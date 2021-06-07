博通第二季度盈利优于预期 芯片半导体收入同比增长20%

半导体公司博通（Broadcom Inc.）近日发布了业绩报告，收入超预期，这源于业界对计算机芯片的巨大需求。博通还给出了乐观的预测，称来自云基础架构公司和服务提供商的需求没有放缓的迹象。

半导体公司博通（Broadcom Inc.）近日发布了业绩报告，收入超预期，这源于业界对计算机芯片的巨大需求。博通还给出了乐观的预测，称来自云基础架构公司和服务提供商的需求没有放缓的迹象。

博通发布的报告里第二季度利润在未计入某些成本（如股票补偿）前为每股6.62美元。总收入比一年前增长了15%，达66.1亿美元。华尔街此前的预测为每股盈利6.43美元，收入为65亿美元。

博通公司首席执行官Hock Tan表示，“多个市场的客户都在争着购买博通的计算机芯片，这助力博通半导体收入同比增长了20%。”

博通公司是一家主打芯片的制造商，旗下的产品用于众多行业，从数据中心和网络设备到无线设备和工业设备。博通还拥有一个较小的基础架构软件业务，专注于大型机、网络安全、自动化和监控。

博通该季度半导体部门的收入为48.2亿美元，大大超过了分析师预测的46.8亿美元。基础架构软件收入为公司收入贡献了18亿美元，同比增长了4%。

由于全球半导体的短缺不太可能很快解决，博通看到业界对旗下产品的巨大需求。因此博通的业绩好于预期的消息并没有引起太多的关注，博通的股票在盘后交易中几乎没有变动。

Constellation Research Inc.的分析师Holger Mueller表示，博通该季度收入和利润增长方面的表现相当了不起。Mueller指出，“博通在研发上投入了15亿美元，同时还做到了这一点，这相当了不起。现在市场会关注博通是否能在整个芯片短缺期持续落实各项举措。”

Moor Insights & Strategy的分析师Patrick Moorhead告诉记者，博通的强劲业绩主要是由于公司领导层有着丰富的经验。

Moorhead表示，“博通公司的CEO Hock Tan知道在芯片供应危机里该做什么，没人比他更在行了，虽然博通在优化供应链方面并不比其他大型竞争对手有什么明显优势，但博通公司知道如何有策略地提价。”

展望未来，博通认为第三季度的收入预测为67.5亿美元，高于华尔街预测的65.7亿美元。另外博通没有提供任何关于盈利的指导。

Tan表示，“我们对第三季度的展望是这种同比增长趋势将持续，我们继续看到来自服务提供商和超云的强劲需求。”