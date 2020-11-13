MBBF2020：北京联通携手华为发布5G Capital创新项目成果
来源：业界供稿 2020-11-13 09:13:41
关键字： 2020全球移动宽带论坛 华为 北京联通
北京联通与华为通过落地5G Capital 联合创新项目（六大创新解决方案先试先行、四大智慧业务价值兑现、两大样板点打造），共同构筑了一张5G匠心网络
[中国，上海，2020年11月12日] 2020全球移动宽带论坛期间，在北京联通&华为5G Capital发布会上，双方以“三生万物 智慧同行”为主题，发布了5G Capital创新项目成果，并携手宜通世纪、腾讯等产业伙伴启动5G Capital Cube魔方，共同构造端到端网络能力及合作共赢的生态环境。
中国联通北京市分公司副总经理杨力凡、中国联通北京市分公司副总经理王传宝、华为5G产品线总裁彭红华、北京宜通科创科技发展有限公司副总经理兼首席技术官刘玮、腾讯云游戏技术运营负责人付亚彬发表了5G Capital相关主题演讲。
中国联通5G共建共享工作组组长苗守野、中国联通研究院副院长迟永生、中国联通网络技术研究院首席科学家唐雄燕、华为DIS产品线总裁陈传飞、华为中国区无线与云核解决方案部部长周易共同参与了魔方启动仪式。
三生万物，智慧同行
北京作为首善之区，政治地位高、用户要求高、环境标准高、可靠性要求高。围绕“构造核心能力，赋能千行百业”为目标，北京联通从2018年首个5G基站在海淀开通到今年5G切片运营平台正式亮相，展开了卓有成效的创新与实践。在不断前行的过程中，北京联通对于5G的认识也在不断升华。
杨力凡在发布会中表示：“回顾一路上走来的历程，我们始终坚持的是进取、创新、科学的精神。三生万物，通过网络、技术、平台三方面来构造核心能力，对外做好业务、技术、质量三个卓越；对内维护、优化、共享到位；运营商、设备商、合作伙伴三方齐发力，全力构造端到端的网络能力及合作共赢的生态环境，为用户提供最好的5G体验和服务。”
会上，中国联通北京市分公司网络部副总经理杨鹏、中国联通北京市分公司网优中心&5G创新中心副总经理肖瑞、中国联通北京市分公司数字化部副总经理徐锐分别从网络、技术、平台三方面全面阐释如何构造北京联通5G核心能力。并在现场展示了5G Capital在国家大剧院、金融街、长话大楼等多个地标5G各维度网络能力以及一触即达的运营平台。合作伙伴依托北京联通网络能力及平台资源，分别就智慧工地、视频压缩、云游戏等方面如何赋能相关产业发展进行了详细阐述。
“5G改变社会，新业务拓展对网络服务提出了更高的要求。网络本身不是产品，如何为客户提供切实感知的服务。这就需要我们促进行业生态发展与合作，全力打造一触即达的网络、一个大生态合作、一个大市场运营、一站式管家服务、一套CT/IT系统，构建行业有机融合的新生态。”王传宝在发布会中表示：”北京联通将持续发力，以平台、技术、网络为基础，协同产业生态各方，与智慧同行。”
厚植5G“沃”土，5G Capital联合创新
2020年是5G运营的元年，质量成为主要指标。如何让5G飞入北京千家万户、如何让5G奔入千行百业成为主要课题。在过去半年里，北京联通与华为通过落地5G Capital 联合创新项目（六大创新解决方案先试先行、四大智慧业务价值兑现、两大样板点打造），共同构筑了一张5G匠心网络，并在落地案例过程中广邀合作伙伴深度参与、共同开发，在北京构建了5G产业沃土，完善5G从应用、终端、网络、到商业的端到端模式，树立全球的5G标杆。
在个人体验方面，双方致力于打造优质体验样板点，包括北京金融街样板点、首都机场和大兴机场精品体验网；在行业应用方面，双方联合行业伙伴使能智慧园区、智慧工地、智慧医疗、智慧场馆、智慧教育等行业应用，推动5G在行业探索中端到端落地。在创新解决方案方面，双方今年共同完成打造室外千兆、室内千兆的体验，并通过统一的云平台和端到端切片助力拓展行业应用。其中下行载波聚合、超级上行和室内分布式Massive MIMO已经在当前的网络中进行了技术验证，取得了一些实际的效果，正有力支撑北京联通进行业务边界的探索。
彭红华表示：“华为与北京联通将持续合作，以5G的技术创新提高整个城市的运行效率，加速城市数字化进程，并通过5G的业务创新，用现代化的手段传播古都特有的魅力。我们希望和北京联通，以及业界广大的合作伙伴，与智慧同行，在技术、标准、生态和商业模式上进行持续探索，共同点亮5G Capital，共同构建万物互联的5G健康生态系统。”
2020全球移动宽带论坛，华为携手全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体分析师等ICT行业精英共同分享对于全球行业趋势和热点话题的思考，共同探讨如何通过5G、AI等ICT技术持续创新为人类社会进步做贡献，推动产业发展和生态建设，实现合作共赢。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/minisite/mbbf2020/cn/