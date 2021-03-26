产学研深度融合典范！清华大学-奇安信联合研究中心硕果累累

“国际顶会论文10多篇，联合申请技术发明专利22项，承担6项国家科研课题，获重要奖项9次……”在清华大学和奇安信集团的强强联合下，网络安全产学研用融合实践交出了一份骄人的成绩单。

“国际顶会论文10多篇，联合申请技术发明专利22项，承担6项国家科研课题，获重要奖项9次……”在清华大学和奇安信集团的强强联合下，网络安全产学研用融合实践交出了一份骄人的成绩单。

3月26日，清华大学（网络研究院）-奇安信集团网络安全联合研究中心（以下简称联合研究中心）研究成果汇报暨管委会扩大会议在清华大学举行。该联合研究中心于2019年1月成立，利用清华大学网络研究院的学术研究和技术开发实力，结合奇安信集团的行业与产业优势，围绕互联网基础设施和协议安全、检测分析与数据驱动安全、物联网/车联网、5G等新兴网络安全、移动通信系统安全等重点课题开展深入研究，成为网络安全产学研深度融合的典范机构。

联合研究中心管委会主任、中国工程院院士、清华大学网络研究院院长吴建平在致辞中表示，网络空间安全高层次人才的培养，是顺应国际网络安全趋势和国家战略规划需求的。联合研究中心成立两年来取得的丰硕成果，有些在国内外产生了较大的影响，有些已经通过产品和服务落地。下一步，希望联合研究中心聚焦国家安全战略，聚焦网络安全方向原创性成果，聚焦实际成果应用，聚焦国际合作，聚焦下一代互联网的体系结构及其关键技术的研究。希望和奇安信共同携手，集中力量解决核心问题，增强高层次网络安全人才培养和网络空间防御能力。

奇安信集团董事长齐向东对联合研究中心的下一步工作给予了三点期望：一是努力成为国家战略科技力量，为国家新发展阶段提供安全保障；二是努力产出原创网络安全科技成果，提升关键核心技术原始创新能力；三是继续充分融合产学研用，在网络安全人才培养模式上形成合力，为国家和社会培养更多理论和实战兼备的网络安全人才。

齐向东表示，近年来，奇安信陆续和全国上百所高校和科研院所达成合作，支持开展网络安全学科建设、在网络安全人才培养中融入攻防实战。下一步，也将一如既往地加大对科研和技术创新的投入，为我国建设网络空间安全体系作出应有的贡献。

联合研究中心主任段海新教授汇报了联合研究中心的工作成果：自成立以来，联合研究中心在安全领域发表国际顶会论文10多篇，其中2篇获最佳论文奖；联合申请技术发明专利22项；出版专著《互联网基础设施与软件安全》；在互联网基础设施DNS和CDN安全、APT攻击及防御等方向支持国家重要需求，承担6项国家科研课题；联合组织两届大数据安全竞赛DataCon，吸引顶级高校和企业参赛并获奖；多次联合组队参加GeekPwn、天府杯、工业互联网安全技术大赛等安全竞赛，获重要奖项9次。

与此同时，联合研究中心输出大量人才，已有30多名清华硕士、博士进入奇安信实习，参与研究成果转化、推进学术研究落地。下一步，联合研究中心的工作规划将继续围绕前沿技术领域、强化网络空间安全人才培养、CERNET和校园网安全监测和应急响应服务三个方面深化合作。