2021年世界电信和信息社会日大会 将于5月17-18日在郑州举办

4月16日， "2021世界电信和信息社会日大会"新闻发布会在北京举行。中国通信学会副秘书长滕伟，河南省通信管理局一级巡视员孙力，中国工信出版传媒集团总经理助理、信通传媒有限责任公司执行董事/总经理刘华鲁等领导出席了本次新闻发布会。

4月16日， "2021世界电信和信息社会日大会"新闻发布会在北京举行。中国通信学会副秘书长滕伟，河南省通信管理局一级巡视员孙力，中国工信出版传媒集团总经理助理、信通传媒有限责任公司执行董事/总经理刘华鲁等领导出席了本次新闻发布会并介绍了本次大会的组织筹备情况。

首次移师京外，大会落地郑州

"2021世界电信和信息社会日大会"将于5月17-18日在河南郑州国际会展中心召开，大会由中国通信学会主办，河南省通信管理局、中国工信出版传媒集团支持，北京信通传媒有限责任公司、河南省通信学会承办，中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国电子协办。大会主题是：在充满挑战的时代加速数字化转型。新闻发布会上首次揭晓了本届电信日大会的主视觉、论坛设置和大会亮点等信息。

本届大会将围绕主题数字化转型，"以会带展"的模式举办丰富多彩的论坛和创新应用成果展览。会议部分为"1+7模式"，即为1场主论坛、7场分论坛。其中，今年特别增设了展览部分，旨在全方位呈现ICT产业最新成就，希望将世界电信日大会打造成ICT产业最前沿的交流平台，加快推动5G高质量发展，促进变革时代数字化转型。

与往届不同，今年的世界电信日大会决定移师郑州。郑州素有夏商古都之称，是一座历史悠久、文化底蕴深厚的文明古都。作为信息通信领域的顶级盛会——“2021年世界电信和信息社会日大会”选择在郑州盛大开幕，以"会展经济"促进地方经济发展，以搭建行业平台推动信息通信业的高质量发展。

大会主办方代表中国通信学会副秘书长滕伟对本届大会作了整体介绍。他表示，2021年是"十四五"规划开局之年，以5G、物联网、大数据、人工智能、工业互联网为代表的一系列现代信息技术正在快速更迭，数字化浪潮席卷而来。今年世界电信日的主题为"在充满挑战的时代加速数字化转型"，为加快推进产业数字化、数字产业化，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，全面推动更大范围、更高水平的社会信息化进程。在此背景下，中国通信学会定于2021年5月17日至18日，在河南郑州举办"2021年世界电信和信息社会日"大会。

中国通信学会副秘书长 滕伟

作为本届大会的支持单位，河南省通信管理局将举全省信息通信行业之力，为大会做好支撑服务和保障，确保大会成功举办、取得实效。河南省通信管理局一级巡视员孙力在发布会上表示，电信日大会首次在京外举办，就选择了河南，这不仅是对河南省通信管理局工作的肯定，更是对河南信息通信行业的极大鼓励和鞭策，将推动和促进河南在新发展阶段加速数字化转型、加快数字经济发展。大会期间，主题展区还设有河南电信、河南移动、河南联通、河南铁塔等四家基础电信运营企业的特色展台，向社会和业界集中展示汇报河南通信行业发展和创新成果。

河南省通信管理局一级巡视员 孙力

中国工信出版传媒集团总经理助理，信通传媒有限责任公司执行董事、总经理刘华鲁介绍了大会筹备的相关情况，他表示，本次发布会意味着"2021世界电信和信息社会日大会" 正式拉开帷幕。目前距离大会开幕还有一个月的时间，大会各项筹备工作正在有序推进，同时本次大会将严格落实疫情常态化防控的各项措施，坚持节俭办会、高效办会、安全办会的原则，为业界带来一场高规格的ICT行业顶级盛会。

中国工信出版传媒集团总经理助理，信通传媒有限责任公司执行董事、总经理 刘华鲁

聚焦5G与数字化，五大亮点集中呈现

据了解，与往年大会相比，本届大会有五大亮点：一是"1+7"模式下，更丰富的论坛交流。大会将聚焦5G与数字化等热门话题，并就相关话题展开探讨，大会设置有一场主论坛、七场分论坛，共计近百余个主题演讲。演讲内容涵盖数字经济、5G、工业互联网、千兆光网、能源互联网、边缘计算、行业专网、云网融合等热门领域。

二是献礼"建党百年"，举办建党百年红色通信剪影图片展。今年是中国共产党成立100周年，为回首建党百年来信息通信产业的发展历程以及对社会发展做出的突出贡献，特举办"建党百年红色通信剪影"图片展览活动，回顾红色通信的伟大发展史，弘扬通信人不忘初心、奉献创新的精神，为建党百年献礼。

三是聚焦新技术、新业务、新应用的创新应用成果展。本届大会汇聚了中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、华为、英特尔、高通、中国电子、中国信科、诺基亚贝尔、爱立信、浪潮、新华三、中兴、红帽、VIAVI、九州云、腾讯、云杉网络等具有创新性和代表性的优秀企业，以丰富的案例场景展示5G等代表性新技术、新业务、新应用，进一步推进5G应用落地推广。

四是多项重磅发布，增进民生福祉。本届大会将发布《2020年河南省互联网发展报告》，启动2021年河南省5G应用征集大赛，推动河南成为国内5G高质量发展的热点地区。此外，运营商也将独家发布重大成果或惠民举措，打响"十四五"开局头彩。

五是设立多个分会场，多平台线上直播。本届大会是首次在京外召开的世界电信日大会，同时，本次大会将在三十余家媒体直播平台进行线上直播。全国各省市也将收看大会直播并同期举办517电信日系列活动。

目前，大会宣传和报名通道已正式启动，通信世界全媒体平台将同步更新大会内容，陆续公布参会嘉宾与最新议程，欢迎媒体朋友、行业专家、专业观众等积极参会（报名请扫描下方二维码）。

企业合作请联系：申 晴 13436890195

参会观众请联系：吕 萌 18010013621

媒体合作请联系：刘婷宜 18310624719

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