爱立信5G车联世界：开启驶向未来工业的新旅程

在爱立信5G的车联网未来世界中，汽车设计、生产、车联网、自动驾驶以及构建汽车全球生态，都在5G网络的伴随下正焕然一新。从汽车业的新旅程中，将可以看到未来5G世界呈现的新面貌，以及千行百业网络化、智能化的时代预言和变革缩影。

4G改变生活，5G改变社会。世界将如何被高带宽、低延时、广连接的5G网络所改变？汽车工业拥有百年悠久历史，和城市社会生产生活密切相关。在爱立信5G的车联网未来世界中，汽车设计、生产、车联网、自动驾驶以及构建汽车全球生态，都在5G网络的伴随下正焕然一新。从汽车业的新旅程中，将可以看到未来5G世界呈现的新面貌，以及千行百业网络化、智能化的时代预言和变革缩影。

在上面至顶网总经理兼总编辑 高飞、汽车自媒体人《野生自驾》出品人 洪琦和爱立信全球车联网中国区总监 刘云鹤一起录制的《爱立信5G世界》视频中，有很多对车联网技术未来发展深入探讨。下面就把这些问题再展开一下，谈一谈5G车联世界的未来畅想。

好汽车 “撞”出来

不知大家是否留意到，现在汽车的外形都是十分的相似，甚至有很多品牌汽车的车架，都是共用的。其中一个主要原因就是，好的汽车设计，实在是太“贵”了，在定型的时候都要靠“撞”。如果同时要设计多款不同车型的话，一般企业跟本负担不起。那么当5G到来之后，会为汽车设计带来什么变革？5G能否更好的将好汽车给“撞”出来呢？

汽车碰撞测试，看起来非常激动人心，几十万，几百万的汽车，一下就撞坏，实际上，碰撞实验虽然只是一瞬间的事情，但是，测试后的结果分析却是一个非常漫长的事情。需要对汽车碰撞视频、各部位的汽车刚性、柔性结构进行细致的分析，寻求优化解决方案。

能不能把传感器直接安装到汽车内部，直接对关键部件的碰撞数据进行采集，从而减少汽车碰撞分析时间呢？而且这些数据采集之后，能不能采用数字孪生技术，直接生成一个三维虚拟汽车，利用碰撞数据进行模拟碰撞，这样在汽车内部结构设计改变后，不用再生产一辆实际的汽车，只需要反复进行这种虚拟碰撞就可以得出最优设计结果。但问题在于内部安装传感器的碰撞数据如何采集。碰撞虽然是发生在一瞬间的事情，可是需要对汽车各种结构受力变形情况进行实时的数据采集，所产生的数据量还是非常巨大的，这些数据如何保存下来？碰撞发生后传感器可能就受到损坏，用硬盘或SSD存储介质保存的数据可能被破坏，那不就是在做无用工了吗？

这个问题实际上就可以使用5G技术来解决，5G的传感器很小，可以遍布汽车全身，5G的带宽很高，传输速速非常快，延迟自然就会很小，这样就有很大的把握在碰撞瞬间，将碰撞数据完整的传输回来。

不但如此，通过5G的数据传输，还可以将设计中心重新设计的零件直接传输到生产车间进行试制，然后利用碰撞数据直接对零件是否达到技术指标要求进行检验，再通过5G直接将结果向设计中心进行反馈。这样就可以通过数字孪生的方式，可以制作出一个个虚拟化的数字汽车，在虚拟化的各种环境之中，反复的进行碰撞，直到获得最优的碰撞结果后，再进行真车的制造和碰撞验证。相信未来在5G和虚拟仿真技术的加持之下，就会有各种结构不同，可以满足人们不同使用需求的汽车会相继面世了。

个性化定制的智能制造

既然会有各种不同结构的汽车出现，未来人们对于汽车的个性化定制需求也会变得越来越强烈。当年，戴尔也正是因为定制化生产，极大减少了生产材料与库存压力，从而在残酷的计算机生产竞争中，始终保持不败之地。但是汽车是不是也可以采用个性化的方式进行定制化的生产呢？目前的答案还是否定的。受到数据传输线缆的拖累，当前的汽车还只能在固定的生产线上进行生产，每个批次只能生产固定的车型。

但是这种情况正在发生变化，在爱立信帮助奔驰建设的56号工厂中，借助爱立信专用网络技术（Ericsson Private Network），就可以帮助奔驰实现基于5G的个性化生产。利用5G技术可以让生产线上的机器人按照客户需要，寻找相应零件，通过柔性生产的方式，突破制造设备身上的线缆束缚，个性化的对每一辆汽车进行组装。

5G 评估打造稳固车联网生态

随着5G网络的发展，汽车将成为新的互联网载体，但是在车联网的发展过程中，稳定、可靠的车联网信号传输，是车联网平台是否可以顺利普及的重要先决条件。然而在世界各地，不同的运营商的网络环境也都各不相同。这就为5G的移动车联网技术发展，带入了天然的困境。而爱立信所提供的DNT（Device Network Testing）服务，可以帮助车联网用户在在爱立信构建的2G、3G、4G、5G，全世界不同运营商的网络环境当中，去测试车联网是否可以同样正常进行工作。并且通过爱立信连接全世界400万辆车的CVC（Connected Vehicle Cloud）平台，实时了解道路行驶过程中的信号强度问题，从而确保车联网生态的网络互联。

自动驾驶 人人都是老司机

谈到自动驾驶，大家可以联想到给汽车装满激光、毫米波之类的高科技探头，对路面情况进行探测，辅助汽车进行驾驶。但是让汽车在复杂的霓虹灯背景下，判断红绿灯状态，就实在是太为难可怜的人工智能了。而且，传感器再多，也不能透过前方障碍物看到前面的路况，自然也无法100%消除视觉盲区，而对于一个驾驶技术纯熟的“老司机”而言，往往可以凭借自身经验，对路况进行准确判断。

现在爱立信V2X（vehicle to everything）技术，可以通过5G将每一辆汽车状态和路面、红绿灯等情况传输到云端，并向大家进行通告，让每一辆行驶的汽车都对路面状态有着清晰的了解，从而好像老司机一样，真正实现的自动驾驶。

爱立信协助车企打造全球车联网生态

V2X虽然好，但是很多我们中国的车企，在国内车联网这方面做的很好，但是在跨出国门之后，往往感觉力不从心，在与世界接轨的时候，总是会出现这样或那样的问题。而爱立信的物联网加速器的平台IoT-A（IoT Accelerator），前身是DCP（Device Connectivity Platform）可以协助中国车企搭建一个数字化的信息沟通桥梁，协助中国的车企业走到全球的各个国家中去，从而打造一个全求车联网的生态平台。在这个平台上，爱立信与全球几十家运营商实现了一次性签约。车企只需要与其中任何一家运营商达成供应协议，在其他任何地区都可以享受同样资费待遇，避免了异地漫游的高昂费用。反之，国外的汽车厂商，在将汽车产品进口输入中国市场时，也将以同样的方式获益。爱立信的IoT-A解决方案，旨在为汽车厂商、本地市场、消费者等实现多方受益。

不仅如此，如果汽车是在异地报废的时候，还可以借助爱立信的5G网络，指引用户去往正确的地点，进行无害的绿色回收。回收过程中，借助5G、IoT、大数据等多种综合技术手段，能分析出汽车零部件的磨损情况，不仅为回收利用提供依据，更为新车的生产与改良提供有力的数据支撑。既而帮助汽车企业构建从设计、制造、驾驶、交互到最后绿色回收整个5G生态体系。

确实就像视频最后总结的那样，不止是汽车，未来5G会将更多产品相互联接在一起，以后“电器”可能会改名叫做“网器”。而汽车也只是一个开始，未来我们还会向大家介绍爱立信是如何协助更多工业领域会走上移动通信之路。