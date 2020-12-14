IDC：第三季度以太网交换机和路由器市场表现参差不齐

根据IDC近日发布的以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2020年第三季度（20Q3）全球以太网交换机市场收入达到74.5亿美元，同比增长1.9％。同时，该季度全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比减少2.0％至36.7亿美元。

根据IDC近日发布的以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2020年第三季度（20Q3）全球以太网交换机市场收入达到74.5亿美元，同比增长1.9％。同时，该季度全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比减少2.0％至36.7亿美元。

该季度COVID-19大流行继续影响全球经济，导致各个细分市场和区域市场的表现参差不齐。随着企业组织使用了新的业务环境，他们开始进行有针对性的技术投资。例如，以太网交换机市场的主要增长领域仍然是超大规模数据中心厂商、云提供商和通信服务提供商，这些厂商正在投资新型技术平台以支持市场不断增长的需求。

以太网交换机市场亮点

不同地区的以太网交换机市场结果好坏参半。例如在亚洲，中国市场同比增长14.7％，日本市场增长22.0％。在除了日本和中国之外的亚太地区（APeJC），同比降低0.4％，其中澳大利亚同比降低6.3％，新加坡同比增长12.5％。

欧洲和中东市场也是类似的，中欧和东欧（CEE）的以太网交换机市场增长了11.4％，其中俄罗斯同比增长24.2％，捷克增长35.9％。西欧降低3.9％，其中英国同比降低15.5％，法国同比降低13.2％，表现疲软。中东和非洲（MEA）增长了9.7％，其中阿联酋增长19.0％，卡塔尔增长12.7％。美洲市场表现疲软，其中美国同比降低2.0％，加拿大降低2.7％。拉丁美洲市场下滑18.4％，其中墨西哥降低17.8％，巴西降低13.2％。

IDC数据中心和多云网络研究副总裁Brad Casemore表示：“全球COVID-19大流行继续影响全球经济，IT采购也不能幸免，其中就包括了网络基础设施。以太网交换机无疑也受到了这次危机的冲击，但事实证明，某些细分市场是有很大弹性的。尽管2020年第三季度的总体结果参差不齐，但是超大规模数据中心厂商仍然在不断增加容量，以满足市场对其服务不断增长的需求，同时推动了高带宽数据中心网络的持续增长。在动荡的全球科技投资环境下，这些趋势将继续推动以太网交换机市场的发展。”

此外，高速交换机平台继续推动以太网交换机市场的增长，例如100Gb交换机的端口出货量同比增长34.9％，达到750万台，收入同比增长20.6％至17.3亿美元，占市场总收入的23.2％。 25Gb交换机也取得了令人瞩目的增长，收入增长58.6％，达到7.467亿美元，端口出货量同比增长51.2％。低速非数据中心交换机是一个较为成熟的市场，由于平均售价（ASP）持续下降，端口出货量和收入表现不一，10Gb端口出货量同比增长26.0％，但收入持平增幅为0.9％，占市场总收入的26.0％。1Gb交换机的端口出货量同比增长1.3％，收入下滑10.0％，占市场总收入的34.6％。

目前，IDC以太网交换机季度追踪报告中新增了一个分类，就是在网络市场中所处的位置，显示了数据中心部署和非数据中心部署之间的区别。非数据中心交换机占以太网交换机市场总收入的56.8％，占端口出货量的87.0％。数据中心交换机占以太网交换机市场收入的43.2％，占端口出货量的13.0％，这也表明了高速以太网交换设备的较高溢价。

路由器市场亮点

2020年第三季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比减少2.0％，其中主流服务提供商细分市场的收入份额为77.2％，增长0.3％，企业细分市场减少8.9％。从区域来看，中东欧的服务提供商和企业路由器市场总计同比增长7.8％，西欧增长3.7％。中东和非洲市场增长7.8％。除去日本和中国的亚太市场下滑17.4％，中国下滑1.5％，日本增长7.8％。在美洲，美国同比减少0.2％，加拿大减少4.0％。拉丁美洲市场下滑20.6％。

厂商亮点

2020年第三季度思科的以太网交换机总收入同比减少0.8％，市场份额为49.9％。在竞争激烈的25Gb/100Gb细分市场中，思科以41.7％的收入份额成为市场领导者，服务提供商和企业路由器总收入减少8.1％。思科的企业路由器收入减少16.6％，服务提供商收入减少2.4％，综合市场份额为35.5％。

华为的以太网交换机收入同比增长18.6％，市场份额达到10.4％。华为的服务提供商和企业路由器的总收入同比减少1.5％，市场份额为28.3％。

Arista Networks的以太网交换机收入减少13.5％，市场份额为6.4％。100Gb收入占总收入的71.7％，反映了Arista在超大规模数据中心和其他云提供商市场的稳固根基。

该季度HPE的以太网交换机收入同比减少2.3％，市场份额为5.1％。

Juniper的以太网交换机收入同比减少10.3％，市场份额为2.7％。Juniper的企业和服务提供商路由器综合收入增长5.9％，市场份额为11.8％。

IDC网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky表示：“2020年第三季度以太网和路由器的细分市场和区域市场呈现多变的趋势。在以太网交换机方面，欧洲和亚洲区域市场还有增长的空间，在路由器方面，欧洲比亚洲表现出更强的实力。这些趋势继续突显了全球市场不平衡的局面，技术买家继续调整以适应COVID-19大流行影响之下的经济环境。”