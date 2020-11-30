实战演练，为国铸鼎 第二届“网鼎杯”网络安全大赛圆满收官

11月29日，由国家网络与信息安全信息通报中心、深圳市人民政府、广东省公安厅支持的第二届“网鼎杯”网络安全大赛圆满收官。作为全球范围内规模最大、覆盖面最广的国家级高水平网络安全赛事，第二届“网鼎杯”以“最高水平、最大规模、最新技术”为目标。

以赛为机炼技能，真攻实防砺精兵。为国铸鼎强网络，凝心聚力踏新程！11月29日，由国家网络与信息安全信息通报中心、深圳市人民政府、广东省公安厅支持的第二届“网鼎杯”网络安全大赛圆满收官。作为全球范围内规模最大、覆盖面最广的国家级高水平网络安全赛事，第二届“网鼎杯”以“最高水平、最大规模、最新技术”为目标，集结全网安全力量，成功打造网络安全“奥运会”，并开创全球最大规模网安竞赛现场。颁奖典礼上，大赛不仅对一二三等奖获得者进行奖励，还为大赛优秀组织单位、领队及成绩优异的选手进行表彰，全面彰显网安人才价值。

会当凌绝顶，打响网鼎巅峰之战

作为国家级网络安全赛事，2020年第二届“网鼎杯”网络安全大赛集结了来自全国各行业领域的14724支战队，报名参与人数高达50165人。历经四场官方资格赛、2000人超大规模线下半决赛的重重洗礼，第二届“网鼎杯”迎来终极大战。愈战愈勇的50支精英强队不再进行行业分组，统一在同时开启的AWD PLUS+网络靶场挑战双赛场中展开激烈角逐。

“攻防现场”大屏

值得一提的是，大赛组委会基于对全国各行业实际业务的深刻了解和业务场景的积累，采用平行仿真技术深度模拟了关键信息基础设施和重要行业的典型业务场景，并融合大量实际业务安全风险，构成超大规模靶场空间，真实检验这些长期奋战在一线的网络安全骨干的实战能力和风险应急处置能力。

11月28日17:00，经过8小时酣战，第二届“网鼎杯”网络安全大赛总决赛圆满收官。次日，大赛在由深圳市人民政府主办、以“新基建 新安全”为主题的“湾区创见·2020网络安全大会”主论坛上，举行了盛大的颁奖典礼。

第二届“网鼎杯”总决赛获奖名单



公安部网络安全保卫局局长王瑛玮 为一等奖战队颁奖



深圳市政数局局长刘佳晨和公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全 共同为二等奖战队颁奖



广东省公安厅副厅长郭向阳 为三等奖战队颁奖



深圳市公安局副局长景文 为优秀组织奖颁奖



公安部网络安全保卫局处长盘冠员和刘晓宇 共同为网络安全高端人才奖颁奖



深圳市政数局副局长王卓民 为网鼎杯优秀人才奖的代表颁奖



广东省公安厅网安总队总队长陈海波 为杰出领队奖的代表颁奖



深信服董事长何朝曦和永信至诚董事长蔡晶晶 共同为优秀领队奖的代表颁奖

不拘一格降人才，全面彰显网安人才价值

“人是安全的核心”，要打赢未来网络空间这场战争，人才是关键。作为国家级网络安全赛事，“网鼎杯”为各行业安全人员提供实战历练舞台，并在奖杯设计、奖励设置、排名方式等细节之处创新融入对网安人才发现、培养、选拔的思考，为全面彰显网安人才价值，提升关键信息基础设施、重要行业部门等安全实战能力发挥示范引领作用。

在网鼎冠军奖杯上，本届冠军队伍名字和所在单位熠熠生辉的同时，历届冠军的战队信息也被深深镌刻，意味着“网鼎杯”对人才的尊重，荣誉的延续，使命的传承。

不仅如此，在“网鼎杯”总决赛的颁奖典礼现场，大赛组委会还为成绩优异的选手颁发“网鼎杯”优秀人才证书和网络安全高端人才证书，为保卫国家网络空间安全持续发现和沉淀优秀网安人才及先进网安攻防技术。

后续，大赛将根据线下半决赛和总决赛各参赛单位和行业的成绩进行全国网安人才能力横向总排名，并按照不同行业、地区进行纵向排名。通过这种人才实战摸底大考和横纵向排名的方式，为不同行业单位进行重点人才梯队建设提供依据。

网络安全“奥运会”，构筑安全技术交流互鉴新高地

在大赛颁奖典礼上，公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全作为主持人表示，第二届“网鼎杯”受到了全国范围的热切关注与支持，得到了顶尖网络安全企业、顶尖互联网企业、顶尖高校、顶尖科研机构等的鼎力支持，大赛成功开创全球范围内最大规模的网络安全竞赛现场，发现和沉淀了一批优秀网络安全人才和网络安全攻防技术，并在赛事服务、赛题赛制设计等方面树立了网络安全竞赛标准与典范。



颁奖典礼由公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全 主持

作为“网鼎杯”大赛组委会委员、主办方代表，永信至诚董事长蔡晶晶在颁奖典礼上作大赛总结汇报时表示，自1945年冯诺依曼设计第一台计算机并开启信息革命以来，2000人同场攻防竞技的第二届“网鼎杯”线下赛，应该是目前人类历史上最大规模的以计算机为媒介的场地赛。而历史已经证明，场地赛会极大推动某一领域的进步。

大赛以平行仿真技术高度仿真了一个未来的数字城市——“网鼎之城”。在“网鼎之城”中，用超过8000个计算节点和1200余个虚实结合的业务场景，构造了四大关键信息基础设施领域的十四大行业、六千多家单位的数字网络靶场，为实战人才提供最好的演练实践场所。第二届“网鼎杯”通过“最高水平，最大规模，最新技术”的目标，创新网安人才培养长效机制，为国家及各行业选拔、推荐、储备顶尖人才，以此形成连带效应，促进全国各行业网络安全建设。



永信至诚董事长蔡晶晶 作大赛总结汇报

在大赛颁奖典礼的闭幕讲话中，公安部网络安全保卫局局长王瑛玮对“网鼎杯”的圆满举办和取得的丰硕成果表示热烈祝贺。他指出，当今世界正处于百年未有之大变局，网络安全成为大国博弈越来越重要的领域。我们要认真贯彻落实十九届五中全会精神和习近平总书记关于网络安全重要指示精神，全面加强网络安全保障体系和能力建设。对此，他提出四点建议：

第一、深化认识，进一步强化担当。希望以本次大赛为新起点，新契机，进一步深化认识，再接再励，不断取得新进步、新进展，为我国网络安全事业的发展，维护国家安全和网络安全作出新的更大贡献。

第二、总结经验，不断提高赛事水平。“网鼎杯”已发展成为国内规模最大、影响最广的网络安全赛事活动。本届大赛组织有力，内容丰富，效果显著，希望大赛各方认真总结组织经验、竞赛经验，充分运用好大赛取得的成果，把大赛办得一届比一届更好，更有成效。

第三、建立基础，构建专门人才培养体系。网络安全的严峻形势对网络安全人才提出更多更迫切的要求，我们必须采取有力措施，建立完善网络安全专门人才发现选拔和培养使用的长效机制，对网络安全工作，特别是国家关键信息基础设施、安全保护提供强有力的人才队伍支撑。

第四、携手合作，共筑网络安全防线。希望有关部门和社会各界以“网鼎杯”网络安全大赛为契机，牢固树立“网络安全为人民，网络安全靠人民”这一理念，以更加饱满的热情，更加强烈的担当投入到网络安全工作中，共同筑牢维护网络安全的铜墙铁壁。



公安部网络安全保卫局局长王瑛玮 作闭幕讲话

正如奥林匹克作为一种精神和文明，对中国和世界体育的可持续发展产生了积极而深远的影响一样，大赛组委会以这样空前罕见的规模及影响力，打造网络安全“奥运会”，为各行业、各领域守护网络空间安全的战士们，构筑国家级的安全技术交流互鉴新高地，希望“网鼎杯”也能够成为一种精神与文明，鼓舞更多人加入网络强国建设中，让自信从容的国民心态逐渐成长为参天大树，让安全基因融入每个人生活中成为必不可少的生存技能，让网络强国梦全方位汇入中国梦的时代洪流。

实战演练，为国铸鼎，2022年第三届“网鼎杯”网络安全大赛，再见！