 “网安之光”2021网络安全产业发展论坛在郑州成功召开

2021年6月16日，为了推动网安产业发展，做好网安产业落地和重大项目引进工作，“网安之光”2021网络安全产业发展论坛暨“卓越高新网安加速营”在郑州高新区紫荆科技园网络安全科技馆隆重举行。



▲现场盛况

本次会议由郑州高新技术产业开发区管理委员会主办，郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局、郑州高新技术产业开发区管委会投资促进中心、郑州高新技术产业开发区双桥园区运营中心承办，河南紫荆科技园实业发展有限公司、北京数字世界咨询有限公司、河南启迪之星科技企业孵化器有限公司联合协办，出席本次论坛的领导嘉宾包括工信部网络安全产业发展中心副主任李新社，郑州高新区党工委委员、管委会副主任姚五洲，郑州高新区总经济师刘云华以及奇安信、六方云、微步在线、芯盾网安、云智信安等网络安全业界人士，齐聚绿城，共同探讨网络安全产业发展新需求、寻求产业合作商机，完善产业发展新生态，共同促进网安企业顺利落地。

▲工信部网络安全产业发展中心副主任李新社致辞

在数字经济快速发展的新时代，各种网络安全风险挑战随之而来，对网络安全工作提出了一系列新命题、新任务和新目标，也对推动网络安全产业高质量发展提出了新的更高的要求。工信部网络安全产业发展中心副主任李新社指出，网络安全产业是指：“在数字化、网络化、智能化趋势下，基于或面向网络空间全域，为了维持网络空间连续阶段稳态所采取的法律、管理、技术、产品、教育培训和服务等手段的总和，从而保障信息、信息系统、信息基础设施和网络不因无意的、偶然的或恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露、泛用，以确保其保密性、完整性、可用性。”在国家安全和数字经济的大背景下，在郑州高新区政府的政策指导下，在业界各位的共同努力下，一定能够形成聚集效应，为加快网络安全产业在地方的发展壮大、为推动网络安全产业的健康有序发展做出表率。

▲郑州高新区党工委委员、管委会副主任姚五洲致辞

郑州高新区党工委委员、管委会副主任 姚五洲致辞指出，“十三五”期间，我们聚焦区内产业基础、资源优势和发展潜力，把网络安全为重点的电子信息产业作为四大主导产业之首来打造。高新区以服务国家网络空间安全战略需求为导向，着力优化营商环境、发展网安关键技术、构建特色产业生态，积累了较强的发展优势，初步形成了全国有影响力的网络安全产业基地。

▲郑州高新区总经济师刘云华

郑州高新区管辖面积达到了99平方公里，人口70万，全国高新区区排名17位等综合资源实力，郑州高新区总经济师刘云华介绍道，郑州高新区在全市发展大局中处于“四梁八柱”的支撑地位，以“引领西美”为责任，网络安全成为高新区四大产业规划之一， 为此举办“强网杯”大赛、打造网安科技馆，成网安打卡地和业界标杆。未来高新区将永葆‘闯’的精神，“创”的劲头，“干”的作风努力续写更多“春天的故事”。

▲河南紫荆科技园实业发展有限公司总经理徐霖

关于紫荆网安科技园介绍中，河南紫荆科技园实业发展有限公司总经理徐霖在构建智美新园（网安生态）方面强调，园区秉持融合创新、成人达己的价值观，聚焦资源汇聚，打造1+N的产业格局，构建服务大网安产业的五大平台（公共资源对接平台、产业加速孵化平台、人才引进服务平台、网安赛会搭建平台、品牌形象塑造平台）等众多举措。紫荆网安科技园承担网络安全产业集聚发展、网安赛会展、产品服务创新及应用、实施网络安全人才培育计划等任务，构建完善的网安产业生态、推动网络安全产业持续高质量发展，成为郑州高新区网安生态基地的策源地，并为高新区在以网络安全为重点的电子信息领域勇当全国排头兵、领头羊提供澎湃动能。

▲工信部网络安全产业发展中心高级工程师李吉音

当下，新基建将会成为新一轮经济发展的催化剂，疫情催生的新场景带动了新一轮网络安全风投热潮，为网络安全创业和资本市场带来了新活力。在网安产融协同创新发展主题演讲中，李吉音阐述了网安产融最新发展情况，介绍了工信部在6月开展中小企业服务月活动，中心将开展资本赋能网络安全中小企业发展研讨沙龙活动，帮助网络安全中小企业对接金融投资资源，促进网络安全产业与金融行业的协同发展，共同营造良好数字生态。

▲百强报告发布

本次中国网络安全百强报告（2021）引入独角兽、瞪羚和创新黑马三种不同发展阶段的企业。独角兽企业，年收入约2亿元以上，三年平均增长率20%以上，估值30亿元以上。瞪羚企业，年收入约1亿元以上，三年平均增长率30%以上，估值10亿元左右。创新黑马，一是资源整合能力强，企业发展速度较快的公司，二是在细分领域有独特的技术，并因此受到资本方关注的公司。

数世咨询创始人总经理李少鹏介绍道，本次百强报告评选出综合实力百强领导企业共32家，年营收规模约在5亿元至40多亿元之间；综合实力百强—竞争者入选竞争者的企业共38家，年营收规模约在2亿元至5亿元之间；综合实力百强—挑战者，入选挑战者的企业共30家，年营收规模约在1亿元至2亿元之间；网络安全创新能力百强，依据数世咨询的能力图谱分类，以创新能力的角度推荐了100家优秀的初创企业，作为今后百强报告的重点候选者。



▲结营仪式

在2020年国家网安周举办期间，由郑州高新区管委会、郑州市网信办、郑州市工信局、大数据局联合主办的网安产业加速营活动，面向全国招募网安高成长性企业，进行实地了解网安产业环境，对接网安政策，谋划项目合作，真正实现产业生态集聚、全要素协同，加速企业发展。

▲奇安信集团副总裁陈华平

奇安信集团副总裁陈华平在分享中指出，TO B将引领新时代，网络安全产业是新时代底座，奇安信也曾面临各种挑战，最终通过改变思维实现快速成长。奇安信做了一系列举措，给所有安全从业者带来了众多新机会，在新安全产业发展中需要大家共同补填生态位！

▲微步在线联合创始人李秋石

曾经网络安全运营面临重重困难，李秋石指出，威胁检测与响应能力已成为各行业头部客户的首选，随着云重构企业IT架构，网络安全产品由被动防御向主动/进攻、本地部署向SECaaS演进，威胁情报成为当下各新型产品的核心技术能力，包括NDR、EDR、XDR、SIEM、SOAR等。

▲六方云总裁李江力

在新基建浪潮中，工业互联网板块成为承上启下关键领域，5G+工业互联网、AI+工业互联网等新技术与新场景结合越来越多，对此李江力强调，工业互联网安全就显得非常重要，工业互联网本质是将信息流与控制流闭环实现物理空间与虚拟空间的交互优化，其中数据支撑网络、平台、安全功能模块，贯通三大体系为一体。接着从安全事件分析、国家标准体系建设、工业互联网安全分类分级试点等维度全面阐述了工业互联网安全产业的发展过程，六方云作为工业互联网安全领域创新黑马将用AI等新技术实现工业互联网安全，为工业互联网安全保驾护航。

▲圆桌论坛

圆桌论坛环节，数世咨询创始人兼总经理李少鹏作为主持人，工信部网络安全产业发展中心副主任李新社、郑州网络安全产业园总经理徐霖、云智信安董事长张乾坤共同探讨了网络安全产业发展热门话题。

没有网络安全，就没有国家安全。我国网络安全产业的不断壮大，近五年网络安全企业资本交易活动活跃程度明显提升，大量投资机构涌入市场助力产业发展，郑州高新区把握发展新趋势，通过打造紫荆网安科技园，为网安创业者打造创业者家园，让创业者走上快车道。