McAfee以40亿美金卖掉企业级网络安全业务

McAfee昨天宣布已经签订协议将企业级网络安全业务出售给一个由私募股权公司Symphony Technology Group牵头的财团。这笔交易价值40亿美金，McAfee将把其中10亿美金用于偿还公司债务，剩余股利以每股A类股4.50美元股息的形式返还给股东。

McAfee昨天宣布已经签订协议将企业级网络安全业务出售给一个由私募股权公司Symphony Technology Group牵头的财团。

这笔交易价值40亿美金，McAfee将把其中10亿美金用于偿还公司债务，剩余股利（扣除与交易相关的费用）以每股A类股4.50美元股息的形式返还给股东。

McAfee是企业级和消费级网络安全市场的一家主流厂商。McAfee表示，出售企业级业务将让自身完全专注于消费级业务，后者规模更大，增速也明显更快。

在截至12月26日的这个季度，McAfee的企业级业务销售额增长5％，达到3.51亿美元，整个2020财年结束时同比增幅为1％。与此同时，消费级业务的季度收入增长23％，财年总收入为16亿美元，比2019财年增长了20％。

在去年提交的首次公开募股文件中，McAfee称其

消费级安全产品运行在全球超过6亿台设备上，装机规模是McAfee在消费市场中的主要竞争优势之一。在文件中McAfee解释说，McAfee为超过6亿个端点提供保护，使其能够收集有关网络攻击的大量数据，这些信息反过来又有助于提高其安全能力。

McAfee公司首席执行官Peter Leav表示，“出售企业级业务将使McAfee更专注于消费级业务，加快我们成为消费级个人安全领导者的战略实施。”投资者也认可了这个举措，今天McAfee的股价上涨了10％多。

这次交易所释放的资源，将被McAfee用于扩大在消费级市场的销售渠道。McAfee很大程度上依赖于与个人计算机制造商等合作伙伴关系来推动自身的软件销售。去年上市时McAfee表示，正在寻求扩大与零售商和互联网提供商的合作伙伴关系，以期促进收入增长。

而对于McAfee的企业级业务来说，将成为Symphony Technology Group产品组合一个很有价值的补充。去年，Symphony业务部门的净收入为12亿美元，其中有86％的客户来自财富500强企业。

此外，Symphony还涉足企业安全市场中几个增长最快的板块。McAfee的企业级产品组合包括用于保护软件容器应用和在公有云环境中查找配置问题的工具，还在所谓安全访问服务边缘（SASE）领域中占有一席之地，这引起了企业和风险资本家的极大兴趣。

加入新东家之后，这块业务将继续投资增长最快的领域，其中可能包括战略性收购。McAfee企业级安全产品组合的几个组成部分（包括容器安全功能）很大程度上都是过去几年中McAfee收购来的。

此次交易预计在2021年底完成。就在一年前，同样由Symphony Technology Group牵头的投资者财团签署了一项协议，以约20亿美元的价格从戴尔公司那里收购了网络安全提供商RSA。