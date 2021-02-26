瞻博网络推出全新400G数据中心交换机以强化定制服务

现代世界的发展意味着大量的带宽消耗，从企业自有数据中心到公共云，对于带宽的需求量只会随着技术的演进持续上升。企业要想适应这一趋势，采用可适用400G的设备部署数据中心将会成为必然。

现代世界的发展意味着大量的带宽消耗，从企业自有数据中心到公共云，对于带宽的需求量只会随着技术的演进持续上升。企业要想适应这一趋势，采用可适用400G的设备部署数据中心将会成为必然。

为了帮助客户顺利完成这一过渡，瞻博网络在过去两年研发了大量400G产品，提供11种交换和路由平台。

今天，我很荣幸为大家介绍瞻博网络400G家族的最新产品 — 基于博通Trident 4芯片组的QFX5130交换机。基于商用芯片已有的价值和性能，我们的开发团队在QFX5130上添加了丰富的软件能力，优化了运行和安全能力。

有些企业需要扩展网络，以运行基于复杂流量处理（具备动态遥测和流量导向功能）的应用程序，而瞻博网络严谨的价值导向型解决方案将为这些企业带来可观的效益。



博通高级副总裁兼核心交换事业部总经理拉姆·维拉加（Ram Velaga）表示：“瞻博网络是首个提供集成博通 Trident 4商用芯片可编程能力解决方案的厂商。通过将Junos OS的众多转发功能延伸至可编程400G商用芯片组，瞻博网络以十分优惠的价格，将这一支持多样化使用场景的解决方案提供给更多客户。”

通过提供满足400G需求的新平台，瞻博网络正在续写成功。从我们推出的第一款400G产品PTX10003数据包传输路由器到现在，瞻博网络共计拥有超过75家客户，其中包括已经部署了400G平台的客户及正在进行测试的客户。就在上个月，我们推出了基于瞻博网络Triton芯片的云优化高密度路由器PTX10001-36MR。瞻博网络400G产品家族涵盖从数据中心脊叶、数据中心边缘和数据中心互联到核心、对等和多服务边缘的各种应用，而PTX家族更是包含了业界独一无二的400GbE串联MACsec（媒体访问控制安全）。

400G经济驱动因素

随着服务器开始采用100G端口，应用程序要求更快的网速，规模经济正在推动着业界向400G前进。网络的经济性正在获得更多关注，尤其是针对大型和网络级数据中心，市场对于更高效网络的需求急剧上升，持续降低每比特成本逐渐成为市场关注重点。通过将经济杠杆引入网络环节，QFX5130为客户提供了新的可能性。

QFX5130的上市标志着瞻博网络开启了全新的创造旅程，基于备受认可的编程能力和专为定制的可编程ASICs新品所打造的庞大软件能力，瞻博网络将持续发力400G领域。

650集团创始人兼技术分析师艾伦·韦克尔（Alan Weckel）表示：“瞻博网络拥有深厚的可编程芯片解决方案背景。基于Trident 4的QFX交换机为他们的400G产品家族增加了灵活性，可满足业界对于多云领域的遥测和可编程性的需求，极大地提升了其企业价值。”

QFX5130交换机概况和应用

有些大型数据中心客户要求400/100GbE交换机在具备先进的交换和路由能力的同时，保持成本效益，而QFX5130可灵活定制服务，并可通过调整运行确保可扩展性达到最高性能和安全性。QFX5130采用了最现代化的网络操作系统 — Junos OS，通过其解耦式软件设计，该操作系统近期专门针对云网络应用进行了重建。在这一平台内，瞻博网络可以加入新的功能和定制的扩展，实现各种各样的应用。

QFX5130可让客户实现多种应用，例如通过移动网络提供定制的服务，或通过高性能计算集群加快完成突破性科学研究。并且，由于在数据包检查、过滤和遥测方面的规模和丰富性，该平台特别适合某些应用——例如为人工智能应用程序设计的神经网络，包括自动驾驶、分解式存储、数据包代理和OTT串流服务。

提供差异化

随着应用程序更加动态化，对于数据包处理的灵活性要求也越来越高。在此，我们不难想到一些应用的例子：例如应用程序根据网络或设备的条件调整自己的行为，无论是在间歇性丟包时抑制应用程序的吞吐量，还是在下班时间开启大规模数据备份。

新一代瞻博网络可编程交换机提供了更多成本驱动型数据交换平台的选择。当需要根据网络内外的条件控制网络服务和转发行为时，必须具备深入流量处理功能的可编程机制。这种机制让瞻博网络工程师可以灵活地与客户密切协作，基于QFX5130的可编程性实现专门的应用。

今天就开始

我们的400G产品家族已经整装待发，我们的客户也已经开始运行400G网络。随着瞻博网络的客户快速地扩展网络及部署我们的400G 平台，很高兴很多客户也在利用瞻博网络金融服务（JFS）的优惠条件来帮助他们满足市场需求。客户告诉我们，这些服务让他们能够进行迫切需要的扩展，以应对远程办公、上网课和远程连接导致的流量大增。

瞻博网络可以帮助您让您的网络做好准备，以应对新的应用、动态的流量模式和更大的规模带来的影响。请进一步了解我们的400G解决方案以及它们可以为数字业务带来的价值与效益。