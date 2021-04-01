测试行业三家企业联手，举办2021高速数字接口测试巡回研讨会

继年底泰克、安立与GEL携手共话高速接口PCIe/USB/DP/TBT演进与测试的研讨会之后，三家业界知名企业开启了2021高速接口联合测试论坛巡回研讨会，三家联合研讨会希望能够成为产业催化剂，帮助大家顺利完成创新路上的一些进程。

中国北京2021年3月31日 – 继年底泰克、安立与GEL携手共话高速接口PCIe/USB/DP/TBT演进与测试的研讨会之后，三家业界知名企业开启了2021高速接口联合测试论坛巡回研讨会，日前在上海、深圳、北京三地举办刚刚结束，三家联合研讨会希望能够成为产业催化剂，帮助大家顺利完成创新路上的一些进程。现场专业听众给予了极大的关注和高度评价。

2020年的疫情，提升了人们对网络服务的依赖性，进一步加快了对数据中心的需求。数据中心的交换速率已经从100G逐渐向400G/800G转换，使得数据中心的处理核心服务器以及存储需要具备更高的性能来应对迅速增长的数据。

应用服务器、存储的PCIe的接口在PCIe3.0停滞了一段时间后快速的向PCIe4.0切换，PCIe5.0的测试规范也马上要正式发布，基于更高速率的PCIe6.0的规范也在制定中。同时5G网络的快速部署以及更多互连应用的兴起，又进一步促进了包括USB,DP,TBT,HDMI各类消费电子接口的快速提升。

产品速率的不断提升，产品就会面临着升级换代快速切换的要求，未来是什么？如何面对未来的需要来加快产品面向市场的速度？

基于此，泰克公司将协同安立公司及GRL分别在上海、深圳、北京举办2021高速接口联合测试论坛，诚邀相关的芯片提供商、IP提供商以及设备提供商来共同沟通未来的高速接口发展以及从测试角度对高速接口测试面临的挑战进行探讨。

泰克科技大中华及东南亚区资深市场总监徐贇在致辞中称：“我非常喜欢这样一个主题，不仅在这个行业、可能在更多行业，大家会越来越多地看到这样一个新的风格，即模糊边界的产生。我们这几家企业都在测试测量行业具有较高知名度，早年几家巨头企业很少坐在一起打破一个壁垒、建立合作关系，今天大家站在不一样的角度成立这样的合作机制，旨在为中国高速接口从业者提供更多讯息、长期持续互动，为行业做出一份贡献，也把我们的声音带给全球标准组织。”

泰克中国区技术总监张欣在北京站开场中表示，“在后疫情时代，无论是在技术领先，还是国家政策引导，中国都是做的最好的，我国在5G、人工智能、大数据、新能源汽车等方面指出了非常多的大方向，其目的是希望产业界能够基于最新的技术和解决方案，能够落地产生出更多的应用。很多技术可能单个的没办法存活，但是技术与技术之间的磨合会产生意想不到的效果，作为测试测量行业的代表，我们希望自己能够成为产业催化剂，帮助大家顺利完成创新路上的一些进程。”

本次会议邀请数据中心、服务器厂家、芯片厂家、集成电路厂家、设计厂家等相关企业参加，同时现场会搭建PCIe和USB一致性测试系统。了解泰克更多高速接口解决方案和测试规范指定，https://www.tek.com.cn/high-speed-test。

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