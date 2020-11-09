聚焦新应用，服务新实践 2020中国IT服务创新大会成功召开

2020年11月5日，“2020中国IT服务创新大会”在京盛大召开。本次大会由中国IT服务全媒体平台主办，B.P商业伙伴、湖北省软件行业协会、青岛市软件行业协会、广东软件行业协会、新疆维吾尔自治区软件行业协会、宁夏信息产业协会、天津市计算机信息系统集成行业协会、海南省软件行业协会、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、山西软件行业协会、湖南省电子信息产业研究院等单位共同协办。

B.P商业伙伴创始人兼总裁、中国IT服务全媒体平台CEO 国秀娟

B.P商业伙伴创始人兼总裁、中国IT服务全媒体平台CEO国秀娟代表主办方致辞时表示，以人工智能、区块链、云计算、大数据、5G等为代表的新兴技术，正从商业模式、业务流程、服务工具等各个方面，对IT服务产生着巨大而深远的影响。本次大会，来自全国各地IT服务领域的大咖，以“聚焦新应用，服务新实践”为主题，对IT服务领域的发展趋势与创新应用进行深入的探讨，为与会来宾带来诸多的启发与收获。

工信部中国电子技术标准化研究院原党委书记、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS）会长 林宁

工信部中国电子技术标准化研究院原党委书记、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS）会长林宁在讲话中，回顾了ITSS会员单位在抗击疫情和安全复工所做出的卓越贡献，她向ITSS未来的工作提出了三点要求：首先，中国信息技术服务业应坚持需求引领发展；其次，中国信息技术服务业应坚持标准引领发展；第三，中国信息技术服务业应坚持创新引领发展。创新已经成为时代的主题，身处技术和产业前沿的信息技术服务企业，更应该把创新作为企业发展的第一要义，坚持自主创新、开放创新、协作创新，在创新中赢得主动，在创新中争取胜利。

中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS） 执行会长、上海溪盎科技有限公司董事长 周一兵

中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS） 执行会长、上海溪盎科技有限公司董事长周一兵在主题演讲中，对IT服务发展趋势进行了系统的分析。他指出IT服务正在发生的几大关键变化，一是超过万亿投入的信创产业的蓬勃发展；二是企业上云的热情逐步提高；三是IT与行业应用的融合日益加深；四是新的标准将不断涌现。

IBM大中华区云和认知软件事业部混合云技术总监 潘雪梅

IBM大中华区云和认知软件事业部混合云技术总监潘雪梅在“面向未来的智慧型企业IT架构之选与服务创新”主题演讲中谈到，疫情带来了危机，更带来机会，尤其是非接触商业模式得到快速发展。智慧企业迫切需要在智能运营、弹性应变、灵活优化成本效益与生产力等方面提升能力。打造更智能、更敏捷的业务，首先，IT要去中心化、开放和安全；其次，自动化是必由之路，将推动未来工作；第三，以规模化应用AI释放数据潜能。IBM混合云平台及其广泛生态圈，是企业面向未来的IT架构之选。

易捷行云架构副总裁 李剑

易捷行云架构副总裁李剑在“信创云的创新技术异构多云以及创新应用生态”主题演讲中介绍，计算能力多样性是云平台演进必然方向。作为云计算的国家队，易捷行云坚持自主创新，深耕行业应用，创建的信创云正在异构基础设施、系统迁移信创云、安全，以及信创生态等方面发挥越来越大的价值。

ITSS荣誉架构师、优易数据研究院副院长 王春涛

ITSS荣誉架构师、优易数据研究院副院长王春涛进行了“ITSS 数据服务工作组成果发布”“工作计划介绍”，以及“数据资产管理要求标准解读”。以业务为主线，价值为导向，基于ITSS标准框架，研制并推广数据服务和数据资产相关标准；依托ITSS分会，培养一支专业的数据服务和数据资产专家队伍。ITSS数据服务工作组在行动。目前，ITSS数据服务工作组研制的《信息技术服务数据资产管理要求》（国标报批稿）、《信息技术服务数据资产评估要求》（团标草稿）、《数据资产评估指南》（书籍初稿）正在紧锣密鼓推进中。

南天信息ITSS首席架构师 范勇

南天信息ITSS首席架构师范勇在“数据智能服务创新与实践”主题演讲中谈到，数据中心传统运维工具“竖井”化建设，运维数据分散、人工直接操作生产、运维风险高、效率低等问题长期困扰着企业数字化建设工作，南天信息通过IT资产数据建模，实现了IT基础设施数据模型的整合、统一；基于全量运维数据资产，驱动运维服务创新；实现了运维工作全流程、自动化、智能化的协同联动，形成监、管、控、督一体化运维，开发测试运维一体化，指挥协作立体化。

云智慧（北京）科技有限公司高级架构师 曹国喜

云智慧（北京）科技有限公司高级架构师曹国喜在“智能业务运维：规划、落地与实践”主题演讲中谈到，智能能力、应用场景必须与企业IT规划相结合；数据是基石，要建设立体化分层监控工具集；数据治理是关键，要重视指标管理体系的建设、业务及运维数据的治理；以SCMDB面向服务的新型配置管理建设，用精细化运维AIOps进行问题发现、分析与处置；用AITSM-ITIL4带来了服务管理理念的变革。

北京市东城区网格化服务管理中心党组成员、副主任 高建武

比尔•盖茨把中国北京东城区模式称为是“世界级案例”。北京市东城区网格化服务管理中心党组成员、副主任高建武在“网格化平台是IT服务创新的重要载体”主题演讲中指出，数字化建设的本质是以数字化的手段解读人类的行为。高主任详细介绍了东城区网格化建设历程，指出网格化4.0阶段的目标是进入超智慧化阶段，在社会范畴内使政民良性互动达到新水平，提升人民的幸福感和满意度。最终是以最大限度应用信息通讯(ICT)技术，通过网络空间与物理空间（现实空间）的融合，共享给人人带来富裕愉快的便捷和享受“超智慧社会”的幸福。

在高端对话环节，神州信息服务群组总经理孙建钢、南天信息集成服务集团执行副总裁魏鹏飞、IBM 大中华区云和认知软件事业部混合云技术总监潘雪梅、云智慧高级架构师曹国喜，共同对“新形势下IT服务创新发展的方向与路径”进行了深度的探讨。

大会公布了“2020中国IT服务创新技术方案TOP100”、“2020中国IT服务创新行业实践TOP100”。

另外，华为技术有限公司等企业荣获了“2020中国IT服务最具创新价值行业应用案例奖”、“2020中国IT服务最具创新价值产品（解决方案）奖”、“2020中国IT服务卓越联合解决方案奖”、“2020中国IT服务创新企业奖”、“2020中国IT服务创新实践奖”、“2020中国IT服务联合创新解决方案奖”等多项大奖。

B.P商业伙伴&中国IT服务全媒体平台总编李卫忠主持了“2020中国IT服务创新大会”。

30万亿投资的新基建，将为IT服务开辟无限的创新空间，信创产业大潮，将催生出无数IT服务创新的领军企业，让我们IT服务从业者携起手来，共创更大的辉煌。