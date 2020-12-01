2020年中国网络安全产业高峰论坛成功举办 绿盟科技深度助力新网安

11月30日，2020年中国网络安全产业高峰论坛在北京成功举办。大会由工业和信息化部、北京市人民政府主办，工业和信息化部网络安全产业发展中心、北京市经济和信息化局、北京市海淀区人民政府承办，以“新基建 新网安 新产业”为主题。

11月30日，2020年中国网络安全产业高峰论坛在北京成功举办。大会由工业和信息化部、北京市人民政府主办，工业和信息化部网络安全产业发展中心、北京市经济和信息化局、北京市海淀区人民政府承办，以“新基建 新网安 新产业”为主题，设有“网络安全产业园区创新发展”、“网络安全产融合作”、“网络安全产业深度对话”、“车联网安全发展”四个分论坛及网络安全产业展览展示。

工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏，北京市市委常委、副市长殷勇，中国工程院院士邬贺铨等领导及嘉宾出席开幕式。

基于二十年来在网络安全产业领域的深耕，绿盟科技深度参与此次活动，协办了网络安全产业园区创新发展分论坛、网络安全产业深度对话分论坛，并在网络安全产业深度对话和车联网安全发展两个分论坛发表主题演讲，与在座嘉宾共话产业未来新趋向。同时，在网络安全产业展览展示中，绿盟科技重点展示了在工业互联网安全方面的研究和积累，获得了参会领导及嘉宾的关注和肯定。

论坛开幕式上亮点纷呈。首批网络安全创新创业导师证书颁发仪式在开幕式上引来参会嘉宾的关注。绿盟科技集团副总裁、董事会秘书赵晓凡博士获聘为首批网络安全创新创业导师。网络安全创新创业导师的设立，能够帮助更多创业者激发创新活力，为创业者接引更多网络安全领域创新创业资源。

绿盟科技集团副总裁、董事会秘书赵晓凡博士（右二）

不久前，工业和信息化部公布了2020年网络安全技术应用试点示范名单，绿盟科技再次入选。论坛开幕式上，绿盟科技作为大数据安全方向的网络安全技术应用试点示范项目的牵头单位获得授牌。绿盟科技联合申报的《网络安全监测预警与应急响应服务平台》项目同时获得了安全运营方向的网络安全技术应用试点示范项目。绿盟科技自2017年首次成功入选试点示范项目以来，入选方案已涵盖云计算安全、态势感知、攻击溯源、威胁漏洞管理、物联网安全、IPv6、网络安全应急处置系统、安全增值、大数据安全、5G网络安全、安全运营等热门领域，并已在多个行业落地，通过在众多行业与领域的应用与推广，绿盟科技将更加努力提升核心竞争力，推进网络安全技术和产业发展，助力“新基建”更上新台阶。

绿盟科技集团副总裁李晨（左五）代表绿盟科技参加网络安全技术应用试点示范项目授牌仪式

随后，大会为入选2020年网络安全响应支撑先进单位进行授牌，绿盟科技作为首批工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位，凭借威胁报送与认定工作的突出贡献，成功入选2020网络安全威胁认定先进单位。绿盟科技依托自身在威胁情报方面的深厚积累，对全球网络安全威胁和态势进行持续观察和分析，帮助用户更好地了解和应对各类网络威胁，维护国家网络空间安全。2020年全球网络威胁环境波诡云谲，绿盟科技的威胁情报专家每月报送威胁情报给有关主管单位，并协助主管单位进行威胁情报的认定工作，为维护清朗网络空间做出的不懈努力得到了主管单位的认可。

绿盟科技集团副总裁崔媛媛（左四）代表绿盟科技参加网络安全威胁认定先进单位授牌仪式

网络安全产业展览展示旨在通过网络安全新技术、新产品的展览展示，突出新技术、新产品在新领域的融合应用，诠释在“新基建”过程中网络安全产业的重要作用和价值。此次大会，绿盟科技重点展示了在工业互联网安全方面的研究和积累。

绿盟科技集团副总裁李晨（右一）为工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏（左三）、 工业和信息化部网络安全管理局局长赵志国（左二）等领导介绍绿盟科技在工业互联网安全方向的研究成果

在各分论坛上，国内网络安全领域的企业家、专家学者汇聚一堂，一起探讨“新基建 新网安 新产业”为建设网络强国建言献策。在网络安全产业深度对话分论坛上，绿盟科技集团高级副总裁叶晓虎博士基于新基建领域数据安全建设场景，结合电信行业数据安全新特点，发表了题为《面向电信行业的数据安全监管运营实践》的主题演讲，同与会来宾分享了关于新形势新挑战下企业安全的应对策略。

绿盟科技集团高级副总裁叶晓虎博士发表主题演讲

叶晓虎博士提到，随着数字中国国家战略的推进，数据资产在各行业的重要性日益凸显。电信运营商作为承载海量数据资产的数据运营者，面临着巨大的安全挑战与风险。电信运营商对于数据安全能力的建设路线，既要以响应监管合规要求为基础，也需要从业务出发，围绕数据流转线索，利用云地人机运营体系，构建完善的数据安全防护与运营的整体闭环体系，提高电信行业数据安全综合运营治理能力。

分论坛上同时发布了先进网络安全技术能力产品评选结果，绿盟全流量威胁分析系统入选先进网络安全技术能力产品。绿盟全流量威胁分析系统针对原始流量进行采集和监控，对流量信息进行深度还原、存储、查询和分析，可以及时掌握重要信息系统相关网络安全威胁风险，及时检测漏洞、病毒木马、网络攻击情况，及时发现网络安全事件线索，及时通报预警重大网络安全威胁，针对攻击事件提供威胁溯源及自动化响应能力，保障重要信息系统的网络安全。

当前，我国车联网（智能网联汽车）产业蓬勃发展，在带来新的经济增长点的同时也带来新的安全风险，为保障车联网（智能网联汽车）产业持续健康发展，在同期举办的以“促进车联网融合发展，构建车联网安全生态”为主题的车联网安全发展论坛上，绿盟科技集团副总裁宫智为参会嘉宾带来了题为《车联网信息安全思考与实践》的主题演讲。

宫智表示，车联网（智能网联）技术是5G通信技术、人工智能、边缘计算等新型技术的深度融合，结合未来5G的规模化落地应用，车联网时代的到来将为网络安全带来新的技术挑战。在车联网安全方面，绿盟科技总体研究思路是以安全研究促进对外测评服务，以实战化服务孵化安全防护产品。将车联网资产识别、威胁识别，车联网建模、攻击可行性分析及验证，以及安全风险评估与合规审计等能力形成产品及方案，应对市场安全需求变化。

绿盟科技集团副总裁宫智发表主题演讲

作为巨人背后的专家，绿盟科技致力于为新基建各领域提供坚实的网络安全保障，凭借深厚的技术积累与丰富的实践经验，绿盟科技从工业互联网、物联网、5G、大数据等方面，提出先进的网络安全框架及解决方案，以助力企业应对愈加复杂的网络安全环境。



绿盟科技工业互联网安全研究展台展示

在工业互联网方面，绿盟科技基于多年在IT、OT和IOT领域的积累，从基础设施安全入手，兼顾原有的控制安全及设备安全，考虑控、边、云端新的业务运行架构，结合网络安全、应用安全、数据安全等方面的能力建设，解决工业企业上云及云端安全保障的问题。近年来，绿盟科技成功中标多项工业互联网创新发展工程项目。这不仅是对绿盟科技产品、技术等实力的肯定，更为绿盟科技在工业互联网领域进一步发展奠定了坚实基础。

在物联网安全方面，绿盟物联网安全解决方案，在感知层通过物联网准入网关，物联网扫描器，固件检测平台和安全SDK的解决方案，确保终端设备的安全。网络传输层和平台应用层，从数据加密、密钥管理、入侵检测、风险评估等角度进行防护。

在5G安全研究领域，面对5G安全的网络架构服务化、业务场景切片化、海量终端异构化和威胁攻击边缘化的技术挑战，绿盟科技提出的5G网络安全框架主要包括终端安全、边缘计算安全、网络层安全、行业平台/技术中台安全以及应用层安全。

针对数据安全，绿盟数据安全解决方案通过“知、识、控、察、行”的数据安全治理方法论，在全面了解数据资产安全状况的基础上，让数据所有者看得到风险、让数据使用者看得到约束、让服务运营者看得到策略。以专业技术保障数据安全，让数据安全建设落地有声。

在云计算安全方面，绿盟科技多年来持续对云安全技术进行前瞻性和深入性的研究。近年来先后发布了云计算安全、云安全增值等多个解决方案。方案所提供的安全能力覆盖网络安全、主机安全和应用安全等多个维度。

绿盟智慧城市安全运营中心围绕新型智慧城市的根本安全需求，提供从顶层设计、建设规划、应急响应、威胁情报、人才培养、安全创新、产业合作等方面完整的能力。2020年，绿盟科技同步在国内7座区域性中心城市开展城市网络安全运营中心建设工作，初步形成重点落子、全局辐射的快速发展态势。

近年来，以5G、工业互联网为代表的新一代信息基础设施加速向经济社会各领域渗透融合，已成为推动我国数字经济发展的重要引擎，与此同时，新一代关键信息基础设施建设和应用，进一步消弥了网络空间和物理空间的边界，带来了诸多风险挑战和不确定因素。作为深耕网安行业二十载的网络安全企业，绿盟科技将“创新”融入企业基因，坚持技术创新、模式创新和领域创新的有效结合，聚焦国际前沿安全技术研究，以研究赋能产品，以国家需要指导企业发展方向，持续为用户提供基于自身核心竞争力的企业级网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务，为推动我国新型基础设施建设贡献安全力量。