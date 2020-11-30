11月28-29日，以“新基建 新安全”为主题的湾区创见·2020网络安全大会在深圳国际会展中心召开。

11月28-29日，以“新基建 新安全”为主题的湾区创见·2020网络安全大会在深圳国际会展中心召开。公安部副部长林锐，中央网信办网络安全协调局副局长、一级巡视员高林，国家密码管理局副局长刘平，广东省政府副秘书长杨鹏飞，深圳市政府副市长聂新平出席开幕式并发表致辞。公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全，国家信息化专家咨询委员会原常务副主任周宏仁，中国科学院院士郑建华，中国工程院院士沈昌祥，中国工程院院士方滨兴，中国工程院院士郭仁忠，加拿大皇家科学院院士罗智泉受邀参会并进行主题分享。

“新基建 新安全”湾区创见·2020网络安全大会在深圳召开

本届大会由公安部、国家密码管理局指导，深圳市政府主办，深信服、华为、腾讯、平安和鹏城实验室协办。旨在打造背靠湾区、立足华南、辐射全国的网络安全盛会，汇聚国内政商学研界的领导、院士、专家等，聚焦5G、人工智能、云计算、大数据等前沿科技应用带来的安全问题进行深入探讨。

公安部副部长林锐代表公安部对大会的举办表示祝贺。他指出，当今时代，网络安全的重要性日益凸显，习近平总书记反复强调，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。党的十九届五中全会明确提出，要建设数字中国、网络强国，全面加强网络安全保障体系和能力建设。深圳市政府在中央有关部门和广东省委省政府的指导下，举办湾区创见·网络安全大会，网络安全领域的专家学者、代表企业和各界朋友共聚一堂，探讨前沿技术，深化交流合作，对于深化科技引领、统筹安全发展、推动网络安全事业发展、服务粤港澳大湾区战略具有积极的意义。

中央网信办网络安全协调局副局长、一级巡视员高林表示，深圳是改革开放的最前沿，希望能把网络安全作为中国特色先行示范区建设的重要内容，在构建网络安全、教育、技术、产业融合发展方面先行一步，在粤港湾大湾区数据要素安全有序流动方面积极探索，在发展新基建、解决新技术安全做出最佳实践。

国家密码管理局副局长刘平认为，密码是世界上公认的保护网络与信息安全最有效、最可靠、最经济的关键核心技术，推进密码的自主创新发展和安全可靠应用是把握新型革命新机遇，培育创新发展新动能，打造网络安全新格局的基础和关键。

广东省政府副秘书长杨鹏飞表示，广东省将继续深入贯彻落实粤港澳大湾区发展规划纲要，加强信息通信网络、重要信息系统和数据资源的保护，增强信息基础设施的可靠性，建立健全网络和信息安全、信息通报预警机制，加强实时监测、通报预警应急处置工作，构建网络安全综合防御体系，推动网络安全改革开放和高质量发展。

深圳市政府副市长聂新平表示，深圳作为一座信息化重要城市，是网络安全重要基地。深圳将坚持安全发展，安全至上；坚持立法先行，制度创新；坚持政企联动，合理攻坚，为全国网络安全事业贡献深圳力量。

会上，“数字政府网络安全产业联盟”正式发布，该联盟由广东省政务服务数据管理局牵头，12家互联网公司、安全企业、高校、机构组成，广东省政务服务数据管理局副局长高尚省、深圳市政务服务数据管理局局长刘佳晨、公安部第三研究所所长黄胜华、国家计算机网络应急技术处理协调中心广东分中心主任周小敏、工业和信息化部电子第五研究所副所长王蕴辉，以及深信服、华为、腾讯等企业代表出席了该联盟启动仪式。



“新基建 新安全”湾区创见·2020网络安全大会在深圳召开

新基建引擎加速 网络安全开启新篇章

新基建是2020年中国经济的热词，加快推进新基建，不仅是当前拉动投资、提振经济的务实之需，更是关乎经济转型、社会发展的长远之计。但从安全角度看，这也意味着安全态势变得更加复杂，安全的范畴也变得更加广泛,漏洞存在于每个地方、攻击可以由世界任何一个地方发起、安全威胁随时都可能影响新基建关键业务的正常运行。

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全表示，新基建来临，维护网络安全的任务更加繁重。未来不仅要从防御角度考虑，还要从对抗角度考虑。以问题为导向，实战化引领，体系化作战，从防御迈向对抗模式，才能深入维护网络安全。

国家信息化专家咨询委员会原常务副主任周宏仁认为，随着数字化、网络化、智能化的发展，网络空间让物理空间在数字空间形成映射，维护网络空间的战略稳定至关重要，成为国家的战略力量之一。网络空间安全战略发展，离不开对国家安全全局的思考，这是一个在理论上和事件上内涵都非常丰富，又比较复杂，需要多学科交叉融合的领域。

“新基建”能否有效发挥作用离不开网络安全，而网安产业的发展，更是产学研企多领域、多范畴、多行业的联动作战。为此，大会联合国内政商学研界的领导、企业家，特别是多位院士专家，从多个维度，为撬动大湾区创新动能、打造网络安全新高地出谋划策。

“新基建 新安全”湾区创见·2020网络安全大会在深圳召开

中国科学院院士郑建华认为，随着数字时代的到来，我们要把外生安全变成内生安全，把信息安全升级为网络空间安全。而网络空间安全的问题需要发挥密码技术的核心作用，利用密码实现身份认证、数据保护、完整性保护，数字签名等数据完整链条的保护。

中国工程院院士方滨兴在“从作用空间视角论新基建的安全”为主题的演讲中讲到，从空间的视角来看，新基建是以“移物云大智”为核心的信息通信集成系统，通过信息的获取、传输、处理来构建智慧城市的城市大脑。其安全形态主要表现在新基建的硬件、代码、数据和应用四个层面，重点在于保障智慧城市系统的采集、传输、计算及服务安全。

中国工程院院士沈昌祥强调，我们要加快推进新基建，加强内循环，保障外循环，必须要构建新基建数字信息的安全保障体系，用主动免疫可信计算保障数字经济高质健康发展。

建设网络安全创新高地 推动粤港澳大湾区数字经济发展

“新基建”将极大地促进数字经济的发展，但同时也给网络空间带来前所未有的安全挑战。深信服科技董事长何朝曦强调，安全建设应面向能力，因为安全的不确定性风险一直存在，且变化很快，所以安全不能只面向静态风险进行建设，应该从面向风险提升为面向能力，面向能力归根结底是要建立起一个在任何时候出现安全问题，都尽量做到提前预防、快速感知、快速响应、快速处置和快速恢复的安全体系，并且整个组织能够不断地学习和进化，做到以“不变”应“万变”。

郭仁忠院士、罗智泉院士、深圳市政务服务数据管理局副局长王耀文及深信服、华为、腾讯、平安的企业代表针对新基建背景下5G、人工智能、云计算和安全产业发展相关的政策以及建设方法、智慧城市建设过程中的安全风险管理、数字货币和移动支付应用场景带来的安全隐患等前沿话题进行了深入交流与分享。

百余位专家共同就新形势下的安全建设趋势、安全最佳实践，以及与人们工作生活紧密相关的新型安全技术等方面的话题进行探讨与分享，联袂为大家呈上一场安全界的智慧盛宴。

当前，正处于“新基建 新安全”的新起点，唯有大量高级别、实战型人才加入，网络安全“战线”才能长固久安。为此，大会引入“网鼎杯”、“TECHSPARK星星之火IT创新大赛”两大网络安全赛事，与大会形成“两赛一会”联动，共同吸引、选拔网络安全高端人才。本次TECHSPARK星星之火IT创新前三甲为北京金睛云华科技有限公司、中科云创（厦门）科技有限公司和上海富数科技有限公司。本届“网鼎杯”共吸引50165名人员参与，虎符战队从14724 支战队中杀出重围夺得“网鼎杯”总冠军。