安全服务，云定乾坤：华为发布乾坤安全云服务，护航政企客户数字化转型

2020年12月18日 ，华为举办“安全服务，云定乾坤”主题线上发布会，邀请第三方研究机构、行业客户和合作伙伴共同探讨网络安全服务的发展趋势，并见证华为乾坤安全云服务的全新面世。

2020年12月18日 ，华为举办“安全服务，云定乾坤”主题线上发布会，邀请第三方研究机构、行业客户和合作伙伴共同探讨网络安全服务的发展趋势，并见证华为乾坤安全云服务的全新面世。华为乾坤安全云服务是一款面向线下政企客户的创新网络安全云服务业务。针对大部分政府和企业客户安全投资有限，防护资源和运维人力投入不足的困境，华为乾坤安全云服务可以帮助客户在有限的安全投资下，达成更好的安全实效。

千行百业正在加速拥抱互联网，企业数字化转型在迅速发展的同时，也面临着愈演愈烈的网络安全威胁。勒索病毒肆虐，导致企业大量数据被加密，造成高额直接损失。挖矿木马屡现，企业被迫承担大量机器损耗与电费，影响业务运转效率。大部分企业由于安全投资有限，安全防护资源不足，无法全面保障企业的安全。有些企业虽然部署了网络安全产品，但由于缺少专业安全服务人员日常运维，或安全服务人员的运维经验参差不齐，无法起到有效的防护效果。网络攻击和轻微违规行为被放任存在，进一步发展成为高级威胁的跳板。

北京赛博英杰科技有限公司创始人、董事长谭晓生表示：“中国正进入数字化转型快速发展期，企业业务系统在互联网上的暴露面大增，网络安全服务成为护航企业抵御风险的关键。然而网络安全服务人才缺口大，中小企业对安服人员的买单能力不足等现状，都阻碍了企业快速发展。网络安全即服务（Security as a Service）正在成为企业应对安全威胁的新趋势，企业能用相对低的成本就能获得生产生活的相对安全，是保障企业安全的好方法。”

经过一年多的探索和实践，华为正式发布华为乾坤安全云服务，基于云端本地融合一体的创新架构，降低企业获取安全服务的难度，有效提升企业应对网络威胁的防护能力，帮助企业及时全面感知安全风险，是华为面向企业推出的安全服务全新模式：

“云边一体”创新架构，云上技术赋能本地，本地数据云上分析，全面防御安全威胁。

华为乾坤安全云服务采用云端本地融合的“云边一体”的创新技术架构。部署在用户网络边界的华为天关安全防御节点将对进出网络的流量进行深度安全检测，提供入侵防御和反病毒等安全检测和拦截能力，结合大数据AI与云端专家能力，为企业提供检测、防护、响应为一体的云化安全服务。

云端共享安全专家能力，持续训练云端AI，提升安全事件分析和运营效率。

华为天关安全防御节点将安全事件和取证数据上传至华为乾坤安全云服务平台，在云端平台，华为安全运营专家将借助安全AI技术并结合自身经验，为用户进行安全事件的分析与响应，用户本地无需配备安全维护人员，云端即可拦截高危攻击源的攻击行为，并通过紧急告警短信、邮件周报和月报等形式将安全事件推送给用户，帮助用户轻松了解网络安全防护状态。

建立区域安全服务中心，提供应急响应服务，做好安全服务的“最后一公里”。

在遇到云端难以处置的安全事件时，区域安全服务中心的服务专家可以提供现场应急指导或处置服务，第一时间闭环紧急安全事件。通过联合华为安全商业联盟的服务伙伴，华为已经在北京、上海、广东、浙江、江苏、福建、山东、湖北、内蒙古、湖南、四川、河南、安徽、辽宁、河北、陕西、山西，共17个省份建立了区域安全服务中心，提供按需、随时、专业的现场服务，做好安全服务的“最后一公里”。

华为安全产品领域总裁宋端智表示：“专业的网络安全服务是保障政府和企业安全，抵御安全风险的关键。华为乾坤安全云服务打造了安全服务的全新模式，通过云端本地融合的创新技术架构，将安全能力与专家资源共享给每个企业。我们将坚持为客户打造用得起、防得住、安全可靠、简单高效的安全产品和解决方案，护航政企客户数字化转型。”

华为安全云服务总监王吉文表示：“华为乾坤安全云服务为用户提供友好的使用体验。企业只需通过三步，即可轻松完成云服务开通，降低了企业获取安全服务的难度。企业运维人员仅需查看安全运营报告即可全面感知网络安全状态，掌握攻击趋势、失陷主机、恶意文件等关键安全信息，安全态势一目了然。”

华为乾坤安全云服务已经经过了100+客户的充分Beta验证，帮助企业拦截勒索病毒攻击，发现挖矿主机，避免了经济损失。华为乾坤安全云服务产品已经在全国17个主要省份建立了区域的安全服务中心，发布后即可商用购买。

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