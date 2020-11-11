5G与Wi-Fi 6落地，无线网络产品何去何从？

今天，关于5G与Wi-Fi的话题层出不穷，大部分都在讨论两者之间的关系，其中主要的讨论方向无外乎已经有了比较廉价的Wi-Fi可以使用，为何还要另外建立5G网络？相反，随着5G逐渐普及，资费越来越低，其性价比将逐渐逼近Wi-Fi，未来是否将完全取代Wi-Fi，两者的功能是否完全重叠等等，这些问题已经讨论了很久。



目前来看，无论是认为5G取代Wi-Fi，还是Wi-Fi取代5G其实都是一种悖论。因为5G与Wi-Fi两者无论是在技术路线还是应用场景方面都存在很大区别。5G作为第五代移动通信技术，从上到下都是遵循通信网络架构的协议标准进行设计与演进的，比如频谱划分、eMBB、URLLC、mMTC等等。而Wi-Fi则是遵循802.11协议家族在演进，最新一代Wi-Fi 6（802.11.ax）技术允许多达8个设备通信，最高速率可达9.6Gbps，而5G在下载速度方面也将达到1.3Gbps以上。



之所以两者一直被我们做比较，主要是因为两者虽然各自遵循不同的技术演进路线，但从用户角度来看两者现阶段所要达成的主要目标似乎有些相同，都是要在大带宽、低延时、多连接方面得到进一步的提升，这就让我们不由自主地对两者展开了比较。但这其实只是一种表象，从技术层面来看可能双方目前有殊途同归的趋势，但从应用场景方面来看，5G与Wi-Fi则完全不冲突，不矛盾。



5G是由国家层面提倡建立，并由运营商负责运营的公共移动通信网络，同时也是新基建的重要建设目标之一，将覆盖国家的各个地区。而Wi-Fi基本都是由各企业或组织建立起来的私有无线通信网络，覆盖的也是以室内的密闭环境为主。更重要的是，5G与Wi-Fi的通信数据使用归属不同，导致两者属性一公一私，完全不同，这就好比一个公有云和一个私有云，如果我们问未来是公有云取代私有云，还是私有云取代公有云，相信大家都不会产生疑惑，肯定认为公有云与私有云将共生共存，因此混合云将是未来的趋势。



同样道理，5G与Wi-Fi的关系，就如同公有云与私有云的关系一样，未来也将形成共生共存的关系，并将逐渐进入融合发展的阶段。为什么这么说？首先，从宏观层面上来看，未来我国在整体网络建设中将采取广域网为主、局域网为辅的混合式组网方式。5G和Wi-Fi两大技术将各司其职，为不同场景应用提供可靠的整体连接服务，因此两者之间不可分割，必将呈现出更加融合发展的趋势。



其次，从微观的技术角度来看，5G与Wi-Fi各有所长，如5G的移动和多连接特性可以满足人们随时随地接入互联网的需求，而更高的带宽和更低的延时特性，还能满足未来如车联网、自动驾驶等应用场景对网络的严苛要求。而Wi-Fi更凭借大带宽、高速率与低廉的成本（非授权频谱），始终是人们使用高流量应用的首选连接方案，如电子游戏、视频等应用。另外，最新的Wi-Fi 6技术也采用了MIMO、OFDMA等5G技术，并支持2.4G和5.8G双频，160M带宽及9.6G的高速率，同时还支持与移动基站的漫游切换，其技术趋势将逐渐朝着全场景化演进，这也为5G与Wi-Fi在技术层面的融合提供了基础。而实际上，Wi-Fi技术目前主要替代的还是以往有线连接的应用场景，而在更加广阔的户外环境中，仍然是5G等移动通信技术的天下。



由此可见，5G与Wi-Fi之间无论是技术路线还是应用场景都不存在绝对冲突，两者非但不会彼此取代，相反还将相互补充，形成越来越紧密的协作关系。未来在物联网、云计算和人工智能技术的驱动下，将更加促使5G与Wi-Fi之间的相互融合。例如，为了支撑更加丰富的物联网应用场景，3GPP提出了NR（New Radio）概念，这将进一步加深5G与Wi-Fi 6的深度融合。同样，云管理与AI创新运维等方式也将让基于通信网络技术的物联网融合与高性能AP之间形成统一管控，让企业用户进一步获得极致体验、提升效率、优化流程、创新业务等多方面优势，为网络赋予新的价值。



幸运的是，目前已经有一些网络厂商看到了这种趋势，并且正在朝这样的方向制定产品战略与方案，如新华三。近期，新华三就提出了Wi-Fi 6和5G携手打造新基建的技术基础，通过打造Wi-Fi 6+5G+IoT的融合网络架构最大程度地保证了网络构架的弹性，并实现了移动通信、Wi-Fi、物联网、有线网络的灵活扩容，从而降低了网络的整体建设成本。



另外，利用云管理及AI等技术，通过“5G+融合控制器”的方式实现了统一管理维护有线网络、Wi-Fi、物联网及移动通信网的目标，大幅降低了未来网络管理与维护的成本。值得关注的是，从表面上看这种网络架构是将不同网络连接方式进行打通，但实际上这种方式打破了以往不同网络连接方式之间的数据壁垒，实现了全域数据的联动，为企业的业务发展带来了新动力和机遇。



因此，新华三通过Wi-Fi 6与5G的融合互补、协同发展，实现了一张网络承载客户的各种业务，满足了不同业务应用场景之间数据互联互通的需求，进而提升了企业生产与经营的效率，为企业数字化转型提供了可靠的基础网络保障。



结束语



相信在未来市场中，无线网络技术将越来越趋于融合，将会出现越来越多的以5G和Wi-Fi为代表的协同组网方案，就像混合云应用那样，彼此融合，不分你我。届时，我们将更加能够享受到多种无线技术所带来的综合优势，而这一切都将是在用户无感知的状态下完成的，用户甚至不用去关心使用的是5G还是Wi-Fi，网络管理平台将智能判断当前应用场景的最佳连接方案，从而让用户获得最佳的网络体验。同时，在5G与Wi-Fi技术的引领下，未来无线网络产品的应用方向将越来越向全场景化演进，共同支撑起智能化网络演进的未来。

