深信服产业大学正式成立

11月28日，“湾区创见·2020网络安全大会”在深圳国际会展中心拉开序幕，本次大会是首个在大湾区由国家部委指导、地方政府主办的全国性网络安全大会。深信服作为本次大会的协办单位，同时承办了“网络安全人才培养论坛”。

11月28日，“湾区创见·2020网络安全大会”在深圳国际会展中心拉开序幕，本次大会是首个在大湾区由国家部委指导、地方政府主办的全国性网络安全大会。深信服作为本次大会的协办单位，同时承办了“网络安全人才培养论坛”，并有幸邀请到北京赛博英杰科技有限公司董事长&创始人谭晓生先生作为论坛主持人。

在深信服科技联合创始人熊武以及与会高校、企业、顶尖科研机构及行业专家共同见证下，深信服重磅发布“深信服产业大学”，开启了在网络安全及云计算教育培训领域布局的第一步！

国家计算机网络应急技术处理协调中心广东分中心主任周小敏为论坛致辞，并表示对本次论坛寄予深切厚望，希望能给我国网络安全人才工作贡献建设性意见，带来有益启迪，引发深远思考。

深信服科技联合创始人熊武详细阐述了深信服产业大学“1262”的战略布局，即：一个品牌：“深信服产业大学”；两大战略：“双核双循环战略”-网络安全及云计算两大硬核、国内国外人才培养双循环两大战略；六大产品服务：深信服产业教育云平台、校企合作协同育人、政企培训、技术认证体系、大赛竞赛、人才培养基地建设；两大基金：科研合作基金&人才培养基金。熊武表示：“网络安全和云计算人才缺口不断扩大，深信服深耕行业多年，有义务有责任加大人才培养方面的投入，并与政府、高校互补共建，不以盈利为目的，真正把人才培养这个事业做实、做广、做深。”

深信服科技联合创始人熊武，北京赛博英杰科技有限公司董事长谭晓生，中国科学技术大学网络空间安全学院副院长、教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会副主任委员俞能海，四川大学网络空间安全学院、网络空间安全研究院常务副院长陈兴蜀，华中科技大学网络空间安全学院常务副院长、武汉市网安基地校企联合会会长邹德清，东南大学网络安全学院执行院长程光，深信服科技副总裁黄一玲，深信服产业大学校长李洋共同开启本次发布仪式。

会上，深信服同与会高校代表就人才培养达成了高度共识，并第一时间与国内6所一流网络安全学院（分别为西安电子科技大学、东南大学、武汉大学、北京航空航天大学、四川大学、中国科学技术大学）签署战略合作协议。深信服期待与更多的高校展开深入合作，共同助力我国网络安全、云计算产业发展，培养产业职业人才，为国家数字经济建设提供有效保障！

关于深信服产业大学

深信服产业大学是聚焦网络安全及云计算领域的教育、培训、认证产品及服务提供商，是深信服科技人才培养战略的核心组成部分，致力于为全球政府、社会、企业及高校提供专业的、全方位的人才培养解决方案。深信服产业大学将肩负网络安全及云计算领域人才培养的重任，让网络安全、云计算开拓者及守护者无处不在，为国家IT产业保驾护航。