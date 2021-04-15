韦乐平：云网融合将成各方争夺的战略性高地

4月14-15日，主题为“云网智联，助力数智创新”的2021中国云网智联大会（原中国SDN/NFV/AI大会）在北京隆重召开。本届大会议题涵盖5G核心网、5G专网、云骨干网、多云互联、SRv6、算网融合、边缘计算、云/网/边协同、云原生系统等网络转型当中的最新热点话题。

4月14-15日，主题为“云网智联，助力数智创新”的2021中国云网智联大会（原中国SDN/NFV/AI大会）在北京隆重召开。本届大会重点聚焦在5G核心网、5G专网、云骨干网、多云互联、SRv6、算网融合、边缘计算、云/网/边协同、自治网络、云网切片、智能运维、云化数据中心、云原生系统、零信任安全构架、SD-WAN等网络转型当中的最新热点话题。



工信部科技委常务副主任 韦乐平

在本届大会的开场演讲中，工信部科技委常务副主任、中国电信集团科技委主任、SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会主席韦乐平发表了《云网融合的思考》主题演讲。

云网融合的定位

会上，韦乐平用“思考”的方式总结了一年多来包括运营商、互联网公司、设备制造商、服务提供商在内的行业各界对云网融合的定位与表述：

第一，云网融合是IT与CT融合的新阶段；

第二，云网融合是新型信息基础设施的底座；

第三，云网融合是赋能数字化转型的基础底座；

第四，云网融合是数字化服务的基本形态。

另外，云网融合是战略型的关键业务，是决胜云改的关键突破口。同时也是电信运营商、互联网公司和各类ICT制造或供应商共同追求的未来ICT的大目标，无论是从基础资源，还是基础平台，或是业务应用，数字化转型，几乎所有的角度都能体现出云网融合的重要性。

融合总在不断上演

韦乐平表示，早在1876年电话诞生，1949年计算机出现，这段时期电话通信一直处于模拟通信阶段，直到1965年第一台电子交换机出现，才真正进入数字化时代，随后CT与IT的融合就在不断上演，电信开始依托计算机技术和电信网功能及性能不断发展进步。

利用计算换取功能：一台手机拥有上亿行代码，比一台庞大的程控交换机要复杂一百倍。（和屋子一样大的程控交换机才80万行代码）

利用存储换取带宽：CDN节约了大量骨干的带宽。

利用计算换取性能和距离：如光传输FEC靠一点点额外带宽和强大的计算就能延长20%传输距离，蜂窝多天线和光线的模分复用也同样依靠强大的计算能力。



CT与IT之间早已开始了不断融合

再从计算机世界来看，六七年代的小型机，90年代到PC机，之后是互联网，现在是云计算，然后就到了云网融合，统一管理调度的阶段。而通信领域来看，六七十年代是电路交换，90年代是分组交换，20世纪是网络化，现在进入云化网络阶段，最终也是进入云网融合阶段。因此，韦乐平表示，“无论从计算角度还是从通信角度，都是向云网边端一体的云网融合阶段去发展。”

资源融合的趋势

从资源层面的融合来看，就是要资源统一云化。但目前来看还是比较分离的，如DC边缘，计算、存储、网络资源还是比较独立的，很多都依靠静态配置。基于传统网络业务，按行政区组网，DC只是网络的边缘节点，尽管很重要，但其属于边缘，不属于核心。

而在云网融合中，韦乐平表示“DC成为了一个核心。业务IC资源与网络资源都要实现虚拟化和云化，云延伸到边缘乃至终端，云网边端协同一致，资源最佳分布。面向云化互联网业务，DC也将成为网络核心，其不仅仅是云的核心，也将慢慢成为网络核心。”

产业融合的趋势

从产业融合的趋势来看。韦乐平指出，电信运营商以网络为主，到云网并重、云为核心。比如AT&T和VZ等国际运营商放弃自有云，改为多家云公司在细分领域合作，提供各类云服务，自身则聚焦在连接业务上，这就是传统网络服务于云之间的典型合作。而中国运营商则全面进军云领域，提供自有的云服务。

相反，AWS等国际云服务商纷纷布局5G核心网，结合5G网络与云优势，试图进入电信行业。阿里云、腾讯云也推出了SD—WAN等网络服务，提供企业入云和广域分支互联服务。

在韦乐平看来，ICT行业在中国比较特殊，已经从提供云网设备进入到云网服务运营阶段。如华为从云网制造业已经全面进入了云网服务领域，目前华为云的服务已经开始超过中国电信、腾讯，排到国内第二位，开始超过中国电信、腾讯，现在成为第二位。另外，新华三、浪潮均推出了行业云服务落地政务云等市场。因此，在中国市场ICT厂商确实明显呈现出云网融合的发展趋势。

云网融合的目标与实现

韦乐平表示，“云网运营目的是为了提供一体化供给、一体化运营、一体化服务。原则是网为基础、云为核心、网随云动、云网一体，将分成协同、融合、一体三个阶段来实现。”

同时，韦乐平提出以资源和数据、运营管理、业务服务、能力开放四个维度来衡量云网融合的三个发展阶段：

协同阶段：2021-2022，实现云网基础设施层“对接”，业务自动化开通与加载，一站式云网订购。

融合阶段：2023-2027，逻辑架构和通用组件趋同，资源和能力产生“物理反应”，云网能力统一发放和调度。

一体阶段：2028-2030，打破云网技术边界，物理和逻辑层实现“化学反应”，云网资源和服务成为数字化平台的标准件。



云网融合是ICT融合的新阶段

网络逐步走向IT化和云化，封闭的网络正融入开放的ICT大生态，除了实时性、敏感性功能以外，网络云化将是大趋势。韦乐平指出，“网络正从以硬件为主体的封闭和刚性的架构，向软件化、IT化、虚拟化、云化和服务化前进。”

另外，韦乐平也指出，“云本身也要变化，需要CT化的增强，要提供网络技术电信，要符合电信的要求，并适合局部的IT环境。特别是对大流量、低时延、高可靠的实时网络通信服务场景不论是在功能、还是在性能以及安全上，都需要进行根本性增强才能实现云网深层次融合的目标。”

云网融合需要开放性环境

韦乐平认为，采用开源技术是实现开放环境的重要举措。所谓开放环境，首先就是软件开源。其次就是开放新的标准化接口及突破厂家专用硬件限制、促进竞争、降低成本，并为差异化的厂家解决方案提供标准化的基础。

开源环境下才有可能使用轻量级的容器化开源软件，由于Kubernetes与底层基础设施解耦，从而可能在跨越DC、核心网、网络边缘上更容易生成和部署业务。Kubernetes有利于使能和催化云原生架构的实现，只有在Kubernetes环境下大量的网络业务才有可能实现云原生的转型架构。今后的目标将逐渐形成开源基础上的多厂家的开放云网环境。

最后，韦乐平讲到，“云网融合的最终目标是实现云网边端融合。全面实现网络的云化、云网一体化及运营维护和流程的贯通，让计算、存储和网络三大板块的差异和隔离不再可见。而面对云网融合市场的博弈，电信运营商有他的优势，互联网企业也有其天然优势，ICT企业也有自己的优势。因此，云网融合在中国市场将成为未来三大阵营激烈竞争的战略性高地。”