思科发布Q3财报 收入128亿美元同比增长7％

昨日，思科发布了第三季度财报，结果超出华尔街的预期水平，该季度思科在不计股票补偿等特定成本的每股利润为83美分，收入为128亿美元，比去年同期增长7％，结束了连续五个季度的收入下滑。

昨日，思科发布了第三季度财报，结果超出华尔街的预期水平，但由于警示未来数月可能面临供应链方面的挑战，使得思科股价在当天盘后交易中出现下跌。

该季度思科在不计股票补偿等特定成本的每股利润为83美分，收入为128亿美元，比去年同期增长7％，结束了连续五个季度的收入下滑。

此前华尔街分析师预期的每股收益是82美分，收入为125.6亿美元。

思科首席执行官Chuck Robbins表示，“这个季度思科表现出色，看到市场对思科整个业务的强劲需求，而且随着客户继续加速混合办公模式、数字化转型、云计算以及继续加大使用订阅产品，我们对于思科的战略以及下一阶段继续引领复苏的能力充满信心。”

思科最大的业务板块是基础设施平台业务（其中包括网络硬件销售额），实现了68.3亿美元的销售额，比去年同期增长6％。应用业务（包括Webex视频通话软件）的收入达到14.3亿美元，增长了5％。安全业务收入达到8.76亿美元，增长13％，思科总的产品收入达到9.139亿美元，增长6％，服务收入达到36.6亿美元，增长8％。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead指出，思科实现了十年来最高的订单增长，整体表现很出色。

Moorhead说：“更令人印象深刻的是，思科的软件年运行率有望达到140亿美元，订阅软件有望达到81％。可以肯定地说，思科凭借着与新冠疫情相关的基础设施正在逐渐恢复，这是一个很好的长期迹象。”

尽管思科的长期前景看起来不错，但思科高管在与分析师进行的电话会议中警告说，思科面临着一些来自供应链的严峻挑战，这可能会在短期内损害其盈利潜力。

思科首席财务官Scott Herren表示，“这些挑战包括更高的货运成本、更高的计算机芯片和内存单位成本，这些是确保其能够将产品交付给客户的必要条件。”

展望第四季度，思科预期收入增幅在6％到8％之间，每股收益在81到83美分之间。华尔街分析师此前预期思科的每股盈利为85美分，收入增长5.5％。

这些消息公布之后，思科股价在盘后下跌超过5％。

Robbins表示，对第四季度的指引反映了供应链面临的挑战，而且他补充说，思科有信心可以解决这个问题，因为已经与很多主要供应商签订了修订协议。Robbins告诉分析师：“相信这些措施将使我们能够优化获取包括半导体在内的关键组件，并尽快满足客户的需求。”

Herren表示，思科已经设法锁定了一些关键组件供应商的供应和定价，这已经被纳入利润率指引中。Herren补充说，供应链问题可能会一直持续到这个年底。

Robbins表示，“如果公司得出结论认为这些成本上涨中的任何一项都会更加持久，那么思科会考虑在必要的地方进行战略性的价格上调。Robbins还说：“这项工作已经在进行中了，我们已经做出了一些决定，这是一个很动态的情况。”

Pund-IT分析师Charles King认为，投资者通常不喜欢不确定性，尤其是那些会影响生产成本和产品定价的不确定性。因此，盘后可能会有很多的抛售。

King表示，“对企业及其股东而言，最大的危险是，这些挑战可能会为竞争对手创造机会，尽管过去一年动荡不安，但这些竞争对手在供应链方面表现依然稳定。思科传递的一个基本信息是，股东应该采取观望态度，信任公司领导层会把各个事项整合在一起，显然，有些人不认可这个建议。”

这个季度思科在产品方面有一系列举措，包括发布了一系列新的计算机服务器产品线，基于英特尔第三代Intel Xeon Scalable处理器以及用于下一代5G网络交换机和路由器的升级版Silicon One半导体系列。

季度末的时候，思科也进行了一系列收购。本月初，思科收购了漏洞分析初创公司Kenna Security，几天前还收购了得到风投支持的初创公司Socio Labs，后者主要提供用于组织虚拟会议和管理相关任务的软件。5月，思科还收购了一家名为Sedona Systems的公司，该公司主要提供用于监控计算机网络运行状况和模拟变化的工具。