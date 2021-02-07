疫情催热远程办公 网络安全厂商普遍从中受益

网络安全公司正在向华尔街证明自身的价值：几家知名的网络安全公司均在本周发布了强劲的财报业绩，表现轻松超出了预期水平。

网络安全公司正在向华尔街证明自身的价值：几家知名的网络安全公司均在本周发布了强劲的财报业绩，表现轻松超出了预期水平。

可以预见的是，在家办公人数的增加将给那些售卖所需硬件的企业带来销售额的大幅提升，例如提供笔记本电脑和个人计算机的戴尔，提供计算机芯片的AMD，以及AWS等云基础设施巨头，都是这一趋势的受益者。

那些为在家办公提供网络安全工具的厂商也加入到这个阵营中，这并不令人意外，因为企业越来越意识到员工分散办公可能带来诸多风险。

企业的这些担忧也解释了Proofpoint、Fortinet和NortonLifeLock等公司的稳健表现，近期这些公司都发布了表现强劲的财报业绩。

表现最好的是Proofpoint，该公司主要销售用于保护电子邮件和社交媒体帐户以及移动设备安全的工具。第四季度Proofpoint在不计入股票补偿情况下的每股利润为51美分，收入为2.751亿美元，轻松超出华尔街预期的每股利润42美分，收入2.691亿美元。

Proofpoint首席财务官Paul Auvil表示：“第四季度新老客户对我们的服务提出了异常高的需求，核心电子邮件安全性和新兴产品组合的增长势头十分强劲。”

另一家公司是Fortinet，主要销售防火墙、防病毒软件、入侵防御系统和端点安全组件。第四季度Fortinet的每股利润为1.06美元，收入为7.48亿美元，较去年同期增长21％，此前华尔街普遍预期的每股利润为97美分，收入为7.224亿美元。

NortonLifeLock是一家主要销售保护设备和防止身份盗窃系统的公司。第三季度NortonLifeLock的每股利润为38美分，收入为6.39亿美元，增长了3％，此前华尔街预期的每股利润为37美分，收入为6.3053亿美元。

另一家表现抢眼的公司是Check Point，主要销售保护企业数据、网络、云和移动部署的工具。第四季度Check Point的每股利润为2.17美元，收入为5.638亿美元，华尔街预期的每股利润为2.11美元，收入为5.5557亿美元。

还有FireEye，FireEye在本周一公布财报，第四季度收入创下新高，同时也超出了预期水平。FireEye表示，希望能够在2021年突破10亿美元收入大关。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，疫情让人们的工作地点发生变化，这也成为了攻击者的攻击目标，这迫使企业不得不加强防御，为远程办公的员工和他们的网络系统提供保护。

“再加上SolarWinds供应链攻击事件，现在可以说是加强网络安全的最佳时机，”Mueller说。

NortonLifeLock首席执行官Vincent Pilette最为概括地总结了网络安全厂商的命运，称网络安全市场的增长，是由于人们对疫情期间数字安全重要性的认识不断提高。Pilette说：“我们的愿景——确保所有人在数字化生活中的安全，正变得比以往任何时候都更加重要。”