亚信安全与京东科技集团达成战略合作 携手推动网安技术创新

近日，亚信安全与京东科技集团（以下简称“京东科技”）签署战略合作协议。双方将整合云安全、身份安全、终端安全、高级威胁治理、威胁情报、数字城市等安全能力，同时将成立“产品联合实验室”，携手为用户构筑一站式、全方位、智能化的数字安全体系。亚信安全董事长何政、亚信安全副总裁刘洋、亚信安全副总裁刘政平、京东集团副总裁曾华、京东科技集团行业拓展部业务副总裁金旸等领导出席了签约仪式。

签约仪式上，亚信安全董事长何政表示：当前，数字化正以雷霆万钧之势改变着人类社会，并成为推动经济社会发展的核心驱动力，重新定义现有的业务发展模式和生活方式。京东在人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术方面有着深厚的积累和领先的技术优势，为行业内众多领先企业提供服务。此次双方将通过联合实验室，以及云安全标准和生态的建立，聚焦数字城市、新基建及城市安全，共同推动会展云、智慧城市、数据湖安全、私有云防护、边缘计算等技术创新和市场拓展，进一步在数字城市、新基建底座安全等领域为用户提供能力赋值。

目前，中国"新基建"已经加快步伐，而衍生的网络攻击与网络威胁在频率以及影响范围上也在不断增长。同时，网络安全需求向5G、工业互联网、车联网、智慧城市等新兴领域持续拓展，为网络安全产业发展提供了新的机遇和空间。在此背景下，亚信安全与京东科技达成战略合作，将有益于打造出协同互补、联合发展的网络安全创新共同体，进而加速推进网络安全产业迈向更高水平发展的新阶段。

京东集团副总裁曾华表示：2020年，一场新冠疫情让全球经济数字化转型的“奇点时刻”来临，我国已全面拉开以5G、大数据、人工智能和工业互联网等为核心的“新基建”序幕。作为支撑新型经济社会数字化转型的核心底座，新基建被视为构筑科技创新与产业升级的关键。亚信安全在通信领域拥有多年产业洞察和数字化服务经验，并且在云网端等领域有着深厚的技术积淀和行业积累。双方达成的深度合作，可以从底层向上，形成联动化、智能化的动能，从交易到服务形成一体化的安全保障，全面协助用户构建业务应用紧耦合的主动防御和纵深防御体系，从而实现为数字化转型保驾护航的目标。

此次强强合作被赋予更多期待。2021，国家“十四五”开局之年，新基建背后所带动经济动能将会凸显，而与新基建关系紧密的网络安全，在这波大潮下，将会迎来更多、更新的发展机遇。亚信安全与京东科技的合作，不仅可以实现技术和行业的优势互补，也为双方的市场业绩高速增长注入新动力。