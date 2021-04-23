Fortinet Security Fabric再进化，提供高度一致性、自动化的网络安全平台

近日，Fortinet宣布发布其作为Security Fabric安全平台的核心-FortiOS 更新为7.0版本。FortiOS 7.0 版本的更新，超过 300 多项新特性增加与增强；使Security Fabric安全平台的能力：全面覆盖数字化攻击平面，全方面的可见性。

近日，Fortinet宣布发布其作为Security Fabric安全平台的核心-FortiOS 更新为7.0版本。FortiOS 7.0 版本的更新，超过 300 多项新特性增加与增强；使Security Fabric安全平台的能力：全面覆盖数字化攻击平面，全方面的可见性； 安全组件深度集成，共享威胁情报；及AI驱动动态协同，进一步得到强化。

基于FortiOS 7.0的Security Fabric为组织提供高度融合的网络安全平台

许多关键业务的发展趋势正在推动组织加速数字化创新，企业将更多的应用迁移到云端，设备边缘与网络边缘正在出现爆炸式增长，这推动了数字世界与物理世界的深度融合。但是威胁态势也随之发生了巨大的变化。新的边缘设备、新的应用、新的生态系统带来了更多的攻击敞口，远程办公人员成为了网络攻击者的重要目标。同时，缺乏保护的分布式架构、更快的网络让攻击者具备了前所未有的攻击效率。

在此背景下，组织需要对于安全防护平台进行革新，以跟上动态变化的安全形势发展，同时还能够提供全面可视性、数据、分析、检测以及对网络攻击协调一致的及时响应。为了提供上述能力，通过Fortinet Secuirty Fabric平台的核心-FortiOS 7.0的发布，基于一套操作系统的产品与解决方案集成与整合，提供了覆盖网络安全、SD-WAN、交换和无线接入、网络访问控制、身份认证、公有云和私有云安全、终端安全以及 AI 驱动型高级威胁防护解决方案，同时提供比任何其他厂商都更多的消费模式选择。

Fortinet Security Fabric集成了 FortiOS 7.0 海量的新特性，这包括零信任网络访问支持远程访问与应用控制、通过 SASE 随时随地提供一致的安全性、全新自修复 SD-WAN 功能、跨多云部署优化性能和安全性等，能够实现跨整个数字化攻击面一致且灵活的安全保护，保护任何位置的人、设备和数据的安全。

实现网络安全的全面覆盖、深度结合与动态协同

Fortinet Security Fabric提供了基于统一平台的安全可见性与一致性，避免了组织由于部署分散的网络安全产品所带来的问题，并覆盖了更广阔的的数字化攻击表面和周期，提供自修复的安全网络连接。通过Fortinet Security Fabric安全平台，组织能够实现如下安全保护效果：

在任何边缘、云端、终端上保护任何应用：Fortinet Security Fabric集成了Fortinet广泛的产品线与能力，能够通过相互协调的威胁检测和策略实施来保护各种攻击平面，还能通过自适应云安全能力在混合云、跨云中保护任何应用。

实现安全、高效的网络连接与管理：Fortinet Security Fabric的安全驱动型网络把网络连接和安全性整合为可扩展至任何边缘的单一集成式系统，还能够通过零信任访问了解并控制企业网络内外的所有人和物。

简化组织的安全管理并提升效率：Security Operations Center (SOC)与Network Operations Center (NOC)是驱动整个Security Fabric的网络和安全管理中心，其具备AI驱动安全的自修复型网络运营能力，实现更智能化的网络运营，并可通过 FortiCloud 将复杂的管理操作简化为统一管理体验。



“在数字化转型的推动下，传统网络的边界已经日趋模糊，传统单点的安全解决方案更是无法有效提供集成和自动化，这让用户无法利用现有众多供应商来实现有效防御和积极的安全事件响应”， Fortinet中国区高级产品市场经理岑义涛表示，“Fortinet的使命是保护任何位置的人、设备和数据的安全，构建可信任的数字世界。我们希望通过Fortinet Security Fabric，在一套平台与架构中原生集成所有的安全能力，不论这些能力是否由Fortinet产品提供，以期在不断扩大的攻击面中快速发现并响应威胁”。