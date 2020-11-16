“安全世界 5正当时” 亚信安全2020第五空间战略发展高峰论坛成功举行

昨日，由亚信安全主办的“安全世界 5正当时”2020第五空间战略发展高峰论坛在北京盛大举办。来自政府、运营商、金融和能源等关键信息基础设施行业的负责人，生态合作伙伴出席本次活动“共启安全数字世界”。

昨日，由亚信安全主办的“安全世界 5正当时”2020第五空间战略发展高峰论坛在北京盛大举办。来自政府、运营商、金融和能源等关键信息基础设施行业的负责人，生态合作伙伴出席本次活动“共启安全数字世界”，聚焦5G时代“第五空间”面临的数字威胁与挑战，结合当前新基建背景下的网络安全产业发展趋势展开热议。

亚信安全作为“懂网”又“懂云”的安全公司，在会上回顾启航5年历程的同时，重磅发布了“AI²亚信安全智能框架”，以全新的安全架构，为客户提供应对5G云网时代的整体安全防控能力以及智能的安全防护能力。

5G云网安全：阻断、控制、免疫三大能力

随着行业应用不断拓展、产业协同加速推进，正式商用一年的5G，改变着人们的生产生活，无数个数字化的场景正围绕5G形成，这在2020年，尤其是“数字抗疫”之后变得尤为明显。

场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声表示：“数字化的人进化为场景化的人，以人为中心的连接深入，5G商业进入场景化互联新篇章。场景时代，数据流动的可信、安全将定义企业新竞争力，以亚信安全为代表的企业正在推动以场景驱动的敏捷协同安全网络的构建，以实现数字生活的安全可信、友好可持续。这让我们拥有免于恐惧的自由，也让我们看到数字大航海的曙光。”

场景实验室创始人、新物种实验计划发起人 吴声

5G网络是为了感知世界而设计，是有视觉、嗅觉和听觉的生命体，可以感知自然，感知一切。5G也是一切商业的前提，能够以各种非接触的方式感知商业状态，带来无所不在的数据。当世界被感知后，数据将成为新世界的海洋，风险的暗流在深处涌动。

亚信联合创始人、宽带资本董事长田溯宁认为，5G 带来的滚滚数据洪流 ，正在汇聚为数据的海洋，我们要探索、征服它，开始一个新的“地理”大发现的时代。

这是一次新的“地理”大发现

针对5G时代的到来，田溯宁谈到，5G 的云网安全，需具备三个网络安全能力：阻断能力、控制能力、免疫能力，才能征服数据的海洋，到达智能世界的彼岸。

亚信联合创始人、宽带资本董事长 田溯宁

安全的发展随着时代的更迭而演进，“电力开关”的阻断能力赋予人类安全驾驭电流的能力，掀起了第二次工业化高潮。“刹车控制器”的控制能力赋予人类安全操纵现代化交通工具的能力，提高了生产效率。人类文明的生生不息，是因为人类免疫系统赋予人类健康的能力。而在云网时代，在5G带来的数据海洋中，只有具备阻断、控制以及免疫的三大核心能力，我们才能征服数据的海洋，到达数字时代“新大陆”。

5力联动：护航第五空间安全成为产业共识

当前，网络空间作为与海陆空天并列的人类活动“第五空间”，已经成为维护国家安全的战略要塞。本次峰会从政策解读层、行业需求层、数字化应用层分别邀请业界代表，解读数字世界安全之道，共建更安全的网络空间。

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全表示，7月22日，公安部出台1960号文件，提出网络安全 “新目标、新理念、新举措、新高度”的“四新”要求。核心内容则是“三化六防”措施的落实，三化即实战化、体系化、常态化，六防即动态防御、主动防御、纵深防御、精准防护、整体防控、联防联控。当前网络安全工作，应按照问题导向、实战化引领原则，从防御迈向对抗，组建网络安全“航母战斗群”，实现网络安全的体系化作战。

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长 郭启全

重视5G安全、提升防护水平刻不容缓，可以说没有5G的安全，就没有产业的安全。中国移动信安中心副总经理袁捷表示：”中国移动立足运营商‘网络+安全’的优势和特性，总结了以‘安全网络’为核心理念的5G安全体系，具有安全与网络共生、安全贯穿全程全网的特点，可解决网络安全‘可控、可达、可知’三重防护难题。中国移动将在5G安全基准规范、5G安全防护能力、5G安全创新应用等方面继续发力，与合作伙伴一起共建5G安全的繁荣生态，共创数字经济的美好未来。”

中国移动信安中心副总经理 袁捷

中国光大银行信息科技部总经理史晨阳认为，数据深深地改变了商业银行经营服务的理念，其不仅让我们获得了预测未来的能力，还让我们得以提升信用、增进对于客户的了解。而随着银行开放化、线上化、场景化的进一步深入，银行承受着资产暴露面扩展、系统漏洞增多、数据黑色产业链等带来的巨大挑战。在此背景下，光大银行将积极参与到安全金融生态之中，提升网络安全防护能力和意识，与合作伙伴携手共筑开放共赢的金融生态，共同打造稳定的金融环境。

中国光大银行信息科技部总经理 史晨阳

“电力是国家最为重要的关键信息基础设施，要做好在极端情况下应对网络战的准备。”国家电网互联网部副主任樊涛表示，国家电网正在切实落实国家在网络安全方面的相关要求，制定网络安全规划，并不断加强各方协同、提升实战能力，完善全场景网络安全防护体系，强化核心技术、核心产品、核心代码等方面的自主可控、构建安全防线。

国家电网互联网部副主任 樊涛

VMware中国区总经理王冰峰表示，网络安全就像是矛与盾的对抗，由于有人的参与，所以对抗绝对是永无止境的。在新的安全形势下，单一的防护手段已经失效了，我们需要统一协同的防护手段，构建安全联邦或者统一安全，这也要求从企业、行业协会，乃至国家的层面来实现各个安全技术之间的协同，形成以情报为驱动的防御网络。另外，我们还需要引进人工智能、机器学习、大数据等技术，这样才能够真正了解威胁的真实面目以及其意图，并进行针对性防护。

VMware中国区总经理 王冰峰

安全世界，5正当时

5年来，在云安全、身份安全、终端安全、威胁情报、安全服务、态势感知等领域取得市场优势的同时，亚信安全积极配合国家网络安全工作，参与了历年两会、APEC会议、G20峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作。另外，还成立亚信网络安全产业技术研究院、5G安全协同创新中心，将研究成果迅速转化生产力，推动着网安产业的创新和变革。

启航5年，亚信安全承继了亚信20余年精准敏锐的运营商服务市场洞察和数字化服务经验，经历了从信息时代跨越到5G时代的巨大变革，其角色也从“网络建筑师”蜕变为“产业互联网护航者”。

为产业护航，为客户成功

亚信安全总裁陆光明表示：“5G的发展对行业是革命性的，在5G时代，网络中台能力的赋能、AI中台的助智、云网安全中台提供的保护能力，会成为各行各业数字化转型中，支撑业务和数据转型的核心支撑。为了全面化解5G云网场景下安全风险、满足用户安全性需求，亚信安全提出了‘安全定义边界’的发展理念，依托AI²安全框架，建立起全网安全免疫系统，为关键信息基础设施护航，为客户成功。”

亚信安全总裁 陆光明

云网改变世界，安全定义边界。企业业务数字化转型颠覆网络安全服务的设计模式，传统的网络安全方案已经无法解决日益复杂的安全问题，更无法满足多层次防御需求以及对数据资产的感知和预知能力。能够将网络安全产品能力拉通联动的AI²亚信安全智能框架，将解决5G云网时代的核心问题。

亚信安全CDO吴湘宁针对AI²亚信安全智能框架，通过多层次立体化协同联动机制，发布云网安全中台、XDR2.0、泛在身份一体化、超洞察威胁情报和5G MEC安全五大创新安全方案，以满足5G云网安全所需的威胁阻断能力、安全控制能力和风险免疫能力。

云网安全中台：实现用安全能力打通全业务链，具备六大核心安全能力：设备纳管、整合与编排、决策与自动处置、服务化、能力开放和安全业务输出。





XDR2.0：在原有1.0的基础上，通过端点安全、身份安全、网络及邮件等安全产品汇聚了行为数据、资产数据和漏洞数据。发挥亚信安全在AI上的技术优势，通过机器学习达成威胁认知，实现AIOps辅助运维。





泛在身份一体化：强调身份即安全，以业务为导向，按身份进行访问控制，贯穿所有业务应用，原生身份数据和隐私保护，建立云网环境全域身份管理系统。





超洞察威胁情报：具备威胁知识库、网络空间测绘库、情报搜索引擎、威胁报告、病毒库更新、黑白名单管理、资产漏洞扫描、产品联动八大模块，可以提供威胁情报云服务以及API接口，为网络安全产品赋能。





5G MEC安全：通过将端点、网络、身份等安全能力进行整合，以安全网元或SDSec方式布署，达到电信级高可靠、高性能、高可管的要求，通过业务编排实现5G MEC网络的安全防御、检测、防护和响应。

亚信安全CDO 吴湘宁

5动未来：共启安全数字世界

5G金融、5G医疗、5G通信……以5G为代表的新应用场景开启了万物互联新时代，人类社会将进入万物连接的时代，各行业迈入全面数字化。新产业、新业态、新模式正加速与各行业渗透融合。这给亚信安全所代表的网络安全产业，赋予了更加重要的使命和责任。

数字世界是高效的，但数字世界也是脆弱的，更好的数字世界需要更安全的加持。本次高峰论坛的举办，进一步推动了数字世界共商、共建、共享、共安全的发展理念，共启安全数字世界，扬帆数字航海时代。