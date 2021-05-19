来源：至顶网网络与安全频道 2021-05-19 17:17:21

2021年5月19日，由中国信息产业商会指导，中国信息安全测评中心组织运营的“今朝安全众测平台”正式启动运行，提供网络安全众测服务。

2021年5月19日，由中国信息产业商会指导，中国信息安全测评中心组织运营的“今朝安全众测平台”正式启动运行，提供网络安全众测服务。

图：会议主持 中国信息安全测评中心副主任 李守鹏

“今朝安全众测平台”启动运行发布会在北京国谊宾馆成功召开。发布会以“群贤毕至谋众测，志存高远话今朝”为主题，由中国信息产业商会指导，中国信息安全测评中心和中国信息产业商会信息安全产业分会共同主办，北京中测安华科技有限公司协办。中国信息产业商会会长聂玉春、中国工程院院士沈昌祥、中国信息安全测评中心主任张峰，来自国家部委和行业主管部门、中国信息产业商会、中国信息产业商会信息安全产业分会以及网络安全领域的几十家相关企业和技术团队代表，部分新媒体代表参加了发布会。

张峰主任、聂玉春会长、沈昌祥院士为发布会致辞，麒麟软件有限公司副总经理董军平、上海纽盾科技股份有限公司董事长杨腾霄等企业代表，以及腾讯安全玄武实验室负责人于旸、北京白帽汇安全研究院负责人赵武等技术团队代表进行了发言。

图：中国信息安全测评中心主任张峰

图：中国信息产业商会会长聂玉春

图：中国工程院院士沈昌祥

图：企业和技术团队代表

“今朝网络安全众测委员会”的委员代表共同参与了“今朝安全众测平台”启动运行仪式。

图：“今朝安全众测平台”启动运行仪式

中国信息安全测评中心开展众测工作，是落实党中央战略部署和习近平总书记总体国家安全观要求、顺应网络安全新形势新任务新要求、履行国家赋予的信息安全漏洞分析与风险评估职能的一项重要工作举措。中国信息安全测评中心将联合信息技术产业和网络安全产业，以基础软硬件产品为主要目标对象，依托“今朝安全众测平台”，参考国家信息安全漏洞库（CNNVD）相关标准规范，提供科学公正、沟通顺畅、响应及时、评定可靠的漏洞审核和评价，开展高质量众测服务工作。

中国信息安全测评中心开展众测工作不以盈利为主要目的，依托“今朝安全众测平台”，探索建立联合运营的众测业务模式，充分发挥业界其他安全众测平台的既有优势，通过凝聚网络安全业界优势，打造多方合作、互利共赢的特色化网络安全众测平台，进一步提高我国国产软硬件产品和关键信息基础设施的安全防护能力，建立强大的安全屏障，为我国网络强国建设事业保驾护航。

同日，“今朝网络安全众测委员会”成立，聂玉春会长担任名誉主任委员，邀请沈昌祥院士、倪光南院士、方滨兴院士为特邀顾问，张峰主任担任主任委员。委员会由来自中国信息产业商会、中国信息安全测评中心以及18家网安企业的有关领导和专家代表共同组成。