从爱立信南京工厂所引发的5G应用设想

近期在爱立信举办的一场名为“向新而生?5G赋能数字化转型”的媒体沟通会上，爱立信中国总裁赵钧陶、爱立信中国首席技术官陈明，分别向我们介绍了爱立信在5G方面的创新应用以及在南京智慧工厂中5G应用落地情况。

5G技术自推出以来，到目前已经将近20个月的时间了，并且在以超过以往各代移动通讯技术的发展速度飞速扩张。目前全球已经有100多个运营商网络可以支持5G信号传输，其中爱立信就在支持70多个5G现网运营。在国内5G技术发展同样十分迅猛，目前国内5G基站数量已经超过70万个，在这70万个基站中，有3万多个基站是用于工业互联网或工业数字化转型。当前大家对5G的发展都寄予了厚望，在这一年多的时间里面也进行了很多探索，比如在爱立信的南京智慧工厂里就有很多基于5G的成功应用。

近期在爱立信举办的一场名为“向新而生?5G赋能数字化转型”的媒体沟通会上，爱立信中国总裁赵钧陶、爱立信中国首席技术官陈明，分别向我们介绍了爱立信在5G方面的创新应用以及在南京智慧工厂中5G应用落地情况。

爱立信的5G创新应用

首先，爱立信中国总裁赵钧陶向我们介绍了爱立信在5G应用方面的两个比较有意思的创新和探索。

无人机应急组网

在灾难期间现有的网络可能会遭到损坏，一线的救援人员无法得到网络的保障。因此，爱立信测试将一个150克、大约手机大小的蜂窝网络设备，包含天线和小型核心网，搭载到无人机上，在最需要的地方进行部署，确保网络覆盖，从而让一线救援人员能够使用语音或视频等功能。相信这种创新可以另受灾群众及时对外呼救、协助救援人员更好了解灾区状态，从而可以更加及时准确地对生命进行拯救。

船舶移动基站

另外一个创新是在航海业，在海上的船只大多数都是通过卫星来通信，成本高、延迟高、带宽小，导致该行业一直无法实现更高水平的连接和自动化。而爱立信最新研发的海运网格网络方案，可以在船只之间搭建动态的、像蜘蛛网一样的网络连接，两艘船之间的延迟可能会降低到只有几毫秒，而以往卫星通信的延迟可能都在700毫秒左右。粗略估算，通过这种解决方案，大多数主要的航线都能实现网络的覆盖，这个解决方案也因此赢得了2020 年Glotel的大奖。

智慧工厂5G应用落地

在爱立信中国首席技术官陈明的详细讲解中，我们了解到了爱立信南京智慧工厂如何利用5G技术实现工业4.0升级。

目前，爱立信南京工厂已经上线多种5G应用，包括AR远程专家指导/培训和质检、视频监控、无人机盘库、工控机、AGV调度系统、环境监控、装配拧紧监控、机器视觉导引装配、智能线阵扫描和叉车信息化等，广泛覆盖各个领域，助力工厂数字化转型。

5G AGV调度系统

用专网取代Wi-Fi，可以大幅减少掉线率，调度系统转移到边缘云后也便于远程维修和升级，将AGV设备综合效率提升5%，提高生产效率。

5G无人机盘库

采用小型5G无人机自动定期盘点物料，通过无人机上的摄像头扫描数据，经由5G自动回传生成报告，可提高库存盘点效率50倍以上，并在提高效率的同时降低库存差异。

5G智能线阵扫描

解决了在表面贴装生产线的生产换型、多码追溯、印制电路板背面质量检验等运营痛点及盲点。实现了读码工作的0换型时间，0操作时间，以及背面器件的质量检测0的突破。

5G AR质检

解决了在产品发货前，产品外观检验完全依靠人眼导致的检验工作高负荷，检验过程低可靠，检验结果有疏漏等质量管控痛点。实现了基于神经网络机器学习的检验工作标准化，基于可穿戴设备的检验过程高度灵活，检验结果高度可靠的质检工作数字化。

不仅如此，爱立信南京工厂还在5G专网部署、接入IOT平台和革新传统企业网方面开始了新的探索。5G专网取代了WIFI和有线网络后，将显著简化网络结构，降低部署成本，提高效率和网络灵活性。针对工厂、办公室和研发部门等不同的网络环境，以往需要单独建网的情况，以5G专网设施为基础，通过切片就可以划分不同的网络环境，分别接入到IIOT平台，并通过5G无线技术与海量设备相连接。

未来5G应用畅想

在爱立信的5G应用介绍中，我们可以了解到这样的几个关键词：“可移动”、“微型化”、“5G专网”。

先看一下“5G专网”，5G在大家的潜意识里就是电信级产品，即便有一些室内的微基站产品，也是电信用于室内的信号补盲。但是通过上述爱立信5G应用介绍可以了解5G对于企业级无线应用而言，优势是十分明显的。那么能不能通过5G取代企业级无线应用，让企业直接通过5G实现无线布网呢？这样既可以节约企业5G网络应用成本，又可以提升企业数据传输效率，5G网络认证的安全性也不是企业无线可以比拟的。并且伴随着5G网络切片技术的成熟，在内外网传输数据划分技术方面，早已没有了瓶颈，就不知道在法规方面，什么时候才可以实现突破。

再看剩下的两个关键词“可移动”和“微型化”。要知道5G信号传输，尤其是毫米波频段的信号传输距离，始终是一个技术难点。但毫米波数据传输的性能优势又不容忽略。那么是否可以将“可移动”和“微型化”这种能力再进一步进行一下延展，让每一部5G手机都可以成为一个微型的移动基站，对5G信号进行中继传输，这样，只要有一台手机可以上网，一整片区域内就都不会存在5G传输的死角，从而方便解决5G的室内部署问题。

总而言之，5G的脚步离我们已经越来越近，未来还会有更多更好的5G新应用出现，通过新型基础设施建设，逐步走入我们的生产、生活之中，我们也衷心的希望，5G的道路可以越走越远，越走越宽。