“春秋杯”赛事宇宙开启 春季赛报名正式启动!

为了更好的践行我们对网络安全赛事的理念，推动安全战舰守护广袤的空间，并为网络安全人才提供更客观的评价标准和成长路径，今天，在广大社区伙伴的支持下，永信至诚春秋GAME团队正式推出“春秋杯”网络安全联赛！

你有多久没有打过一场 酣畅淋漓的网络安全比赛了？网络安全竞赛已经成为我国各行业实践人才选拔和评价的金标准，并不断和考试、保研、求职、评级乃至金钱和荣誉关联起来。作为真正热爱CTF竞赛的你，每天忙于分析赛制、制定战略、下载工具，周转于学业、赛场、旅途，认真备战每一场比赛，想通过公平的赛场证明自己，并找到志同道合的朋友。

你看到知乎上、微博上、qq空间里，有人计较得失，有人高呼内卷，有人埋怨队友，有人指责他人，有人辱骂平台和主办方，还有晒奖金美食和别墅…… 你有没有静下来的时候问问自己：有多久没有打过一场酣畅淋漓的比赛了？

真正的网络安全联赛来了！在过去的几年里，永信至诚春秋GAME用450多场网络安全竞赛开启了网络安全的“大航海”时代，为更多人提供了登上时代舞台的阶梯；通过多种不同类型的网络安全赛事，为国家关键信息基础设施单位构建了网络安全的屏障；积极推动反作弊运动，对破坏竞赛公平性的行为坚决打击；不断改进赛制，推动结果更公平，导向更健康，成绩更可信。

为了更好的践行我们对网络安全赛事的理念，推动安全战舰守护广袤的空间，并为网络安全人才提供更客观的评价标准和成长路径，今天，在广大社区伙伴的支持下，永信至诚春秋GAME团队正式推出“春秋杯”网络安全联赛！集结网络安全竞赛社区各类天才选手和顶尖团队的智慧和力量，打造属于真正热爱竞技，真诚交流的GAME PLAYER的年度盛事。

作为一个联赛赛事，所有参赛者都可以在赛季内通过每年一度的官方“春季赛”、“秋季赛”，和总决赛累积春秋积分，同时还可以通过“春秋杯”系列专项赛和春秋GAME支持的系列公开赛累积积分。以此，为你的年度赛季划分等级，以区分不同段位的赛场。只要你参加春秋GAME组织的任何一场公开赛，或“春秋杯”联名的任何一场联赛，都将获得春秋积分。而你的春秋积分，将成为你作为CTFer的新名片！而你在每一个赛季内，都可以向我们免费索取你的春秋积分和春秋排位。“春秋杯”联赛内的所有的合作伙伴，都承认该成绩的有效性。

这将是CTF历史上前所未有的“纪传体”诗史，由每一位热爱网络安全，并且认真参与竞赛的你亲手书写，你所有的功绩，都将铭刻在春秋排位榜上。

你必须知道的“春秋杯”三大特色

1、广撒英雄帖，沧海横流方显英雄本色

“春秋杯”春季赛即将开启，全国的网络安全爱好者、知名CTF战队、在校学生、各行业网络管理员、网络安全攻防专家……所有人均可报名！“春秋杯”网络安全联赛在榜单上会弱化总排行榜单，按照网络安全赛事中的技术方向进行单独排名排序，为更多偏才、专才、天才提供施展才华的舞台；同时，在晋级历程中还会为参赛选手提供个人能力评价的客观标准；并且，在“春秋杯”总决赛后，将会由春秋GAME特邀专家团作为导师，和带领选手随机组队进行团队友谊赛，促进圈子内的交流和合作。

2、段位锁定，持续运营，不拘一格降人才

通过春秋GAME发布的春秋积分体系，“春秋杯”网络安全联赛还可以让选手能力评价更立体、更系统、更全面。在“春秋杯”秋季赛期间会按照春季赛成绩及后续选手的春秋积分分为不同段位赛举行，高段位选手不能参加低段位比赛，低段位选手可以挑战高段位比赛，让更多潜力新秀有上升机会。

“春秋杯”网络安全联赛-春季赛采用了CTF线上夺旗个人赛以及全新的动态积分+沙漏分值机制，选手以个人所获得的题目得分进行每场比赛的计分，按web、pwn、reverse、misc、crypto五个技能方向分别积分和排名。赛题的类型主要包括逆向、漏洞挖掘与利用、Web渗透、密码、隐写、安全编程、IoT等类别，以考察参赛者不同维度的网络安全理论水平和技术实力。并且每个方向的决赛晋级者，都将接受该方向最顶级的实战导师进行指导，让你在实战中提升，在交流中提升。

3、连接更广泛的网络安全社区力量

“春秋杯”网络安全联赛由不需要定语的网络安全赛事运营团队永信至诚春秋GAME设计并组织，本届特邀Nu1L、Venom、W&M（陆续增加中）等顶尖强队共同命题。中国科学院信息工程研究所、电子科技大学软件学院、华中科技大学、杭州电子科技大学、西安电子科技大学网络与信息安全学院等43所顶尖高校以及8家知名互联网企业及安全企业广泛支持。同时，登陆网络安全赛事名人堂的春秋GAME赛事专家组及各支持单位的技术专家将为赛事提供专业的顾问支持。

“春秋杯”邀你一起守护网络空间的安全感

这是一个没有任何奖金奖励的赛事，是为那些真正希望证明自己并通过实践提升的GAME PLAYER设计的赛场。在这个赛场里，无论你是久经沙场的战神，还是初出茅庐的青涩菜鸟，无论你是学有所成渴望大施拳脚的学子，还是夜以继日守护一方安全的网络管理员，我们都希望你能认同并享受春秋杯“公益，公平，进步，纯粹”的赛事理念，在这里找到自己的伙伴，激发自己的光芒，一同照亮网络空间的安全感；在这个波澜壮阔的时代，书写属于自己的“春秋”篇章。

春秋杯—春季赛赛程安排

报名阶段

报名时间：即日起-5月29日15:00

报名地址：https://www.ichunqiu.com/chunqiucup

比赛阶段

比赛时间：2021年5月29日10：00-18:00

比赛形式：CTF个人赛