实时交互，思科在这些领域都有着丰富的经验。

而思科多年来一直都在通过更加智慧的方式支撑金融客户实现数字化转型。为此IDC将思科列为最熟知金融行业的五个技术公司之一。贺骏表示，“作为全球科技领导厂商，思科不仅仅是金融行业解决方案供应商，更致力于成为中国金融企业数字化战略转型中最信赖的合作伙伴，与中国的金融企业携手迈向智慧金融。因此，今天思科的策略就是在‘云优先’的世界当中帮助客户做到完全安全、自动、可控的万物互联，为‘未来互联网’的工作模式提供创新的产品和经验，而这些就是思科带给金融客户数字化转型的最终意义。”