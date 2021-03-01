BICS，让连接无处不在

BICS的SIM for Things是BISC为企业提供一个保持全球物联网连接的创新解决方案，利用该解决方案，企业能够实现任何地点、任何设备、任何应用的部署以及高效的连接和控制。

5G正在全球范围内广泛部署，5G网络的快速普及无疑将为物联网的进一步发展铺平道路，加速物联网产业的发展。根据有关机构的预测，到2030年物联网产业的收入将会达到1.48万亿美元，而中国有望超过北美和欧洲，成为全世界最大的物联网市场。因此，在不久前上海举办的2021 世界移动通信大会（MWC)上，物联网毫无意外地成为大会重点内容，BICS也携其物联网方案出现在今年的MWC上。

BICS是一家全球通信和物联网技术供应商，目前全球使用漫游服务的人中四分之一是通过BICS的网络实现的，全球数据的漫游流量中有一半以上的也是由BICS来承载。在通信连接市场的影响力由此可见一斑。

据BICS移动及物联网业务副总裁兼首席营销官（CMO）Mikaël Schachne介绍，BICS在过去的20多年里一直为全球的移动运营商、移动虚拟运营商(MVNO)、电信运营商以及企业提供国际连接性以及物联网解决方案。目前，BICS的网络已经覆盖了200多个国家，为超过1.5亿台设备提供全球移动连接。BICS在MWC大会上展出的SIM for Things物联网方案是BICS的主要产品，其一大优势是确保物联网产品的全球连接性。

保持连接的有效性是物联网解决方案的价值基础，比如一台车可能多达100个传感器，分别用于监控车的速度、温度、刹车系统等。这些数据对于物流公司实现车队的管理非常重要，他们要监控这些车的位置、速度、燃油消耗，这都需要实时、可靠的连接的。

Mikaël Schachne说，SIM for Things是BICS为企业提供一个保持全球物联网连接的创新解决方案，属于一个交钥匙工程型的IOT解决方案。它有一个物理的SIM卡和虚拟的SIM卡，同时还配备自我管理能力以及实时QOS数据分析的这样一些能力。利用该解决方案，企业能够实现任何地点、任何设备、任何应用的部署以及高效的连接和控制。

“我们解决方案支持2G、3G、4G、LTE-M、NB-IoT，BICS是第一批提供5G支持的公司之一。BICS未来的重点也是在全球展开NB - IOT和5G能力的部署。对于那些需要本地用例的应用，我们可以部署NB-IOT模块，而对于那些需要高速连接性，确保在任何地点、任何设备的连接，我们是实现5G的部署。” Mikaël Schachne说。

他说，BICS是全球首个推出此类5G整体解决方案的提供商之一。通过新增5G连接功能，SIM for Things解决方案能够让企业用户获取新一代服务，确保为其全球范围内的各个端点提供高速、低延迟5G服务支持。

鉴于中国5G和物联网普及的速度，BICS将中国列为了重点市场。BICS亚太区董事总经理曾添康（Malcolm Chan）说，中国的5G市场引领全球。中国有大量的设备制造商，同时中国又有海量的客户基础，这两点就决定了中国在5G市场绝对是引领的位置。

有很多的中国企业会把自己的设备出口到国外，比如他们要到海外的某一个国家，遇到的问题就是他们要去寻找本土的这样一些供货商，这里除了商务问题外还有在当地的合规等问题，而这也正是BICS的价值所在。

“因为我们的业务已经散布到全球几乎每一个国家了，我们非常了解各地的情况，包括如何和当地供货商建立合同关系、签合同，以及后面持续的质量管理等。对于走出国门的企业，BICS可以帮助其解决这些问题。” 曾添康说。

曾添康强调说，BICS所支持的连接技术其实不只是5G。“一直以来我们都紧跟通信技术的进步，从2G、3G、4G到LTE、5G，我们和全球的电信运营商一起迎接不同技术的浪潮，正是因为此原因，我们真正才能以我们的专长帮助到企业。”曾添康说。