Check Point发布第二季度财报 三大网络安全产品线动力强劲

网络安全厂商Check Point昨天公布第二季度财报，收入和利润均超出预期，且今年的销售额有望突破20亿美元。在截至6月30日的这个季度，Check Point的总销售额为5.26亿美元，同比增长4%，也好于分析师预期的5.238亿美元。

网络安全厂商Check Point昨天公布第二季度财报，收入和利润均超出预期，且今年的销售额有望突破20亿美元。

Check Point是全球最大的网络安全软件供应商之一，主要提供广泛的防漏洞产品，用于保护员工设备、企业网络、云应用和其他IT资产。

在截至6月30日的这个季度，Check Point的总销售额为5.26亿美元，同比增长4%，也好于分析师预期的5.238亿美元。

Check Point表示，该季度表现强劲一部分原因是三个产品线实现了快速增长：Harmony、CloudGuard和Infinity网络安全套件。Infinity套件旨在简化企业网络安全系统的管理任务，该产品在第二季度表现尤为强劲，销售额同比增长了三位数，但Check Point没有透露绝对数字。

Infinity产品解决的问题是，大型企业组织中很难持续一贯地执行网络安全规则，原因是企业通常会使用很多防漏洞系统，而实施新的网络安全规则（例如管理对敏感应用的访问）需要管理员手动更改多个不同系统的设置，这既耗费时间又十分复杂。

Check Point的Infinity套件实现了这个流程的集中化，让管理员无需单独更新多个安全工具，只需在Infinity中实施一次新的网络安全规则，就可以自动更新所有相关系统。这不仅节省了时间，还可以降低人为错误的风险。

该季度增长强劲的另外两条产品线分别是CloudGuard和Harmony。CloudGuard提供的应用可用于阻止针对企业公有云环境的网络攻击，而Harmony提供了有助于保护员工设备的工具。

Check Point公司创始人、首席执行官Gil Shwed表示：“公司强大的执行力推动了CloudGuard和Harmony实现双位数增长，以及Infinity平台销售额的三位数增长。总体来看，我们的安全订阅收入增长了12%。”

订阅收入的增长很重要，因为Check Point与其他企业软件提供商一样，发展之初主要是通过客户预先购买传统许可证的方式销售其软件，而近年来开始转向基于订阅的定价模式，让客户可以在几年时间内分摊成本。事实证明，这项战略是成功的：第二季度，Check Point的订阅收入高于软件许可收入。

该季度得益于49%的营业利润率，Check Point的5.25亿美元收入中，调整后的营业收入为2.57亿美元，调整后每股收益为1.61美元，同比增加2%，略高于分析师普遍预期水平。

Check Point对当前这个季度的盈利预测也超出了预期，说明Check Point有望继续保持销售增长的势头。Check Point预计调整后每股收益为1.54美元至1.64美元，收入在5.15亿美元至5.5亿美元之间。分析师预计的每股收益为1.58美元，收入为5.279亿美元。

递延收入是衡量基于订阅模式的软件公司未来增长的另一项关键指标，是指客户已经注册的未来订阅收入。第二季度Check Point的递延收入为14.7亿美元，较2020年第二季度显着增长10%。

就在Check Point此次发布财报的一个月之前，竞争对手Palo Alto也发布了财报，每股收益为1.38美元，收入为10.7亿美元，高于利润和收入预期。与Check Point一样，Palo Alto拥有广泛的防漏洞产品组合，用于保护企业IT基础设施的多个板块，包括云工作负载和本地网络等。