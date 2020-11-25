新华三助成都高新区城市数字大脑建设 让蓉城变得无比“巴适”

成都在人们心中固然是一座历史悠久的城市，而今天的成都同样也是一座现代感十足的城市，这与成都人的热情如出一辙，尤其是各种科技元素的融入，让整个城市焕发了勃勃生机，让人们身处城市之中就能感受到满满的“科技范”与“现代风”。

在中国历史上，成都绝对是一座货真价实的千年古都，可能很多人并不了解，在中国所有城市中从建城之初城址从未发生迁徙的只有成都和苏州，而至今为止城市名称从未发生改变的就仅剩成都这座城市。在沧海桑田的历史变迁中，能够做到这点实属难得，成都真所谓是一座行不更名，坐不改址的悠久古城。

提到成都不得不说饮食，而说到吃，成都的美食更是家喻户晓，火锅、串串香、红油抄手、钵钵鸡、二姐兔丁、夫妻肺片、担担面、麻婆豆腐简直数不胜数，而几乎所有的美食都离不开麻与辣，麻辣可以说是成都美食的灵魂所在，并已经渗入到了每一个成都人的骨子里。

再说说玩，成都的名胜古迹与网红景点同样众多，武侯祠、杜甫草堂、青羊宫、文殊院、春熙路、锦里古街、宽窄巷子、青城山、都江堰、大熊猫基地等，在加上成都周边的峨眉山、乐山大佛、黄龙、九寨沟等，都是全国知名景区，因此成都也被人们形象的冠以了“旅游集散地”的美称。

如今，成都无论在城市规模、人口数量、建设水平等多方面均处于中国西部城市前列，在国家新一线城市排名中，成都名列榜首。并继北京、上海、广州、天津、重庆之后，成为第六座全国中心城市。

如果说成都悠久的历史积淀带给了这座城市以“静”，那么成都人热情与火辣的性格就赋予了这座城市以“动”，而就在这一静一动之间，整个成都再次迈入了历史的新阶段——智慧城市。

历史与科技的融合

成都在人们心中固然是一座历史悠久的城市，而今天的成都同样也是一座现代感十足的城市，这与成都人的热情如出一辙，尤其是各种科技元素的融入，让整个城市焕发了勃勃生机，让人们身处城市之中就能感受到满满的“科技范”与“现代风”。

用成都人的话讲，这座城市处处透着“巴适”，而让这座城市如此“巴适”的背后，其实是有一个智慧的城市大脑在默默地提供着支撑，让成都这座千年古城做到了历史、人文与科技、智能的融合，尤其是成都高新区的快速发展更是直接为成都的整体发展打了一剂强心针。

而整个城市数字大脑的健康运行，更是离不开科技企业的有力支撑，无论从成都的机场、地铁、高速公路等城市交通，还是从医疗、教育，以及企业和政务等城市机构，紫光旗下新华三集团所提供的产品与技术已经广泛而深入的落地于这座城市的方方面面，并始终用数字技术助力城市的高效运行与管理，不断改善着居民的生活质量。

实施“两新一重”目标，让企业及群众享受便捷服务

成都高新区政务服务和网络理政办公室副主任 陶路根（中）

成都高新区政务服务和网络理政办公室政务大数据管理处副处长 陈亮（右）

新华三集团城市数字大脑研究院执行院长 岳鹏（左）

据成都高新区政务服务和网络理政办公室副主任陶路根介绍，“自5月28日成都高新区发布了首批新建项目清单以来，共发布了34个项目，将近180亿的投资，其中财政资金26亿，撬动社会资本将近150亿，并按照多元化的投资渠道来参与高新区的新基建项目，从而带动高新区的数字经济发展，从新基建来提升区域内的社会治理水平，而对产业发展来说，新基建促进了整个成都的数字经济发展。”

另外，据陶路根介绍，通过高新区生态型、科技型企业的带动，承接了一批专业领域项目，同时也通过金融企业的助建，在极短的时间内迅速获得了包括银行、证券等金融机构将近1800亿的资金授信，进一步支撑了成都新基建的发展。

而在新型城镇化建设中，陶路根也指出，“新型城镇化建设是智慧城市建设的一个重要部分，两者发展相辅相成。成都高新区根据地方的实际情况，通过新一代信息技术提升治理水平，让辖区内的企业和群众享受到更便捷与更高效的服务，让民众有更高的获得感，产业得到更好的发展，同时新型城镇化建设要根据各地不同的情况来制定相应的举措，最终达到产业发展更快、民生服务更好、社会治理水平更高的目标。”

让数据多跑路，让群众少跑腿

正是得益于城市智慧大脑的支撑，高新区政务服务中心到目前为止，已经汇聚了包括政府各机关、各单位、各部门的相关政务数据，并实现了对数据的共享，陶路根表示，“以往这些数据都是相对独立的，很难实现互通共享，更无法实现有效利用。而目前将近9亿条数据的汇集，将为今后更广泛的应用打下基础，而在政务服务方面成都已经推出了两项创新。”

第一，因为数据汇聚，通过人工智能（AI）技术，让群众可以随时随地办理各项事务，无需跑来跑去，可以通过在线应用在网上进行办理，同时也可以通过自助终端及传统窗口进行网办。值得一提的是，由于数据的打通，群众不用再多次填写表单，一次填写相关数据后便可进行留存，从而让企业审批等服务效率大为提升。

第二，成都在政务信用方面具有一项新的突破，叫做“守信通”。这项创新可以让守信的企业和居民能享受到更多、更好、更便捷的服务。“守信通”也是基于目前政府审批领域内的一项重要探索，是专属政府服务的一个产品，正是因为汇聚并打通了政府部门的多项数据，通过对数据的汇聚、抓取、分析，从而可以对企业和群众做出精准画像，判断企业与个人是否实现所承诺的相关事项，并通过数据跟踪监督企业或个人是否履行了承诺，这项创新直接缩小了事项联合监管的范围，这都要得益于对数据共享的突破与创新。

成都高新区政务服务和网络理政办公室政务大数据管理处副处长 陈亮

另外，对于敏感数据的使用与保护，成都高新区政务服务和网络理政办公室政务大数据管理处副处长陈亮表示，“用于政府管理和政府治理类的数据，即公安、政法和税务等敏感数据，有一套自己的数据运行规则，并不是所有的业务体系和业务流程都能够使用到这些数据，而是根据应用场景来触发数据的使用，由此保证数据的安全。总的来说，这部分数据的开放和使用是有非常严格的规定与限制。但同时我们也在探索向社会开放更多的数据，比如一些不涉密的地理信息、人员信息，包括在疫情当中的人员管理的数据，这些都是能够促进企业发展的一些数据。”

成都高新区项目展示

有力支撑城市数字大脑建设

新华三集团城市数字大脑研究院执行院长岳鹏指出，“成都可以说是新华三的第三个总部，今年投资了10亿，有3个研发中心在成都高新区。成都高新区跟新华三可谓是“相知相恋”，而在整个城市数字大脑的建设与后期维护中，新华三发货了重要力量，而智慧城市建设这些成绩更得益于整个高新区的营商环境，就是政府、企业、民众之间达成的一种高度互信，在这方面成都高新区给了新华三非常大的支持。”

比如，我们通过“守信通”这样一个平台，把分散在政府不同部门的企业数据进行汇总，同时多维度的去评价企业的绩效，让骗投等情况越来越少，同时企业越遵守信用，相应分值就会越高，今后办事业务也会越来越方便。这也是新华三在成都高新一直在不断探索和努力的一个方向，希望通过这种信用体系的不断构建来减少社会的交易成本。

另外，对于成都疫情的防控工作，据岳鹏介绍：最初，新华三在成都推出了1+3+N的理念，在还没有健康码的时候，靠一个路径信息去排查并做到一级预案，这是新华三配合成都政府去探索出来的一种应急保障能力。之后，新华三又把视频监控等能力引入进来，通过对人员体态、背影的一系列识别来做密接的进一步排查。

可以说，城市数字大脑在成都智慧城市建设中发挥了至关重要的作用，从建成9个月以来，已经承载包括经济运行、重大项目、环保、应急指挥、政务服务等众多城市领域，今年还会继续推出新的项目，包括无人机、金融科技等领域。后续，新华三会继续配合成都高新区持续数据会战，完善多维度的数据汇聚开发出更多应用。另一方面，新华三会进一步帮助成都市相关职能部门共同解决管理当中的难点，深入挖掘数据带来的潜力，为智慧社区实现智慧化管理，进而提升群众的“智享生活”，让企业和居民充分享受到智慧城市所带来的便利与智能。