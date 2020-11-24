盘点：2020年最酷的10家边缘计算初创公司

根据市场研究公司IDC的预测，到2024年全球边缘计算市场规模将达到约2500亿美元。到2024年所有边缘计算的支出中，服务所占份额将达到46％，其次是硬件占32％，然后是边缘相关软件占22％。

边缘的创新

根据市场研究公司IDC的预测，到2024年全球边缘计算市场规模将达到约2500亿美元。到2024年所有边缘计算的支出中，服务所占份额将达到46％，其次是硬件占32％，然后是边缘相关软件占22％。这给众多边缘计算初创公司带来了机遇，这些公司致力于帮助企业收集、保护和处理那些正在迅猛增加的边缘数据。

但是对于不同的企业和初创公司来说，“边缘”有很多涵义。对某些公司来说，边缘意味着将计算、存储和数据分析扩展到新的位置，例如医院停车场或者疫情催生的路边零售店。对某些公司来说，边缘不仅指分支机构，还指员工在线办公的任何位置，甚至是加重。企业通常需要与多家供应商合作，来解决边缘相关的问题，包括安全访问服务边缘（SASE）供应商、边缘计算应用自动化软件供应商和边缘托管供应商，等等。

下面就让我们来看看今年这10家最热门的边缘计算初创公司，其中既有市场新手，也有积累了几年经验的新贵。

Aarna Networks

首席执行官、联合创始人：Amar Kapadia，

Aarna Networks是一家专门从事5G和边缘计算应用自动化软件的公司，面向企业提供一套开源的、与供应商无关的解决方案。

Aarna Networks总部位于美国加州圣何塞，成立于2017年，提供的多集群业务流程平台（AMCOP）用于对5G网络服务和边缘计算应用进行业务流程、生命周期管理以及实时策略驱动控制环实施自动化。Aarna Networks是一家渠道友好型公司，通过VAR进入市场与企业客户建立联系。

Ananda Networks

首席执行官Adi Ruppin

作为刚刚进入边缘网络市场的新手，Ananda Networks是一家由网络和网络安全企业家创立的公司，今年刚刚走出隐身模式。

Ananda Networks位于美国旧金山，专注于分布式计算，帮助企业创建专用网络以连接所有用户，不管这些用户的位置在哪。今年8月，Ananda Networks发布了旗舰产品——Secure Global Lan（SG-LAN）解决方案，并宣布在种子轮融资中获得了来自MizMaa Ventures、Citrix Systems、Gefen Capital、Cyber Mentor Fund、GreatPoint Venture、韩国网络安全公司Jiran、J-Ventures和个人投资者的资金。

Cato Networks

首席执行官、联合创始人：Shlomo Kramer，

Cato Networks致力于在边缘提供软件定义的WAN（SD-WAN）和安全性，自称是一家SASE提供商。Cato的Edge SD-WAN设备Cato Socket采用了两种零接触模型，可以在几分钟内启动并运行起来；Secure Access Service Edge（SASE）则是将网络和安全点解决方案功能整合到一个统一的云原生环境中服务。

今年8月，Cato完成了目前为止最大规模的一轮融资，获得7700万美元，总融资金额累计超过2亿美元。Cato表示，尽管目前面临全球性挑战，包括COVID-19新冠病毒大流星，但预订量仍然增加了220％，并在2020年第一季度取得了非常强劲的增长。这家成立有5年时间的公司，采用了完全依赖渠道合作伙伴开展业务的模式。

EdgeMicro

创始人、首席执行官：Mike Hagan

EdgeMicro成立于2017年，专注于提供边缘托管数据中心及其专有的Edge Traffic Exchange技术，该技术用于促进蜂窝无线电、缓存数据和计算服务之间的直接本地IP访问。

EdgeMicro总部位于丹佛，它的边缘数据中心可以位于任何光纤点例如停车场和屋顶。 EdgeMicro提供站点位置、工程和设计、安装、调试、维护和监控方面服务。今年8月，EdgeMicro宣布将在克利夫兰、印第安纳波利斯、孟菲斯、休斯敦和匹兹堡开放5个新的微型数据中心。

Edgeworx

首席执行官：Farah Papaioannou

Edgeworx成立有三年时间了，一直致力于通过ioFOG引擎将Kubernetes引入物联网边缘，该引擎允许客户使用开源技术在任何端点上运行任何软件。ioFOG软件与Kubernetes无缝集成，使Kubernetes能够一直协调微服务直至边缘。Edgeworx表示，自己的边缘原生基础设施工具和平台让开发人员和运营商能够将他们的云扩展到边缘位置。

这家总部位于美国加州圣何塞开源软件初创公司，推出了一款名为Darcy的新型AI摄像头，可以检查发烧和相关症状（甚至是在戴口罩的情况下），帮助学校和企业安全复工复学。

Infiot

联合创始人、首席执行官：Parag Thakore

边缘网络公司Infiot今年10月走出隐身模式，当物联网应用和远程办公需求空前高涨的时候，它凭借一种新的边缘网络和连接方法崭露头角。

Infiot是由几位网络和SD-WAN行业资深人士于2018年创立的，今年在A轮融资中获得了来自Lightspeed Venture Partners、Neotribe Ventures、Westwave Capital和Harpoon Ventures等投资方的1500万美元。这家总部位于美国加州的初创公司表示，将把这笔资金用于创建渠道——Infiot的主要市场通路。

Pensando Systems

首席执行官：Prem Jain

边缘云初创公司Pensando Systems致力于创建企业和云计算的新边缘服务模型。Pensando Systems得到了思科前首席执行官John Chambers的支持，打造的平台采用了定制的可编程P4处理器Capri，经过优化可以执行一个交付云、计算、网络、存储和安全服务的软件堆栈，以最低延迟和更低能耗要求上实现云的规模。

这家位于美国加州米尔皮塔斯的初创公司成立于2017年，在今年11月宣布获得Qualcomm Ventures的投资，这笔资金将被用于扩展至5G和服务提供商市场。

Vapor IO

创始人、首席执行官：Cole Crawford

Vapor IO在2015年走出隐身模式，推出的Kinetic Edge平台可以提供边缘托管、边缘交换和边缘网络服务。Vapor IO融合了软件定义的网络边缘技术，以消除用户和应用之间不必要的延迟。

这家总部位于美国德克萨斯州奥斯汀的边缘计算初创公司在今年1月获得了9000万美元的融资，这笔资金将用于在2021年底前把Kinetic Edge平台推广部署到美国36个主要城市。

Versa Networks

首席执行官:Kelly Ahuja

专注于安全性的SD-WAN公司Versa Networks是SD-WAN和SASE领域中的一个新星。在市场整合导致市场萎缩的情况下，SD-WAN和SASE却一直是相互独立的两个市场，市场竞争没有放缓Versa Networks的发展步伐。

今年6月，Versa Networks推出了Versa Secure Access，一款基于云的产品，可以为渠道合作伙伴提供可扩展的远程访问服务，让客户安全地连接到私有云和公有云中的应用。该产品也是Versa不断扩展的解决方案组合的一部分，该解决方案整体旨在帮助企业转变其基础设施，实现远程办公，让用户能够从任何位置访问应用，而不仅仅是园区内或分支机构。

Zededa

首席执行官：Said Ouissal

边缘编排公司Zededa以云服务的形式提供对边缘的集中式可见性、控制和保护。这家位于美国加州圣塔克拉拉的初创公司旨在通过边缘虚拟化软件加速物联网和人工智能的采用，从而使在边缘部署应用变得更加轻松。为了做到这一点，首先是Zededa的Edge快速控制工具开始，提供一键式微软Azure物联网边缘支持、零接触配置以及对所有部署的完全可见性和控制力。

Zededa成立于2016年，是由几位前Arista Networks、Pivotal和Juniper的工程师和高管创立的。