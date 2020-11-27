“湾区创见·2020网络安全大会”明日召开 解读大湾区网络安全内涵

11月28日-29日，深圳将举办首届“湾区创见·2020网络安全大会”，这是首个在大湾区由国家部委指导、地方政府主办的全国性网络安全大会。

11月28日-29日，深圳将举办首届“湾区创见·2020网络安全大会”，这是首个在大湾区由国家部委指导、地方政府主办的全国性网络安全大会。

大会由公安部、国家密码管理局指导，深圳市人民政府主办，深信服、华为、腾讯、平安和鹏城实验室协办，以“新基建 新安全”为主题，聚焦5G、人工智能、云计算、大数据等前沿科技应用带来的全新安全问题。此外，大会同期还将衔接被誉为网络安全“奥运会”的“网鼎杯”网络安全攻防大赛。

逾百名行业大咖聚首深圳，共话网络安全行业创新热点，助力网络安全建设和产业创新发展。本届大会不仅填补了华南地区缺失全国性网络安全大会的空白，更是深圳学习贯彻党的十九届五中全会精神，和习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神的具体行动，致力打造成国内一流网络安全交流平台，为智慧城市和数字政府建设提供安全支撑，进一步推动大湾区全面交流、深度交融。

第一，时代重任，为新基建保驾护航。2020年初，突如其来的新冠疫情席卷全球，各行各业进一步加速数字化、智能化转型的趋势，更让以5G、人工智能、大数据、工业互联网等为主要内容的“新基建”站在风口之上。

由于“新基建”技术创新性更强、涉及面更广、供给链更长，因此面临更大的不确定性，必然会出现新的风险。在推动“新基建”发展的同时，必须做好应对网络风险挑战的准备，为“新基建”保驾护航。

作为粤港澳大湾区核心引擎，深圳具有区位优势与产业优势，此次以信息安全护航数字经济产业发展为目标，举办“湾区创见·2020网络安全大会”，群策群力共谋产业未来的举措，不仅为后疫情时代的经济发展赋能，更为全国信息化产业发展树立样板、积累丰富经验。

第二，政府搭台，产学研企融合联动。“新基建”能否有效发挥作用离不开网络安全，而网安产业更是产学研企多领域、多范畴、多行业的联动作战。为此，在国家相关部委的指导下，大会采取了政府引导、企业牵头、多方参与的方式，邀请方滨兴、沈昌祥、郑建华、郭仁忠、罗智泉等院士，何朝曦、宋端智、马斌、陈建等国内网络安全领军人物，以及深信服、华为、腾讯、平安和鹏城实验室等大湾区网络安全领军企业共话网络安全产业未来。

在助推产业发展的同时，依托深圳初步建成的全过程创新生态链，支持企业在网络安全核心元器件、核心设备和基础通用软件等关键核心技术取得突破，加快网络安全建设和产业创新发展。

第三，“第一资源”，筑牢网络安全智力支撑。发展是第一要务,人才是第一资源。在改革开放初期，深圳率先在全国打破“铁饭碗”，以制度改革广揽人才促发展的城市，在“新基建、新安全”的新起点，更需要广聚天下英才，引进和培育一批具有国际水平和创新能力的人才，为夯实网络安全产业的“地基”提供智力支撑。

大会的召开将让更多的企业和专业人才可以亲身感受深圳市场化法治化国际化营商环境、生机勃勃的创新创业环境和优良的生态环境。通过举办“网鼎杯”、“TECHSPARK星星之火IT创新大赛”两项国内顶级网络安全大赛，还可选拔、引进网络安全高端人才。

第四，RCEP下的深圳机遇，构建数字枢纽。近期，中国与东盟十国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），赋予了深圳构建数字枢纽的新发展机遇。

在双循环新发展格局中，粤港澳大湾区可以依托国内大市场畅通与RCEP区域之间供给、需求、投入产出、物流商流联通效率和便利化水平，在区域一体化合作中发挥更大的作用。同时，RCEP规定了跨境传输数据的规则，并对贸易相关文件材料数字化等领域进行了规范，旨在促进跨境贸易的同时，保护区域内消费者个人信息安全。

可以预见，深圳将迎来保障数字安全环境的新挑战，建设与之配套的金融安全网、电商安全网、数字流通安全网、数字应用安全网，为投资者创造更安全、稳定、开放、透明的投资环境，将是未来新基建的主要方向之一。

40年来，深圳网民规模突破1100万，互联网普及率超过88%，5G基站密度国内第一，5G标准必要专利总量全球领先……为网络安全行业提供高速发展的生态仓。同时，深圳严格落实《网络安全法》，推动《深圳经济特区数据条例》立法，做好关键信息基础设施保护、数据安全管理、网络安全等级保护等工作，努力构建与信息化发展水平相适应的网络安全产业体系和管理服务体系，为网络安全产业的发展营造了得天独厚的大好环境。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。站在新的历史起点上，深圳举办网络安全盛会，是充分发挥政府引导的作用和企业自主创新的优势，整合全市网络安全生态资源，以丰富的形式共同展示深圳网络安全产业整体形象和开放包容的城市魅力，撬动大湾区创新动能、打造网络安全新高地、构建RCEP数字枢纽。