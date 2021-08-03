Arista Networks发布第二季度财报 收益和收入均超出预期

来源：至顶网网络与安全频道 2021-08-03 14:22:16

云网络公司Arista Networks昨天发布第二季度财报，收益和收入均超出预期水平，并且发布了对下一季度的强劲指引，不过Arista股价在盘后交易时段却有所下跌。

云网络公司Arista Networks昨天发布第二季度财报，收益和收入均超出预期水平，并且发布了对下一季度的强劲指引，不过Arista股价在盘后交易时段却有所下跌。

第二季度Arista在不计入股票补偿等特定成本下的每股利润为2.72美元，收入为7.073亿美元，较去年同期增长31%。高于此前华尔街预期的6.75亿美元至6.95亿美元的收入， 6.87亿美元销售额，以及2.54美元的每股收益。

此外Arista称该季度的毛利率为65.2%，高于此前预期63%至65%的区间，此外该季度的净收入为2.168亿美元。

Arista公司首席执行官Jayshree Ullal表示，强劲的业绩反映了Arista在主要垂直领域和产品线方面的持续发展势头和多元化。她说：“我们正处于网络软件和数据驱动转型的风口浪尖，期待我们会让更多客户满意。”

Arista的产品包括高速网络交换机，主要供Facebook和微软等超大规模数据中心运营商使用，此外还销售企业园区交换机，竞争对手包括思科等公司。

Arista的另一块业务是网络管理和安全软件，该软件采用了AI技术，有助于发现故障原因、监控用户体验和识别网络威胁。

该季度Arista的产品收入达到5.564亿美元，软件服务收入增加至1.408亿美元。

Arista还宣布，第二季度累计出货量超过5000万个云网络端口。

Arista公司首席财务官Ita Brennan表示，他对该季度公司的强劲表现感到满意，公司将“继续与客户和合作伙伴合作，应对充满挑战的供应环境。”

展望第三季度，Arista预计销售额在7.25亿美元至7.45亿美元之间，远高于华尔街预期的6.97亿美元。