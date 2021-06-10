IDC：一季度以太网交换机和路由器市场表现出良好增长前景

根据IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2021年第一季度全球以太网交换机市场收入达到67亿美元，同比增长7.6%。与此同时，全球企业和服务提供商(SP)路由器市场收入达到34亿美元，同比增长14.4%。

以太网交换机市场亮点

从地区来看，2021年第一季度以太网交换机市场在全球范围内的结果喜忧参半。其中，亚太市场季度表现强劲，中国市场收入同比增长19.8%，日本增长23.5%，其他不包括中国和日本的亚太地区市场增长7.2%，其中韩国增长17.9%。在欧洲地区，西欧增长16.7%，德国增长14.3%。中欧和东欧下滑7.8%。中东和非洲同比下滑3.7%。在美洲，美国同比增长2.5%，加拿大下滑11.8%，拉丁美洲增长2.5%。

IDC数据中心和多云网络研究副总裁Brad Casemore表示：“尽管存在地区差异，但第一季度的总体增长，反映了一种乐观情绪，即与2020年相比2021年全球以太网交换机市场会表现更为强劲。作为表面上的常态和可预测性的回报，企业将对园区和数据中心网络进行再投资。同时，云服务提供商包括超大规模企业将继续实现增长，并频繁升级他们的数据中心网络，采用高带宽交换技术，以满足企业和消费者对云服务不断增长的需求。”

最高速的交换机平台是推动以太网交换机市场增长一大动力。例如，100Gb交换机的端口出货量同比增长了16.9%，收入增长27.2%，市场收入份额为24.5%。25Gb/50Gb交换机也展现出亮眼的增长，其中收入增长28.0%，端口出货量增长21.0%。

同时，作为市场中更为成熟的一部分，低速交换机的结果喜忧参半。10Gb端口出货量同比增长了18.1%，但收入下滑0.4%，收入份额为23.3%。1Gb交换机的端口出货量同比增长了12.2%，但收入下滑2.4%，收入份额为35.0%。该季度IDC以太网交换机追踪报告新增了几个细分市场，包括200Gb/400Gb和2.5Gb/5Gb，这两个新的细分市场预计未来几个季度会有快速的增长。

在数据中心和非数据中心细分市场的强劲推动下，2021年第一季度以太网交换机总端口出货量增长了15.4%，其中数据中心以太网交换机市场收入增长了10.2%，端口出货量占比13.0%，市场收入占比43.1%。而非数据中心交换机所占份额更高一些，端口出货量占比为87.0%，市场收入占比为56.9%，收入同比增长5.8%。

路由器市场亮点

2021年第一季度全球企业和服务提供商路由器市场同比增长14.4%，其中主要的通信SP细分市场收入占比为77.5%，增长18.0%，企业细分市场增长3.7%。从地区来看，亚太地区（不包括日本和中国）的服务提供商和企业路由器市场总体增长了27.8%。其中，日本下滑2.6%，中国下滑0.8%。西欧地区，收入同比增长19.9%，中欧和东欧增长18.1%，中东和非洲增长11.0%。在美国，企业细分市场下滑5.4%，而通信服务提供商细分市场显著增长了38.7%，使得总体市场增幅达到25.7%。拉美地区增长4.6%。

厂商要点

思科在该季度的以太网交换机总收入和增长3.4%，市场分为49.3%。其中，高速以太网交换机（25Gb/50Gb、100Gb和200Gb/400Gb）方面，思科以40.9%的收入份额成为市场领导者。企业和服务提供商路由器收入同比增长18.5%，其中企业路由器收入下滑1.3%，服务提供商路由器收入增长33.2%，综合市场份额合计为37.6%。

该季度华为以太网交换机收入同比增长了1.7%，市场份额达到7.9%。企业和服务提供商路由器总收入同比增长1.5%，市场份额达到25.5%。

Arista Networks以太网交换机同比收入增长了28.6%，市场份额为7.9%。100Gb收入占比为71.4%，反映了该公司在云提供商市场的长期存在。

HPE以太网交换机收入同比增长了6.3%，市场份额达到6.0%。

Juniper以太网交换机收入同比减少14.8%，使得市场份额降至2.6%。企业和服务提供商路由器总销售额增长了21.1%，使其在路由器市场的总体份额达到11.1%。

IDC网络市场追踪报告研究总监Petr Jirovsky指出：“不同地区的以太网交换机和路由市场结果参差不齐，这表明不同地区从新冠疫情中复苏的状况是不同的。关键领域的强劲增长尤其是最高速的以太网交换机预示着2021年将持续转好，各种规模的企业组织都专注于投资技术以推动连接的未来。”