MBBF2020：北京联通携手华为发布5G Capital创新项目成果

北京联通与华为通过落地5G Capital 联合创新项目（六大创新解决方案先试先行、四大智慧业务价值兑现、两大样板点打造），共同构筑了一张5G匠心网络

2020全球移动宽带论坛，华为携手全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体分析师等ICT行业精英共同分享对于全球行业趋势和热点话题的思考，共同探讨如何通过5G、AI等ICT技术持续创新为人类社会进步做贡献，推动产业发展和生态建设，实现合作共赢。欲了解更多详情，请参阅：https://www.huawei.com/minisite/mbbf2020/cn/