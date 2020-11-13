华为杨超斌发布面向“1+N”目标网的5G全系列解决方案

华为提出“1+N”5G目标网，全频谱向5G演进，以中频大带宽为核心构筑一张普遍覆盖的宽管道基础网；利用其他频段构筑差异化优势，实现N维能力按需叠加。

【中国，上海，2020年11月13日】2020全球移动宽带论坛期间，华为无线网络产品线总裁杨超斌提出面向未来的“1+N”5G目标网，并发布了支撑“1+N”的5G全系列解决方案，构筑5G极简网络。杨超斌表示：“共创5G未来黄金十年之路，需要全频谱走向5G，构筑1个普遍覆盖的宽管道、N维能力按需叠加的极简目标网络。”

5G不仅仅是通信技术的升级，更代表了新商业、新生态、新机遇。相比4G，5G业务更加多元化，需求也更加差异化。人的连接，需要一张连续大带宽网络，能够提供跨代体验，并大幅降低bit成本；物的连接，同样需要一张普遍覆盖网络，支撑物联终端的海量连接；行业联接，则率先发生在局部场景，需要灵活大上行、低时延和高精度定位等能力按需部署。为满足这些差异化的需求，华为提出“1+N”5G目标网，全频谱向5G演进，以中频大带宽为核心构筑一张普遍覆盖的宽管道基础网；利用其他频段构筑差异化优势，实现N维能力按需叠加。

构筑“1”张普遍覆盖的宽管道基础网

千里之行，始于足下。体验是实现5G业务跨越式发展的基础。5G网络必须能够降低bit成本，为用户提供连续的跨代体验。中频大带宽结合Massive MIMO，正是这个普遍覆盖宽管道的核心。

全球规模部署的结果证明，TDD大带宽M-MIMO已成业界共识。TDD中频 M-MIMO实现了与1.8GHz共站同覆盖，并提供了相比4G至少10倍的体验提升。同样的硬件不同算法，性能差异很大。算法作为M-MIMO的性能基础，在商用网络的性能表现上起着至关重要的作用。领先的算法使得华为承建的5G网络在用户体验和小区容量方面都全面领先。面向未来，华为持续创新，通过AHR（自适应高分辨率）算法，进一步提升华为Massive MIMO性能，在高用户密度、高干扰强度场景下，实现用户体验与小区容量大幅提升。上下行解耦方案解决了TDD中频段上行覆盖短板，在实现M-MIMO的上行覆盖提升6~7dB的同时，下行覆盖提升2~3dB。现场还发布了多频段的上下行解耦商用解决方案，包含3.5GHz/3.7GHz与1.8GHz/2.1GHz/700MHz，2.6GHz与1.8GHz/700MHz，以及4.9GHz与2.3GHz等组合。

针对部分市场天面空间极度受限的场景，去年华为推出业界首款Blade AAU，以简驭繁将Sub-3G和32T32R Massive MIMO集成一体，解决单天面5G Massive MIMO的部署难题 。今年，华为创新发布业界首款支持64T64R Massive MIMO和Sub3G全频段合一的Blade AAU Pro解决方案，基于独特的透明天线技术，实现64T64R Massive MIMO和Sub3GHz全频段的极简部署，持续降低站点部署成本。

应对部分TDD大带宽获取困难或容量重载的市场，华为推出了业界首款FDD M-MIMO，大幅提升小区容量至4T4R网络的3~4倍。华为创新的Meta超材料阵子设计和超小型PIM-Free滤波器技术，使得FDD M-MIMO幅面宽度小于500mm，工程规格达到与TDD M-MIMO相当。

“通过全系列的中频段M-MIMO解决方案，配以先进的软件算法，华为可以帮助运营中围绕中频构建一张普遍覆盖的宽管道基础网，兑现跨代的极致用户体验”，杨超斌表示。

围绕“N”简化部署，实现叠加优势

除了大带宽中频段，运营商普遍还有多个FDD频段或SUL频段。这些频段是构筑差异化优势的关键，同时需要解决频段碎片化，通道/扇区多样化，频段生命周期差异化等问题。“如何实现多而不杂、繁而不乱，简化部署达成叠加优势，是关于“N”的创新重点”，杨超斌表示。

在今年的MBBF，华为发布了超高集成度的 Blade Pro系列产品，适配FDD多场景灵活部署。其中，Blade Pro超宽频RRU，首次实现低三频合一、中三频合一，将FDD全频段部署所需要的RRU数量减少2/3。简化多频部署的同时，超宽频RRU还可以通过多频功率动态共享，帮助运营商降低多频能耗。Blade Pro灵活通道方案，结合业界首款数字化SDA天线+8T8R RRU，适配多场景灵活部署。在高容量场景，可以配置为多T多扇区实现容量提升，在多扇区覆盖场景，一个模块支持2个4T4R或者4个2T2R，实现交通线、管塔站等场景的灵活部署。

在宏基站基础覆盖的基础上，杆站能够在宏站建站困难的区域进行补盲吸热或者上行增强。华为全新推出EasyMacro 3.0首次实现FDD 4T4R和TDD8T8R合一，也可支持上下行解耦极简部署，BookRRU 3.0实现TDD 和FDD双频4T4R，系列化极简方案支撑运营商实现5G快速补盲吸热。针对室内行业场景，华为提供了LampSite EE套件解决方案。LampSite EE套件，可以按需提供分布式Massive MIMO、超级上行、高精度定位等ToB能力，满足ToB行业场景化、差异化的需求。

“1+N”走向自动驾驶网络

在走向1+N目标网的过程中，也存在着众多挑战，如toB多能力如何按需部署，2/3/4/5G多制式运维效率如何提升，用户体验和网络能耗如何均衡、多维度能力如何实现联合优化（时延、带宽、上行、下行），网络切片按需提供能力与频谱效率如何平衡等。基于人工智能，网络逐步走向自动驾驶，是5G时代应对运维复杂度的最佳途径。

针对这些挑战，华为持续创新，在MAE（MBB Automation Engine）自动驾驶网络解决方案的基础上，发布了系列化的全新解决方案。其中，5GtoB Suite方案，提供智能精准规划，极简按需开通和主动端网运维三大功能，实现行业SLA需求的无缝对接，复杂场景的自适应部署以及SLA实时监控与故障预测，助力5GtoB行业数字化部署。5G WTTx Suite方案，提供可信的放号检查，精准的网络容量预警和扩容指引以及网络评估和线路管理，大幅提升5G WTTx业务的运维效率。PowerStar基于AI实现基于话务的智能载波管理、基于能效的反向MLB（Mobility load balancing）节能和基于KPI的体验分级节能，通过多频多制式的节能协同，大幅降低网络能耗。PowerStar在商用现网验证的结果也表明，PowerStar带来“1+N”能效和体验的双优，实现15%能耗降低的同时，网络流量提升了10%。

“等闲识得东风面，万紫千红总是春”。做强网络，创造机遇，开启5G的黄金十年。华为已经为1+N极简5G网络，准备好全系列解决方案。