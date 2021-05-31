从边缘到云 Aruba为用户提供连接、保护、分析、行动四大核心能力

在今年的Atmosphere 2021大会中，Aruba不仅给全球的网络市场带来了最新的产品和战略，更为我们揭示了未来网络的走向与发展态势。如远程医疗场景业务的不断增长，零售电商业务量的增长，以及9300万用户通过订阅方式在线观看迪士尼提供的各类娱乐节目。

在今年的Atmosphere 2021大会中，Aruba不仅给全球的网络市场带来了最新的产品和战略，更为我们揭示了未来网络的走向与发展态势。如远程医疗场景业务的不断增长，零售电商业务量的增长，以及9300万用户通过订阅方式在线观看迪士尼提供的各类娱乐节目的现实需求。种种迹象都表明在疫情时代下，全球网络市场的需求正在不断攀升。

而在企业级市场中，在疫情所带来的冲击和影响之下，数字化转型步伐正在不断加速，远程办公的需求已经成为众多企业用户必须考虑的基本诉求，而其衍生出的远程管理、远程会议等诸多新型企业办公应用场景正在不断涌现。

Aruba中国区总经理 谢建国

在这种背景下，企业不得不考虑如何在这种混合办公环境中，有效降低管理成本、提升工作效率，并保障数据的安全性等问题。Aruba中国区总经理谢建国表示，“从Aruba所关注的五个重点行业来看，无论是教育、酒店、制造、医疗，以及互联网行业在内，都在加速数字化转型的进程，并积极构建IT基础设施以应对未来市场的变化和需求。”

从边缘到云（Edge to cloud）的四大核心能力

Aruba中国区技术销售总监 俞世丹

面对全新的企业网络需求，Aruba中国区技术销售总监俞世丹表示，“目前来看，从边缘到云（Edge to cloud）的趋势已经非常明显。为此，Aruba提出了四大能力。”

第一是连接（CONNECT）：即把所有边缘设备连接起来，并采集相关数据采集传输到云端。

第二是保护（PROTECT）：即保护数据的安全，在采集和传输的过程中保证数据的安全。

第三是分析（ANALYZE）：即对数据进行分析，采用AI、机器学习等技术对数据进行全面分析。

第四是行动（ACT）：即充分利用数据所产生的分析结果去实现IT的自动化，优化网络部署，提升服务质量。

强大的Aruba ESP（Aruba Edge Services platform）边缘服务平台

为了帮助用户更加便利地实现数字化转型与升级，Aruba将连接、保护、分析、行动的四大能力整合到了一个平台之中，就是Aruba ESP边缘服务平台。

俞世丹表示，“作为Aruba ESP非常重要的一个载体，Aruba Central云平台，能够对所有基础设施、网络设备进行统一管理，并可对网络中所有终端的状态及安全性做出分析，从而实现网络性能的优化。”

而对用户而言，Aruba ESP的使用上非常方便，适用于任何场景，如企业分支、企业园区、数据中心等等所有场合都能够实现统一部署和管理。

用俞世丹的话说，ESP最大的特点：第一，统一的基础设施来保证随时随地的连接；第二，零信任的安全保护所有在网络当中传输的数据。第三，通过云原生的架构来实现AIOps的智能运维。这是Aruba ESP三个最重要的特征。

智能边缘带动网络业务增长

在Aruba 2021财年第一季度的财报中显示，其呈现出了两位数的增速，达到了11%的增长。这主要得益于智能边缘市场的不断发展和扩大。俞世丹指出，“单从WIFI6的全球出货量来看，已经超过了600万颗，AP的出货量则超过了2000万颗，这些网络终端设备的增长很大程度得益于在家办公需求的增长。”

除此之外，Aruba在CX系列交换机方面，每个季度之间的环比增长到了46%，出货量达到了400万个端口。而这些产品都将支持Aruba ESP平台，并通过Aruba Central的云服务模式实现对整个网络系统的管理和维护。

对此，俞世丹还指出，“如何用户不希望使用公有云服务，Aruba还提供了Central Program，能够把Central的功能在本地进行实现，同样也可实现AIOps等功能。”而无论从WIFI到CX交换机，再到Aruba Central，这一系列的产品都是为了给用户提供更为简单易用及更高性能的网络体验，

云原生的AIOps智能运维能力与优势

如今，用户越来越希望通过云原生架构来优化整体网络的部署与性能。对此，Aruba的AIOps智能运维提供了三大重要组件：

第一是AI Inside，能够自动、快速的发现网络中存在的异常情况。

第二是AI Search，能够帮助用户搜索异常现象是由何种原因引起的。

第三是AI Assist，AI协助功能能够在网络出现异常时自动收集网络日志，运营状态等数据，并自动发给后台服务的工程师，从而实现对问题的及时发现和及时解决。

同时，Aruba AIOps还能够自动帮助用户判断网络运行的状态并做出最大的优化处理，如AP工作的信道应该在哪些地方，怎么连接这些设备，AP和交换机如何合理进行连接等等，都能在AIOps的帮助下，对整体网络性能进行提升。

更重要的是，AIOps能够帮助用户提高网络的安全性。如基于对设备的连网时间、设备类别、设备及用户身份等信息的识别制定相应策略，可以有效提升入网设备的安全管理能力。俞世丹表示，通过AIOps、Central平台可以帮助用户实现对整个网络的故障快速处理、提升网络性能，并保障网络的安全性。

今天，网络市场已经进入到了一个全新的时代，Aruba将其定义为边缘到云的时代，在这个时代中，网络不仅需要有线、无线的无缝融合，还需要零信任的安全、广域网的优化，并把边缘与云进行无缝的、安全的连接在一起。而Aruba无论从产品覆盖、方案集成，还是整体的网络管理与运维，均完全具备这种从边缘到云的端到端整体网络建设的优质能力。