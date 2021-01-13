江苏联通携手中国联通研究院、瞻博网络和广大生态合作伙伴 成功实现Open MEC与算力网络在5G+智慧园区试点

3G时代出现了微博、微信等社交媒体；4G带动了短视频、移动直播、移动支付等应用爆发；而2019年则被称为 “5G元年 “，全球各国都在争夺5G的控制权。

3G时代出现了微博、微信等社交媒体；4G带动了短视频、移动直播、移动支付等应用爆发；而2019年则被称为 “5G元年 “，全球各国都在争夺5G的控制权。对于广大用户而言，现今4G网络已经能够覆盖绝大部分个人消费者（2C）需求，5G真正的应用场景80%是用在政企消费者（2B）领域。

智慧园区机会点

园区是最重要的人员和产业聚集区，80%以上的GDP以及90%以上的创新来自这里。据前瞻产业研究院预测，中国智慧园区建设正在进入快速发展期，2019年数字化投资超过1600亿元，预计未来三年将增长20%。加持边缘计算、算力网络和AI技术，5G+智慧园区融合政务数据、城市数据、运营商数据，提供如下典型的4类应用场景，助力产业园区提升现代化治理能力：

● 5G+智慧园区之“智能安防”

视频监控是智能安防的主要落地场景。充分利用5G+MEC，结合AI、高清视频等，智慧园区实现从 “看得见” 向 “看得清” 和 “看得懂” 转变。

● 5G+智慧园区之 “智能物流”

现代物流的痛点，采用更高带宽、更低时延、更高稳定性的5G并结合MEC、AI等可以很好地解决。AGV基于5G视频融合定位进行导航牵引，可准确有效地完成货物搬运工作，大大提高企业生产的柔性智能及企业竞争力。

● 5G+智慧园区之 “智能巡检”

机器人巡检、无人机巡检等智能巡检开始得到日益广泛的应用。结合5G高清摄像头的智能巡检能够识别各类仪表数值，准确感知外界环境信息（温度、烟雾、可燃气体等）并进行火情预警、语音识别、数据存储等，代替用户完成对复杂危险环境下的设备检测、数据收集及缺陷管理等。

● 5G+智慧园区之“远程协同”

5G时代，数字世界开始与物理世界融合，不再受时间和空间限制，实现“永远在场”的现场感。同时跨越时间和空间的距离，为园区的管理、生产、经营和交流提供更加便捷高效的线上协同模式，实现人与人、人与物、人与应用更加广泛的连接，丰富人们的沟通与生活。

运营商转型

3G/4G改变生活，5G改变社会。运营商要想成功抓住政企客户市场机会，就必须调整自己的业务模式，放弃传统的限制性产品开发流程、采用完全润滑的数字化业务平台、促进更加敏捷的运营模式、优先考虑多合作伙伴试验、加速2B业务创新和快速上市。中国联通提出了5G时代 “网、业、云、边、端” 协同发展，通过深度 “云网融合” ，剑指千行百业的2B市场。而作为2B业务的第一信息接入点，边缘数据中心（MEC）是关键锚点。

Open MEC试点

意识到2B市场的战略意义，国内三大运营商在2020年竞先尝试多个行业落地，但90%以上都是大厂们的“烟囱式”边缘云（MEC）尝试。不同于3G/4G以连通性网络为中心，5G是以服务和云为中心，而云的核心是开放解耦；如果2B的关键锚点MEC又是 “烟囱式” 搭建，无疑对运营商中长期的业务转型是背道而驰的。

江苏联通作为中国联通集团5GC东部大区的运营中心，致力于成为其政企客户全栈技术需求的一站式“目的地”。同时江苏联通也意识到，想要填补其行业知识，技术和解决方案的空白，那么生态系统合作伙伴就至关重要。基于此，江苏联通携手中国联通研究院、瞻博网络及多家生态合作伙伴，于2020年12月成功实践“Open MEC”及算力网络在5G+智慧园区试点：

• 5G+智慧园区组网模型

• Open MEC一体柜搭建

• 试点“公网专用”并加载AI视频

江苏联通云网运营中心创新团队：

BAT已经从黑盒的使用到白盒自研、AT&T也有60%从业人员转型软件能力的激进计划。通过本次试点的分层解耦技术论证、省分公司跨多专业多部门的研讨和实践，尝试了由3G/4G时代外驱性建管维到5G时代内生性建管维的能力转型。

中国联通研究院未来网络研究团队：

结合智慧园区场景，中国联通充分发挥自身5G边缘计算和算力网络能力，打造需求定制、技术开放、生态共赢的智慧园区整体方案。针对当前5G 2B市场碎片化、产品非标化、服务多元化等特点，该试点实现了差异化的本地服务（含本地基础设施、边缘云、灵活管道、频率、基站、建维服务等）；同时结合算力网络技术，更快捷地满足行业用户个性化需求，引导行业迈向算网一体的未来网络时代。

瞻博网络及开放边缘云生态合作伙伴：

相比“烟囱式”边缘云搭建，Open MEC提供更好CAPEX（降低约20%）；同时以更敏捷方式投放到个性化、场景化2B市场（效率提升约30%）。此试点中，瞻博网络携手开放边缘云生态合作伙伴，助力江苏联通和中国联通研究院实践以业务驱动的自主创新，共同打造5G+智慧云网平台这一可部署的行业落地方案。Open MEC分层解耦、轻量开放的网络底座、云底座可以承载典型CT应用 (轻量 5GC/UPF、EPC/IMS) 和典型IT应用 (AI视频等) ，同时复用大网基站和大网传输，采用专用PLMN/VPN，实践 “公网专用” ，尤其适用于5G+智慧园区、5G+智慧物流、5G+智慧医疗、5G+智慧巡检等多种大视频场景 。

关于江苏联通：

江苏联通位于六朝古都—南京，提供综合通信服务：移动通信业务，固定通信业务，宽带接入业务和各类电信增值业务。同时江苏联通承接中国联通集团5GC华东大区运营，是2B转型华东区域最重要的桥头堡省份。近年来，江苏联通积极配合中国联通集团 “一部三中心 “机构改革，鼓励内外部协同科技创新，支持跨专业人才流动，打造技术人员从” 实施项目 “到” 操作项目 “的能力转型。

关于中国联通研究院：

中国联通研究院作为中国联通科技创新的主体单位，致力于成为公司战略决策的参谋者、公司技术发展的引领者、产业发展的助推者。联通研究院围绕公司市场和网络等开展基础和前瞻技术研究与应用创新，进行关键核心技术攻关和试验，为公司战略、业务和技术以及产业发展提供决策支持，在公司持续发展中发挥强大的智库支撑、技术引领和产业助推作用。

关于瞻博网络及开放边缘云生态合作伙伴：

• 瞻博网络（JUNIPER）致力于挑战网络连接与安全的复杂性。通过改变人们相互联系、工作以及生活方式的产品、解决方案和服务实现这一目标。在5G和多云时代，瞻博网络全面拥抱开放开源趋势，推出了支持SONiC的端到端方案，包含单芯片QFX5200/5210 Leaf/Spine交换机、多芯片PTX10008 DC网关交换路由器、容器化协议栈cRPD、以及硬件无关的开源Tungsten Fabric SDN，携手其他生态合伙伙伴，助力运营商实践一站式Open MEC+5G行业落地方案。

• 南京云迅（YUNEX）以“云网融合，智能边缘”为主线，为企业提供一流的算网引擎服务和智能应用服务。云迅的边缘计算解决方案包括边缘云，边云协同调度系统，应用分发平台，算网融合引擎等。通过OpenMEC.cn社区，云迅公司在推广一种产业协作，全解耦，开放式的边缘云解决方案。

• 广州爱浦路（IPLOOK）是一家领先的3G/4G/5G核心网软件公司，提供灵活的、可定制化的端到端移动核心网解决方案。IPLOOK已在超过30个国家部署核心网局点，服务超过3千万用户。IPLOOK的产品包括5G核心网、4G核心网、IMS、 MEC、NB-IoT/eMTC、GTP-Router和MCPTT集群调度系统。

• 北京卓远高科（ZY-Tech）致力于视频流和人工智能系列技术，为企业和政府提供全面的通讯及数字化服务。自主研发并推出了一系列领先的人工智能技术，包括：人脸识别、车辆识别、物体识别等视频分析算法。2018年正式成为中国联通边缘云生态合作伙伴，为各省工矿、电厂、园区提供智能化统一指挥系统。