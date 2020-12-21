对话新连接：5G将孕育特色行业应用 明确场景是关键

今年是5G技术发展的第二年，5G技术也正在发展成为一种新的连接手段，在新基建当中也着重提到了5G。新连接将产生什么新应用，最终如何为数字世界赋能，在12月18日由新华网与中国科协学会学术部指导，新华网客户端与中国电子学会主办，至顶传媒承办，科技行者与GSMA协办“2020中国新基建领导力峰会”上，由GSMA大中华区生态与合作总经理常洁主持的，领导力Talks之“新连接赋能数字世界生态”圆桌对话上，中讯设计院NCE中心运营总监吕光旭、亿美软通营销中心总监张翀、易智时代副总经理CTO王红梅共同探讨如何搭乘“新基建”热潮，挖掘新连接技术潜力，打造数字世界新生态。

场景、加速、赋能、明年5G关键词

首先，让我们先看一下各位专家在领导力Talks上总结的明年5G关键词：

吕光旭总结关键词是场景。本身5G是个技术，一个技术可能最核心的关键词就是场景。中讯设计院与三大运营商也一直在进行5G+的尝试，也是在寻找这种场景，基于这些场景配套可以规模化的商业模式，实现快速商业落地。所以吕光旭理解对于5G现在很关键的一个事情就是找场景。

张翀的关键词是加速。5G建设非常快，整个技术在融合，网络部署在加速，终端部署在加速，同时5G消息对于客户，对于行业客户也是一个向前冲加速机会，产业在不断的完善成熟，所以张翀觉得整个产业包括5G消息的产业也会不断加速落地。

王红梅的关键词是赋能。赋能是什么？包括5G、工业互联网，XR、人工智能也好，都是技术。通过技术针对传统企业进行数字化、信息化、智能化和可视化赋能。能够实现真正的数字化和信息化的社会。

5G消息的“硬核”挑战

5G不仅局限于高带宽、大流量、低延迟的数据传输，还会催生出更多新应用、新业务。5G消息就是其中非常具有特色的一种全新应用模式。

在亿美软通营销中心总监张翀的介绍中我们可以了解，从传统的文本消息第一条短信出来到现在有28年时间了，最近10年随着移动互联网上层业务发展迅速扩大，消息行业变成通讯领域的水电煤，变成最基础连接的方式，也是整个所有通信和互联网商必须要用的这么一个小工具。实际上对于5G消息来说，它是传统老入口的新升级，而且这个升级是非常令人兴奋。因为在原有传统文本消息基础上变成自媒体的动态，有了交互，可以加入很多智能AI、NLP语音语义识别等功能。原有持续了大概有十几年的文本消息方式，从用户阅读习惯和使用习惯来说文本已经不适合了，但没有更好的解决方案去替代。5G消息来到以后，无论从展现形式，用户的体验来说都是非常大的提升，对于企业来说他们看到新的一种和用户连接的方式。

做为新连接的“老兵”长期参与5G消息的技术方面的研究工作的中讯设计院NCE中心运营总监吕光旭也介绍了，在今年参与到基础通信业务RCS技术白皮书撰写的情况，并将其定位为5G时代的消息，并最终命名5G消息。

5G消息的“硬核”之处在于，长期技术驱动带来5G消息背后的技术还是偏向于网络的，也就是传统CT和IT之间的鸿沟。由于中讯设计院长期RCS标准的定制，也希望发挥一些优势，去帮助开发者，快速低成本低门槛的实现新的消息应用的构建，让整个产业发展的更繁荣。因此，在5G到来的时间点，中讯设计院推出一个服务产业的硬核的消息社区，也是希望为开发者和技术厂商提供一个很好的连接平台，共同推动5G消息的进步与发展，让整个产业发展的更加繁荣。

虽然5G消息可以做到低门槛、精准触达，身份绑定、有实名制保障等特性，然而同样也面临很多挑战。

通过张翀的介绍我们可以了解，5G消息终端推广目前还是一个挑战。对于用户来说用户已经习惯了用APP尤其是微信小程序，他们对于行业消息、文本消息已经习惯了十五六年的时间，如何让用户适应5G消息新媒体的入口，进行短程交互，这可能是个挑战。

对于企业端来说，企业客户也在使用传统文本消息作为营销还有验证，企业会不会尝试用5G消息替代现有服务，这也需要时间的考验。毕竟在现网不中断情况下用新的技术或者用升级的技术替代原有技术，有些行业客户还是会保持谨慎的态度。

XR与5G消息的融合与垂直

AR、VR、MR这些新技术的普及始终受到终端设备体积、功能、交互能力等多方面的制约，通过5G又可以为这些新技术发展提供什么便利条件。5G消息是否能和这些XR技术实现融合，又将在垂直行业维度发挥哪些作用。

在易智时代副总经理CTO王红梅的讲解中，可以了解XR是VR虚拟现实、AR增强现实、MR混合现实结合的扩展现实。AR、VR、MR终端和现有的手机、Pad等等，都是XR终端的形态。XR终端是人与机器与物理世界链接的入口。

5G到来之后，可以把XR中对算力要求高的，存储要求高的，应用放到云端，比如中心云或者边缘云，这样通过高带宽低时延网络在终端享受到更多更优质的展现。另外可以通过5G网络在云端获取更多资源，更好满足现实功能需求。5G的到来对于XR终端的轻便和功能将会成为很好的保障。

张翀从行业和企业角度来分析，觉得5G消息有两个维度，一个叫融合维度，一个叫垂直维度，在融合的维度实际上5G消息首先是技术类的融合，可能和AI、云计算、大数据、大数据的挖掘等等新的技术有一个融合，也可以和XR产生连接，就像应用XR设备，实际5G消息可以在传统的行业消息中无法做到的时候，依然可以实现连接。

在垂直维度，5G消息会非常深入到垂直行业中，比如物流或者是其他行业，可以用算法，把用户进行分层，分级拉新或者激活等等最终实现让用户通过5G消息入口找到企业找到他想要服务的目的。

最后主持人常洁总结到：明确场景，加速奔跑，赋能千行百业。5G所创造的神经传输网络不仅要高效快捷、灵活还要有弹性，5G创造的数字世界它一定是和谐充满合作的，同时也将是欣欣向荣的，最终将会打造出5G数字世界新生态。