华为丁耘：最大化无线网络价值，迎接5G黄金十年

今天，在2020全球移动宽带论坛（Global MBB Forum）上，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表了题为《最大化无线网络价值，迎接5G黄金十年》的主题演讲。

今天，在2020全球移动宽带论坛（Global MBB Forum）上，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表了题为《最大化无线网络价值，迎接5G黄金十年》的主题演讲。丁耘指出，未来十年将是全球5G产业高速发展的黄金时期。整个产业链需要坚定信念，建设好5G网络，利用好5G网络，共创共享产业价值。

丁耘发言全文如下：

尊敬的各位来宾，大家中午好！欢迎参加第十一届全球移动宽带论坛。去年10月华为在瑞士举办MBBF的时候，全球5G刚刚起步，中国5G还未正式商用放号。一年之后的今天，我们又齐聚一堂，总结5G产业已经取得的成就，共同探讨如何最大化无线网络价值，共迎5G黄金十年。

-5G产业生态已成熟-

当前，5G网络已经成熟。全球已经有110+张5G商用网络，覆盖了全球70%以上的GDP。5G终端生态的发展速度也远超预期。中国每月5G智能手机的销售量超千万台，千元5G手机在今年已提前出现。预计5G用户数即将迎来新一轮的高速增长。



得益于此，领先运营商已经享受到了5G带来的数据红利。通过多量纲套餐设计，以及5G消息、5G新通信等业务升级，5G用户的ARPU值实现了不同程度的增长。

随着套餐流量的增加，用户不再过多关注数据流量的消耗，这使得传统业务焕发新生。短信业务将率先升级为5G消息，到2025年，我们预计仅在中国就有数亿5G消息用户，为运营商带来千亿人民币的收益。而传统语音业务将升级为5G新通信（Enriched Calling），可在通话前提供视频彩铃服务，在通话中提供视频客服。根据公开数据，截止目前，此服务在中国已突破1.2亿的规模，月累计播放超45亿次。

-面向个人用户建设5G精品网-



为了最大化网络价值，加速5G商用成功，需要通过建设5G精品网，让更多用户选择5G网络，让更多用户喜爱使用5G网络。

我们认为，无线网络的价值与网络覆盖和用户体验成正比，与网络TCO成反比。良好的网络覆盖使手机随时随地接入5G服务，极致体验让用户数据下载不等待，视频不抖动，优化网络TCO降低运营成本，达成我们建设5G精品网络的目标。

第一，通过5G全场景覆盖方案，使用户可以随时随地接入5G网络，且保持信号稳定。在室外，TDD和FDD融合建网，利用TDD大带宽优势在城区提供连续覆盖，利用FDD频段低的优势在郊区场景提供广覆盖；在密集城区，宏站和微站立体组网，快速低成本实现密集城区5G网络的忙盲双补；在楼宇内，室外和室内协同部署，满足体育馆、办公楼、商场等场景的网络覆盖需求。

第二，手机驻留5G网络之后，需要通过全频段设备多天线演进、4G/5G协同建设等方案，优化联接体验，保障用户一致性体验。在阿根廷，我们与运营商在700MHz低频4T4R网改，使单个小区的容量提高了40%，用户体验翻倍。在中国，我们与运营商在C-Band和2.6GHz部署64T64R，多用户测试下单小区最大容量达到5.7Gbps。

在5G建设初期，由于需要承担NSA锚点以及VoLTE语音，LTE将作为5G时代的基础网，与NR长期共存。在中国西南某省，通过完善LTE1800MHz的覆盖，使5G覆盖率从80%提升到了99%，基于良好的4G/5G网络体验加持，5G用户下载平均速率达800Mbps，上传平均速率达100Mbps。

第三，华为率先提出极简站点的概念，通过设备全室外部署，减少天面/站点/机房的租金，降低网络TCO。在俄罗斯，我们与运营商一起打造SuperBlade极简站点，使单站模块数量由25个减少到了13个，减少了50%的站点TCO。现在，SuperBlade方案已在俄罗斯商用超过5000个基站，累计为运营商节省上亿美金的投资。

在能耗方面，华为通过分层分级的节能方案，保障KPI稳定的前提下，为无线网络深度节能。目前，这一方案在中国已商用20万站，每站每天节省1.5度电，每年可累计节省1亿度电。

-5GtoB蓝海市场已起航-



除个人业务外，行业市场将成为运营商收入新的增长点。经过一年来的探索，5G应用边界不断扩展，5GtoB蓝海市场已起航。

诸多行业应用正从样板房走向商品房，初步具备了规模复制的能力。在中国，已有5000+商用创新项目正在实施落地。在山西阳泉煤矿，通过井下534米的5G网络对采煤机进行远程控制，减少一半以上的井下工作人员；在浙江宁波港口，实现龙门吊远程控制，提高4倍工作效率；在美的微波炉生产线，实现PLC集中云化部署，降低15%的生产综合成本。

运营商也在积极探索5G使能千行百业的商业模式。运营商推出的BAF商业模式就是很有价值的尝试，提供菜单式服务供行业客户选择，通过优享/尊享/专享的基础架构选择服务基本需求，根据实际行业需求灵活选择上行速率、定位、网络优化等增强功能，实现网随业动，按需建网。

-面向行业用户孵化新能力-



面向行业客户，孵化新能力是最大化网络价值的关键。

应对行业差异化需求，不断提高网络联接性能，跨行业合作构筑行业朋友圈，催熟行业生态，通过平台构建降低应用部署成本，提高运维运营效率，才能在行业市场最大化网络价值。

第一，针对行业客户的差异化需求，我们需要构筑5G行业应用的基础网络能力。

首先，许多行业应用需要将现场图像视频实时回传至近端，对上行速率有较高的需求。华为提出超级上行解决方案，最大可以带来4倍的上行体验提升。

其次，构筑高可靠性网络服务的能力。在工厂场景，通过多链路备份的方式，确保联接不中断，生产不停工。通过这种方式，我们可以做到5个9甚至6个9的可靠性。

最后，也需要有灵活组网方案，去适配不同的行业应用。通过公网优先级配置的方式，满足道路桥梁巡检类应用的需求，通过网络切片的5G公专混合网络架构，满足媒体直播等行业的需求，通过部署MEC和专用5G站点，为行业用户提供公网专用服务。

第二，5G行业应用发展不仅仅是运营商的事情，需要全产业链劲往一处使，拧成一股绳，将电信行业与其他行业相融合，才能实现快速规模复制。千行百业正在通过落地3GPP积极融入5G。在R16/R17版本中将不断完善广播功能，在R18版本中将定义5G智能电网体系架构，研究5G在远程控制、远程保护等服务。5G技术也在积极进入行业标准。近日，我们已启动5G医疗卫生行业标准研究，规范5G医疗产业发展，促进5G医疗应用的创新。

第三，从网络运维到网络运营，运营商需要提高行业“规-建-维-优-营”的端到端能力。面向行业用户，运维思路需要从“Best Effort”，转变为以业务SLA需求为中心，实现基于业务SLA的智能规划，基于行业需求的按需开通，基于故障预测的主动运维，提高网络运维效率。

电信行业还需要提供统一的业务运营平台，根据不同的角色定位决定不同的能力边界。作为网络运营商，将5G能力以API接口形式集成在云平台上，让行业客户更易使用5G网络；作为云服务商，提供面向行业应用开发者的应用使能中心，以及面向行业用户的行业应用市场；作为系统集成商，通过整合资源提供行业解决方案的咨询、设计、交付、集成验证，实现价值最大化。



未来十年是5G的十年，我们需要坚定信念，面向个人用户建设精品5G网络，面向行业客户孵化5G新能力，与产业链各方、行业伙伴一起，最大化网络价值，迎接5G黄金十年。