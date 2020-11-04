Arista Networks发布第三季度财报 业绩强劲超出预期

云网络公司Arista Networks今天公布了第三季度财报，收益轻松超过了预期，同时公布了下个季度强有力的指引。

云网络公司Arista Networks今天公布了第三季度财报，收益轻松超过了预期，同时公布了下个季度强有力的指引。

该季度Arista在不计股票薪酬等特定成本的利润为每股2.42美元，收入为6.054亿美元，比去年同期下滑了7.5％，尽管如此仍然远远超出了华尔街的预期，即每股收益2.22美元，收入5.816亿美元。

Arista首席财务官Ita Brennan在声明中表示，Arista“该季度基本业务趋势持续改善，Arista团队与客户、供应链和其他合作伙伴共同努力以渡过疫情期”。

Arista以提供高速网络交换机而闻名，主要售卖给Facebook和微软等超大规模数据中心运营商。但最近，Arista也已经成为企业园区交换市场中的一个主要参与者，而该市场的主导者是Arista的竞争对手思科。除此之外，Arista还售卖面向云网络的管理软件。

Arista首席执行官Jayshree Ullal表示：“我们的客户证明了我们的实力，我们从传统客户端转移到认知客户端，再到云部署，2020年第三季度累计交付了4000万个云网络端口。尽管疫情期间局势动荡，但我们相信Arista只会变得越来越强大。”

Arista还售卖面向云网络的管理软件，9月刚刚宣布收购网络威胁检测初创公司Awake Security，从而强化这部分业务。Awake基于人工智能的威胁检测平台依赖所谓联合学习的技术，可以对客户的基础设施进行威胁分析以保护隐私，因为敏感的网络活动数据是存在于网络内部的。

在Arista宣布此次收购之后，Ullal在一篇博客中称，此次收购是为了将Awake的威胁检测监视技术与Arista现有网络监视功能进行集成。

Arista可能还需要一定的时间从这次收购中看到任何实质性的收获，但无论如何短期内来看前景是不错的。展望第四季度，Arista预测收入将在6.15亿美元至6.35亿美元之间，远高于华尔街预期的6.09亿美元。

由于投资者持乐观态度，Arista的股价在盘后交易中上涨了9％多。