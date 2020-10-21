昇腾计算产业深扎泉城，加速推动济南动能转换

10月21日，以“智汇泉城 昇腾万里”主题的2020中国人工智能产业峰会暨昇腾计算产业峰会在济南盛大召开。本次峰会由济南市政府指导，济南市工业和信息化局、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）支持，华为主办。

10月21日，以“智汇泉城 昇腾万里”主题的2020中国人工智能产业峰会暨昇腾计算产业峰会在济南盛大召开。政企学各界领导嘉宾、行业先锋、专家学者齐聚一堂，围绕人工智能创新应用和产业集聚、“政产学研用”一体化产业生态构建、全面推进人工智能与实体经济深度融合等主题共商共议，加速推动济南新旧动能转换。

本次峰会由济南市政府指导，济南市工业和信息化局、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）支持，华为主办，中国人工智能产业发展联盟（AIIA）、新一代人工智能产业技术创新战略联盟（AITISA）、“互联网+”联盟联合协办。



2020中国人工智能产业峰会暨昇腾计算产业峰会

济南抢抓人工智能发展的重大战略机遇，营造产业发展良好环境，持续推动国家级超算中心、国家级人工智能先导区、试验区落户，并进一步发布各项扶持政策，切实可行地打造可复制、可推广、人工智能赋能新旧动能转换的“济南模式”。

济南市副市长孙斌，中国信息通信研究院副院长何桂立，华为副总裁、中国区云与计算总裁史耀宏为峰会致辞。孙斌指出，加快发展新一代人工智能是赢得全球科技晋升主动权的重要战略抓手。近年来，济南市不断加快构建从基础支撑、核心技术到行业应用较为完整的人工智能产业链。本次峰会聚焦人工智能技术创新和产业赋能，必将助力济南加速构建开放、合作和共赢的人工智能产业生态。

济南市副市长孙斌

何桂立指出，信通院将继续在政策编制落实、行业标准制定、技术平台建设、产业生态构建等方面加强与济南的合作力度，支撑济南市人工智能产业的发展。本次峰会是济南支持人工智能产业发展的又一重大举措，也是济南人工智能产业再攀高峰的一个新起点，必将促进济南人工智能产业沃土孕育丰硕成果。

中国信息通信研究院副院长何桂立

史耀宏表示，济南是全国软件名城，具备人工智能产业发展的核心要素，出台多项激励政策，支持广大企业的研发和创新。华为在人工智能领域的战略是提供全栈全场景的AI解决方案平台并向全产业开放。华为已在AI领域和济南本地合作伙伴开展了较多创新落地，后续将进一步汇同全国和济南本地合作伙伴的力量，共同努力，为济南市打造国内一流的区域人工智能科创高地贡献智慧和力量。

华为副总裁、中国区云与计算总裁史耀宏

华为与济南多家企业与机构签约合作

峰会现场，济南历下区人民政府、科金信息公司、软通智慧、华为共同签署合作协议，共建济南“鲲鹏+昇腾”生态创新中心和华为（济南）软件开发云创新中心，旨在加强应用系统转化平台，推动基础组件、应用系统等向“鲲鹏+昇腾”技术路线迁移，并基于DevCloud研发云平台向企业提供全生命周期的研发工具服务。

济南历下区人民政府、科金信息公司、软通智慧、华为签署合作协议

济南历下区人民政府、华为、山东高速信息集团、中软国际共同签署济南人工智能创新中心合作协议，在中心建设、创新应用示范、人才培养等方面联手推进，共同推动传统产业企业相关应用普及和联合创新，实现数字化、协同化及智能化升级。

华为三个创新中心成功落位历下区明湖国际信息技术产业园，将为历下区及省市新一代信息技术产业转型发展提供助力支撑！

济南历下区人民政府、华为、山东高速信息集团、中软国际签署合作协议

中铁济南局集团、华为、神思电子三方共同签署合作协议，针对铁路行业数字化、信息化、智能化等方面展开深度合作，共同推动智能视频监控系统在中铁济南局集团全面应用，打造创新的综合智能与信息系统，为铁路安全运行提供保障。

中铁济南局集团、华为、神思电子签署合作协议

济南人工智能产业创新发展联盟与华为共同签署合作协议，共同推动双方在人工智能领域合作发展，进一步加快济南人工智能与实体经济、社会民生事业发展的深度融合，集成优化创新资源配置，以行业协同创新机制为手段，共同打造贯穿创新链、产业链的人工智能创新发展生态系统。

济南人工智能产业创新发展联盟与华为签署合作协议

济南“1+311”行动加速人工智能与实体经济深度融合

本次峰会，济南市工信局局长汲佩德为现场嘉宾解读了济南作为国家人工智能创新应用先导区的总体建设思路与目标。济南将通过“1+311”系列活动，推动特色产品创新、优势产业突破和应用场景开放，推动人工智能技术产业集聚并赋能于经济社会各领域。2022年，济南市人工智能产业规模将达到千亿规模。

济南市工信局局长汲佩德

人工智能产业发展离不开计算技术的迭代，国家超级计算济南中心潘景山主任，也在本次峰会上详细介绍了济南超算发展现状和超算科技园发展规划，并表示超算中心将贯彻“一中心、四平台”理念，汇聚“政产学研金服用”，培育济南新一代人工智能创新发展新生态。

国家超级计算济南中心潘景山主任

昇腾以AI算力赋能产业集群，助力济南产业智能升级

华为坚持“硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”，开放昇腾全栈，与伙伴共同打造昇腾计算产业。

华为昇腾计算业务总裁许映童在峰会上表示，济南在人工智能产业领域“产业有需求、软件基础有实力、科研人才有积累”，人工智能计算中心的核心在于AI基础软硬件，华为打造了昇腾全栈AI基础软硬件平台——硬件方面，开放覆盖端边云的系列Atlas硬件产品给产业伙伴，共同打造算力平台基石；基础软件方面，开放异构计算架构CANN，使能伙伴极简开发、极致性能，并开源AI框架MindSpore，构建端边云全场景生态；应用使能方面，开放应用使能MindX，加速AI应用的开发。在社会各界的共同努力下，华为将携手政府、伙伴、科研高校领域，共同打通“政产学研用”，以AI算力集群赋能产业集群，推进济南产业智能升级，助力济南新旧动能转换。

华为昇腾计算业务总裁许映童

扎根于山东的多家昇腾计算产业伙伴分别发表演讲

中科院空天信息创新研究院研究员孙显博士介绍了大数据智能分析与应用，其中遥感数据实时处理更注重“智能前置”，同时，空天院将持续开放、共享遥感数据集和模型库，促进遥感智能应用生态圈构建。

中科院空天信息创新研究院研究员孙显博士

以萨技术副总裁姚巍表示，基于以萨自研的全息人工智能平台与实时大数据分析平台两大基座，在昇腾澎湃且可靠的算力支撑下，实现城市域全息数据的实时理解与关联计算，并且深度结合业务应用，从业务角度发挥数据的价值，实现数据智能、场景智能以及业务智能，让城市大脑不止能够“感”，还能够“知”，更可以“智”。

以萨技术副总裁姚巍

神思电子总经理井焜博士介绍了神思基于华为Atlas打造的边缘计算智能视频分析场景化应用，其中，智能视频分析在铁路行业的应用达到“路内领先”水平，并列入山东省重点研发计划及新旧动能转换重大课题攻关项目。

神思电子总经理井焜博士

此外，为了贯彻落实人工智能赋能产业，本次峰会还设置了分论坛，参会嘉宾分别围绕济南人工智能产业落地建设、“政产学研用”多元主体协同发展、昇腾高效赋能产业智能升级和创新人工智能运营体系打造等议题进行了深度探讨。