锐捷推出新一代AI SaaS 云平台，支撑百万级智能柜规模化运营

近日，ICT基础设施及行业解决方案提供商锐捷网络发布新一代AI SaaS 云平台解决方案。该方案是为适应日益普及的无人零售这一业态，基于先进的人工智能视觉识别技术，不仅可以使智能货柜在成本、业务指标上都达到运营级别，还可以支撑百万级智能柜的高精准…

近日，ICT基础设施及行业解决方案提供商锐捷网络发布新一代AI SaaS 云平台解决方案。该方案是为适应日益普及的无人零售这一业态，基于先进的人工智能视觉识别技术，不仅可以使智能货柜在成本、业务指标上都达到运营级别，还可以支撑百万级智能柜的高精准、高性能、高可靠运营，将有效推动智能柜的商品化和规模化应用进程。

难接地气的无人零售怎么了？

近几年，传统零售模式经历了几轮深层次变革，2016年是新零售的元年，2017年无人零售在国内又刮起了一阵大风，从传统零售到新零售再到无人零售等概念的革新，可以看出零售行业对提效降本的迫切需求。

无人值守、全天候营业的智能货柜，不仅构建了一个更方便的购物场景，加之只需要用户自助买单，节约了人力和场地成本，因此成为众多零售商、品牌商和运营商青睐的选择。

但是，经过几年的发展，无人货柜在国内的铺设规模远低于预期。以日本为例，日本的自动贩卖柜从1970年开始，用了不到10年时间，就达到了500多万台的保有量，几乎是每年50万的铺设规模。而我国国内的自动贩卖柜，包括机械柜和智能柜在内，据初步统计，从2017年的30万台到2021年上半年的40万台，四年间铺设规模增长不足10万。

这是一个存在很大增长空间的市场，但铺设规模远低于预期，究其原因，一是由于无人货柜成本太高，导致运营商无法盈利，与其提效降本的初衷背道而驰；二是影响业务的核心技术指标，比如商品品类限制、数目限制以及上新效率的限制等，无法达到运营级别。

锐捷新一代AI saas云平台方案，支撑百万级智能柜运营

秉承着“场景创新”的理念，锐捷针对无人零售这一场景的痛点深入挖掘，通过一次次的技术攻关，推出新一代AI saas云平台解决方案。

方案基于先进的人工智能视觉识别技术，不仅可以使智能货柜在成本、业务指标上都达到运营级别，还可以支撑百万级智能柜的高精准、高性能、高可靠运营，一举解决无人货柜商品化和规模化两个难题，将有效助力零售业的数字化转型。

四次迭代，算力成本百倍下降。从2018年推出第一代动态视觉柜产品到2021年，产品历经四次迭代，从最初的边缘计算到端云协作，再到目前的全云方案，最终达到成本百倍降低，推动智能柜进入商用阶段。

关键业务指标，达到运营级别。零售行业有四个关键指标：

第一，SKU品类多。一般运营商的SKU品类要求从几十到几百，智能柜内品类越丰富，坪效比越高。锐捷全云方案冰柜内SKU累计上千，单柜同时支持45＋品类，品类更丰富，满足更多场景的使用需求；

第二，上新效率高，商家旺季一个月会有十几种新品上新，运营商越大，上新要求越高。使用锐捷全云方案，1个小时完成上新多3+品类，上新更及时。相较于传统货柜上新速度大多需要5-7个工作日，AI智能货柜超强的学习训练机制，能够保证将商家上新1-3个品类的速度压缩到1个小时内，当前市场上商品更迭迅速，各位网红爆款商品层出不穷，快速的上新能力保证了商家能够紧跟流行消费趋势，增加消费粘性；

第三，误扣零容忍，对于智能柜这种新的购物方式来说，消费者容忍度比较低，误扣会严重伤害消费者的忠诚度和信任度。使用锐捷全云方案，识别准确率超99.5%，算法误扣率低于0.5%。可以保持复杂购物行为的准确率，并对消费异常实时告警。无论是消费者单双手拿取货品、多人同时拿取，又或是取出后又反悔放回，都能够进行精准的捕捉识别，大大降低了货损率；

第四，超低准入门槛：将智能化硬件组件的性能要求降低到，仅需可同时采集2路标清视频即可，硬件成本大大降低。而且云平台提供边端多平台SDK、购物小程序、运营DEMO套件以及开发说明文档等，整体运营体验平台向客户开放，可以随时无门槛体验。

AI赛道“新选手”，行业深耕“老玩家”

AI智能柜方案源于锐捷的场景化AI云服务能力，在零售行业，锐捷的AI云服务能力，还可应用于智能结算秤和智能SOP监督；在制造业，锐捷的AI云服务能力可以代替部分人工完成产品质检，识别的瑕疵类型多样，实时监测，检出率超98%，准确率高，还支持多种颜色复合检测。

锐捷长期关注零售业和制造业两大领域，依靠长期深厚的行业积累和市场洞察，打造的基于零售业和制造业的全套自动化训练平台和配套工具，能够快速落地实际场景。

锐捷自成立以来，始终坚持场景创新，致力于将技术与应用场景充分融合，推动行业实现数字化转型，是名副其实的“老玩家”。未来，锐捷将持续深耕行业，不断创新场景化应用，将团队精研的技术能力和丰富的实践经验应用于千行百业，创新更多场景化的产品技术方案，驱动数字化未来。