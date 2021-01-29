Juniper发布第四季度财报 利润和销售额均超预期

Juniper昨天发布了强劲的第四季度财务业绩，利润和销售额均超出了华尔街的预期水平。该季度，Juniper在不计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为55美分，营收为12.2亿美元，比去年同期增长1％。

Juniper昨天发布了强劲的第四季度财务业绩，利润和销售额均超出了华尔街的预期水平。

该季度，Juniper在不计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为55美分，营收为12.2亿美元，比去年同期增长1％。此前华尔街分析师预期的每股利润为53美分，营收为11.9亿美元。

Juniper公司首席执行官Rami Rahim表示，这主要是由于该季度市场对Juniper网络基础设施和安全产品的需求高于预期。他补充说，由于连续第二个季度收入同比增长，今年全年表现十分出色。

“尽管疫情带来了诸多挑战，但我们实现了今年早些时候提出的许多目标，包括企业业务连续第四年增长，云业务连续第二年增长，以及服务提供商业务变得更加稳定。相信，这是我们采取战略行动的直接结果，同时这也将让我们从今年开始实现可持续的全年收入增长。”

Rahim这番话是积极正向的，但似乎投资者们对Juniper在技术业务方面的表现还不十分满意。在去年疫情期间，大多数科技公司股价都在销售激增的带动下有所上涨，但过去12个月中，Juniper的股价却一直比较平稳，没有大的涨幅。

此外，昨天盘后交易中Juniper的股价下跌了几个百分点，这可能是因为Juniper对下一季度的预期低于华尔街的预期。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，今年Juniper波澜不惊的表现有些令人意外，因为总体上来说疫情让全球网络流量呈现出大幅增长的趋势。

Mueller讲到：“Juniper因为某种原因并没有从中受益。在数据中心、服务提供商和企业细分领域中，Juniper的收入也基本和去年同期持平。尽管这表明管理层在保护收入方面做得很好，但这也意味着其没有找到新的增长途径。最令人担忧的是，Juniper在美国的业务正在逐渐萎缩，抵消了在欧洲、中东和非洲以及亚洲的增长。”

Juniper预计，今年第一季度的每股利润在20至30美分之间，营收预计在10.05亿至10.06亿美元之间。华尔街预计的每股利润是25美分，营收为10.3亿美元。

Mueller认为：“Juniper对下个季度的指引表现平平，其需要寻找能够再次在网络市场实现增长的方法，而最有可能的就是在数据中心板块。”